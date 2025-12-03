Sanidad logra un Protocolo Común frente a la gripe, COVID y otras infecciones respiratorias para todas las Comunidades Autónomas

Una médico ofrece una mascarilla a un paciente en el centro de salud 'Isla de Oza', en Madrid.

La Comisión de Salud Pública, integrada por representantes del Ministerio de Sanidad y de las consejerías de salud de todas las comunidades y ciudades autónomas, ha llegado a un acuerdo para dar paso al Protocolo Común con el fin de reforzar el Sistema Nacional de Salud (SNS) y poder hacer frente a los contagios por gripe, Covid-19 y otras infecciones respiratorias agudas (IRAs). El pacto llega unos días después de su exposición el pasado viernes, 28 de noviembre, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns).

A partir de ahora, el Documento Marco de Recomendaciones será la hoja de ruta para la temporada 2025-2026, que busca mejorar la respuesta del sistema sanitario ante las epidemias estacionales de virus respiratorios. Recordemos que el contagio masivo puede llegar a saturar el sistema sanitario, dificultando la atención. Por eso, gracias a la experiencia acumulada durante la pandemia de COVID-19, la Comisión de Salud Pública tiene un mayor refuerzo de vigilancia, que además sigue las directrices del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De este modo, el objetivo principal de este proyecto es anticipar y mitigar el impacto de las epidemias estacionales, garantizando la continuidad asistencial. Entre los sistemas utilizados destacan el Sistema de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (SiVIRA), el sistema de monitorización de la mortalidad diaria (MoMo), las coberturas de vacunación del Sistema de Información de Vacunaciones (SIVAMIN) y los datos de ocupación hospitalaria y de unidades de cuidados intensivos (UCI). La integración semanal de sus datos posibilitará la detección temprana de cambios en la evolución epidemiológica y permitirá una evaluación continua del riesgo, al servicio de cada Comunidad Autónoma.

Los cuatro escenarios de infección

Según ha informado el Ministerio de Salud, existen cuatro escenarios de riesgo determinados por los niveles de transmisibilidad y el impacto en los recursos asistenciales y la población susceptible. Concretamente, se contemplan una situación interepidémica o basal, epidemia de nivel bajo o medio, epidemia de nivel alto y epidemia de nivel muy alto. Con este sistema se aplicarán las medidas correspondientes de manera escalonada e incremental.

Entre las medidas generales recomendadas en todos los escenarios se encuentran la promoción de la vacunación frente a patógenos respiratorios, el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia, la formación del personal sanitario y la revisión de los planes de contingencia de los centros sanitarios y sociosanitarios. Además, se promueve la ventilación adecuada de los espacios, la higiene respiratoria y de manos, el uso de mascarilla quirúrgica por parte de personas con síntomas respiratorios, especialmente si van a tener contacto con personas vulnerables, y la reducción de interacciones sociales en esos casos.

Esto mismo, ha sido celebrado por la ministra, Mónica García, al anunciar el acuerdo, ya que según afirmaba en su red social X, “el teletrabajo o las mascarillas en centros sanitarios salvan vidas”. Concretamente, las medidas que se tomarán en cada nivel se exponen a continuación:

En el escenario basal (0), se mantienen las medidas preventivas generales y se recomienda el uso de mascarilla por personas sintomáticas, especialmente en contacto con personas vulnerables.

Con una epidemia de nivel bajo o medio (1), se refuerza la coordinación interinstitucional y la comunicación con la ciudadanía, intensificándose la recomendación del uso de mascarilla en entornos vulnerables y áreas hospitalarias sensibles.

Si la epidemia alcanza un nivel alto (2), se adaptan los planes de continuidad asistencial y se recomienda el uso generalizado de mascarilla en espacios comunes de centros sanitarios, así como la revisión de la política de visitas en residencias.

Finalmente, en una epidemia de nivel muy alto (3), se activa la coordinación extraordinaria entre territorios y se pueden establecer medidas excepcionales para el control de la transmisión en contextos o colectivos especialmente expuestos.

Desde la Comunicación de Salud Pública insisten igualmente en la importancia de la coordinación entre los servicios de salud pública autonómicos y el Ministerio de Sanidad, así como la necesidad de evaluar periódicamente la situación epidemiológica para adaptar las respuestas. Del mismo modo, consideran que hay que tener una especial atención en los entornos más vulnerables, como residencias de mayores o unidades hospitalarias específicas, donde la detección precoz y la actuación inmediata resultan esenciales.