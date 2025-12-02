Rafa Nadal, sobre Sinner y Alcaraz: “Aunque jueguen mal, van a seguir ganando y llegando a todas las finales”

El extenista mallorquín Rafael Nadal galardonado con el Premio Leyenda en la 19ª edición de los Prmeios As del deporte. / REUTERS - Violeta Santos Moura

Los Premios AS del deporte, celebrados anualmente desde 2007, otorgan el Premio Leyenda a Rafa Nadal, número uno del tenis durante 209 semanas desde que en 2008 consiguiese el primer puesto por vez primera en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). Tras recibir el reconocimiento en la 19ª edición de los Premios As del deporte, el extenista ha sido uno de los invitados al programa El Larguero de esta noche, en Cadena Ser.

En la radio, ha reflexionado sobre su trayectoria y el relevo generacional tras su retirada: “Creo que a Sinner y a Alcaraz les falta alguien que les apriete un poco”. No obstante, Nadal cree que “aunque jueguen mal, van a seguir ganando y llegando a todas las finales”. Y en cuanto a su vida actual, ha explicado que su día a día es más ajetreado de lo que esperaba tras dejar la competición profesional. Ha señalado que la reciente paternidad ha incrementado sus responsabilidades y que, aunque pensaba que el primer año tras la retirada sería especialmente caótico, prevé que el siguiente tampoco sea más relajado. “Sigo más ocupado de lo que pensaba”, ha confesado a Manu Carreño, presentador de El Larguero.

Durante la entrevista pocos minutos después de recibir el premio, Nadal ha reconocido que, aunque ha recibido numerosos galardones a lo largo de su carrera, sigue valorando cada homenaje: “Uno no puede cansarse de que lo traten bien y lo reconozcan”. Aunque no solo se ha centrado en tenis durante el programa radiofónico, sino que también ha revelado otras aficiones, como su pasión por el fútbol.

El Hotel Palace de Madrid ha acogido una ceremonia en la que también han sido galardonados Marc Márquez, Carolina Marín, María Pérez, Varane, Jesús Navas, Iris Tió, las selecciones femeninas de baloncesto, Raúl González y Fernando Torres, entre otros. Los premios, concedidos mediante votación popular por los lectores del As, consisten en una escultura de Xavier Mascaró.

Relevo generacional en el tenis actual

En relación al panorama del tenis actual, Nadal ha admitido que sigue viendo algunos partidos, especialmente aquellos que le resultan atractivos. Ha analizado la situación de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, dos de los principales referentes del circuito, y ha considerado que ambos necesitan un rival que les exija más: “Creo que a Sinner y a Alcaraz les falta alguien que les apriete un poco porque han marcado diferencias con todos los demás y en cualquier versión pueden ganar a cualquiera, hasta que se encuentran con el otro”. Sobre el jugador brasilero Joao Fonseca, ha opinado que todavía es demasiado joven para competir al máximo nivel.

Respecto al principal jugador de tenis español del momento, Carlos Alcaraz, ha elogiado su potencial y ha señalado que, si las lesiones le respetan, puede aspirar a una carrera histórica: “¿22 Grand Slams? ¿Por qué no? Seis ya son muchos y lleva una proyección espectacular”, ha afirmado en El Larguero.

Nadal ha relatado en Cadena Ser que, desde su retirada, apenas ha jugado al tenis, limitándose a una hora y media en las últimas dos semanas, en las que ha ejercido de sparring para dos jugadoras de su academia. Ha reconocido que, aunque sigue arrastrando dolores, la reducción de la actividad física ha suavizado las molestias. Su intención es jugar una vez por semana para mantener la forma y evitar empezar de cero si decide volver a la pista en alguna ocasión.

El extenista también ha compartido su visión sobre el fútbol y, en particular, sobre el Real Madrid. En El Larguero, Nadal ha confesado su afición por el fútbol, aunque ha matizado que ver muchos partidos no le convierte en un experto. Sobre la posibilidad de presidir el Real Madrid, ha indicado que, aunque le podría atraer la idea, la ve muy lejana y que tendría que plantearse muchas cuestiones antes de considerarla seriamente.

Reconocimiento y legado en el deporte español

El reconocimiento como uno de los grandes deportistas españoles ha sido otro de los temas abordados. Nadal ha restado importancia a los rankings y ha mostrado su agradecimiento por el cariño recibido: “Es un gran honor y una gran satisfacción que te reconozcan por eso”. Además, ha atribuido su éxito a una combinación de su entorno familiar, así como a la capacidad de esfuerzo y talento continuado.

Nadal ha destacado también la importancia del deporte para unir a las personas y ha recordado la ilusión que le produce compartir momentos con otros grandes deportistas. Ha puesto como ejemplo la evolución del deporte español en las últimas décadas, mencionando figuras como Fernando Alonso y Carlos Sainz en Fórmula 1, o Marc Márquez y Álex Crivillé en motociclismo, para ilustrar cómo los logros de una generación inspiran a las siguientes.

Sobre su carácter dentro y fuera de las pistas, Nadal ha asegurado que se siente más orgulloso de su comportamiento como deportista. Ha confesado que nunca ha roto una raqueta, aunque en ocasiones ha sentido la tentación, y ha rechazado la idea de que su figura deba ser objeto de estudio académico: “No hay que magnificar cosas que no son tan magníficas”.

Tras su retirada de las pistas, Nadal no descarta participar en exhibiciones junto a Djokovic o Federer

Nadal ha asegurado en Cadena Ser que no se arrepiente de haber dejado el tenis y que considera esa etapa completamente cerrada. No descarta participar en exhibiciones junto a figuras como Novak Djokovic o Roger Federer, aunque advierte que el nivel no será el mismo que en el pasado.

El primer Roland Garros de Rafa Nadal: tenía 19 años, ganó al argentino Mariano Puerta e hizo su primera remontada.

Por último, Nadal ha reflexionado sobre el impacto de las lesiones en su carrera. Ha admitido que, de no haber sido por los problemas físicos, habría seguido compitiendo, aunque ha subrayado que nunca ha vivido obsesionado con la idea de que podría haber ganado más títulos. Ha puesto como ejemplo a Marcel Granollers, de su misma generación, que sigue en activo en la modalidad de dobles.