Fue el campeón más joven de Wimbledon, entrenó a Novak Djokovic y pasó 8 meses en prisión: la turbulenta vida Boris Becker

De una adolescencia dorada en el césped londinense al abismo de la cárcel británica, su historia recorre el vértigo del éxito, el prestigio como entrenador y la crudeza de perderlo todo

Por Nicolás Sturtz

Nada en la vida de Boris Becker fue convencional. Desde aquel adolescente que sorprendió al mundo en el césped de Wimbledon a mediados de los 80, hasta convertirse en entrenador de campeones y, más tarde, en un hombre que enfrentó la caída pública más dolorosa, su historia está marcada por la gloria, el riesgo y la redención.

Aclamado por multitudes, perseguido por acreedores, juzgado y finalmente encarcelado, Becker vivió mucho más que una sucesión de victorias y derrotas en la cancha: su vida revela, sin filtros, cómo el éxito extremo puede convertirse en una carga, y cómo la resiliencia tiene el poder de abrir caminos hacia una segunda oportunidad.

El campeón adolescente y el legado en el tenis

Boris Becker irrumpió en la élite del tenis mundial en 1985, cuando, con solo 17 años, se convirtió en el campeón más joven de la historia de Wimbledon. Ese triunfo no solo lo catapultó a la fama internacional, sino que confirmó el nacimiento de una de las figuras más reconocidas y carismáticas del deporte.

Con un estilo de juego agresivo, una potente volea y una personalidad arrolladora, Becker dominó la escena internacional, sumando títulos y cimentando su legado como una leyenda del tenis.

El ascenso meteórico se tradujo en seis títulos de Grand Slam: tres Wimbledon (1985, 1986 y 1989), el Abierto de Estados Unidos (1989) y dos Australian Open (1991 y 1996). Además, conquistó tres ATP Finals, dos títulos de Copa Davis, una medalla de oro olímpica en dobles durante Barcelona 1992 y la Copa Hopman en 1995.

Becker pasó a ocupar el primer puesto del ranking ATP en 1991, consolidando su grandeza tanto en la pista como fuera de ella.

Reinventarse fuera de las canchas: entrenador de Djokovic

Tras su retiro, Becker supo encontrar una segunda vida dentro del circuito. En 2013, asumió el desafío de ser entrenador de Novak Djokovic. Esa sociedad se transformó en una de las más exitosas del circuito internacional: el serbio conquistó seis títulos de Grand Slam bajo su conducción, además de afianzarse en la cima del mundo por encima de figuras como Rafael Nadal y Roger Federer.

The Washington Post destaca el aporte estratégico y disciplinario del alemán a la carrera de Djokovic, reafirmando su estatura en la historia del tenis.

Bancarrota y condena: la caída fuera del estadio

Cuando terminó su etapa como entrenador, el panorama personal de Becker comenzó a deteriorarse. Según reveló The Guardian, se volcó al mundo de los negocios con el mismo ímpetu que lo caracterizaba en el deporte, pero pronto enfrentó dificultades serias.

Eligió caminos financieros arriesgados, fue víctima de malas decisiones y asesoramientos dudosos, y The New York Times detalla que acumuló cuantiosas deudas personales y empresariales en diversos países, lo que le provocó complicaciones legales.

La situación se agravó en 2017, cuando una corte británica lo declaró en bancarrota. El proceso judicial, seguido de cerca por BBC, expuso que el extenista ocultó bienes y transfirió fondos de forma irregular mientras enfrentaba obligaciones con sus acreedores.

En abril de 2022, fue condenado en Londres por varios cargos de fraude, tras ocultar activos valorados en millones a las autoridades. El tribunal, como informó The Guardian, determinó que Becker transfirió importantes sumas de dinero a las cuentas de su exesposa y su pareja, lo que intensificó su situación judicial. La sentencia fue contundente: ocho meses en prisión.

La experiencia en la cárcel fue brutal para Becker, según relató a The Times tras su liberación: vivió rodeado de personas condenadas por crímenes graves y temió por su integridad. “Todos los días luchas por sobrevivir. Nadie se interesa por tus títulos; lo único que importa es tu carácter y tu fortaleza”, afirmó el alemán, quien reconoció que la etapa tras las rejas lo empujó a enfrentar sus debilidades y reconstruir su vida desde cero. La prisión, más que el final, representó un punto de inflexión.

Montaña rusa de gloria y adversidad

El relato de Becker es, al mismo tiempo, un reflejo de los excesos y riesgos que afrontan las grandes estrellas deportivas fuera de las canchas. Su vida fue una montaña rusa: de la gloria absoluta en Wimbledon a la humillación pública por problemas económicos y legales, sin radares ni comunicación por radio que anticiparan el derrumbe.

Sin embargo, la resiliencia y la capacidad para reinventarse se impusieron sobre la adversidad. Hoy, Boris Becker continúa vinculado al tenis y a los medios de comunicación, erigiéndose como ejemplo de determinación ante caídas duras.

La historia de Boris Becker trasciende los éxitos deportivos. Es una lección sobre los vaivenes del futuro, el peso de las decisiones y la posibilidad de recuperar la dignidad incluso en los contextos más adversos. La caída, la redención y el regreso a la vida pública definen la biografía de quien, a los 17 años, se convirtió en eterno en el césped londinense y que, pese a todo, nunca renunció a luchar.

Un nuevo comienzo: paternidad y futuro

A pesar de las crisis, Boris Becker continúa sorprendiendo. Recientemente anunció que será padre por quinta vez junto a su actual pareja, lo que marca una etapa de nuevas esperanzas y desafíos personales.

Sus vínculos familiares, a menudo bajo el foco mediático por situaciones complejas y reconciliaciones, muestran a un hombre en constante búsqueda de equilibrio más allá del deporte.

Tras recuperar la libertad, Becker ha retomado su perfil público como comentarista y analista especializado en tenis en distintos medios europeos. Entre la resiliencia y la voluntad de reconstrucción, su vida reafirma que el verdadero partido solo termina con el último punto.

