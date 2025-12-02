España

Críticas al futuro plan de dependencia en Madrid: serán rechazadas las solicitudes sin respuesta a los 6 meses, cuando ahora tarda casi un año

El proyecto de decreto regional de dependencia busca reducir las esperas, pero podría dejar a cientos de personas sin ayudas, según Pladigmare

Guardar
Una mujer mayor en silla
Una mujer mayor en silla de ruedas y su cuidadora pasean por el centro de la ciudad, a 4 de junio de 2023, en Madrid (España). (Jesús Hellín - Europa Press)

La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare) ha denunciado en un comunicado los perjuicios que presenta para las personas dependientes el nuevo decreto planteado por la Comunidad de Madrid. El proyecto, que regula el procedimiento y acceso al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en la región, establece un plazo máximo de 6 meses para responder las solicitudes de los afectados, cuando actualmente tarda 346 días (más de 11 meses), y considerará aquellas no contestadas como rechazos.

La Comunidad de Madrid anunció el proyecto de decreto el pasado 22 de octubre. Según el Ejecutivo autonómico, el objetivo de la reforma era reducir los plazos de tramitación, personalizar la atención en función de las necesidades y preferencias del ciudadano, mejorar las cuantías de las ayudas económicas en determinados supuestos y ofrecer apoyo a los cuidadores familiares. Pladigmare denuncia que el decreto publicado consigue todo lo contrario: “Varios de sus artículos perjudican gravemente a las personas dependientes y sus familias, aumentando la burocracia, retrasando la atención y generando situaciones injustas y deshumanizadoras“.

Entre sus críticas está el establecimiento del silencio administrativo como desestimación. En el artículo 25.2 del proyecto de decreto, la Comunidad de Madrid se da un plazo máximo de 6 meses (180 días) para “resolver el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia)“. Esto supondría una mejora respecto a los plazos actuales: los últimos datos del Imserso reflejan que la capital tarda una media de 221 días entre la presentación de la solicitud y la resolución del grado de dependencia, y 346 días hasta la resolución de la prestación. Lo que preocupa a Pladigmare es que, una vez vencido el plazo de 6 meses, las solicitudes no respondidas se considerarán desestimadas.

“Nos lleva a la desestimación simplemente con el curso normal que vemos ahora”, señala Fernando Flores, presidente de Pladigmare, a Infobae España. “Pero además, cualquier error técnico que pueda haber, cualquier descuido, hará que los casos sean desestimados”, añade. La asociación propone justamente lo contrario: que el silencio administrativo se entienda como que el caso ha sido aceptado. “La mayoría de la gente que solicita estos recursos no tiene la capacidad de defenderse de la desestimación”, dice Flores, que resalta que la mayoría de colectivos de personas dependientes “no están preparados para tratar con la Administración”.

Si Madrid lograse cumplir su objetivo de reducir a 6 meses el tiempo medio de resolución, estos problemas se reducirían, pero la confianza de Pladigmare no es mucha, pues las demoras no han hecho más que crecer. Entre 2024 y 2025, el tiempo medio de resolución ha aumentado 48 días. “Los números son los que son y tienen que demostrar que se puede mejorar, cosa que no ha ocurrido en los últimos años”, lamenta.

Medidas “crueles e inhumanas”

Varias personas en un parque,
Varias personas en un parque, a 17 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). (David Zorrakino / Europa Press)

No es el único punto al que Pladigmare ha presentado alegaciones. La asociación ve fallos también en el protocolo para el acceso a residencias de parejas, que pueden solicitar su ingreso conjuntamente para continuar su vida en común. El nuevo proyecto de decreto establece que, en caso de ingreso conjunto, se tendrá que evaluar el grado de dependencia de ambos y no solo del miembro más grave. “Esto implica que una persona dependiente podría ver retrasado su acceso porque su pareja tiene un grado inferior o ninguno”, explican desde Pladigmare.

Para Flores, es una medida “cruel e inhumana” que hace que la persona que tenga el menor grado de dependencia se sacrifique por el bien de su pareja. Además, considera que va a jugar en contra del propio sistema de dependencia, pues las parejas pueden suponer una ayuda a la hora de tratar a los residentes más graves. “Significa la crueldad de tratar de separar parejas y además perder una colaboración clara”, señala.

Infobae España ha consultado a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales al respecto, pero a la fecha de publicación de este artículo no ha obtenido respuesta.

Temas Relacionados

Personas MayoresAncianosResidenciasMadridComunidad de MadridEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Rafa Nadal, sobre Sinner y Alcaraz: “Aunque jueguen mal, van a seguir ganando y llegando a todas las finales”

El extenista mallorquín ha reflexionado sobre el relevo generacional del tenis y su trayectoria profesional en ‘El Larguero’, de Cadena Ser, tras haber sido galardonado el Premio Leyenda

Rafa Nadal, sobre Sinner y

Todo sobre la silla gaming ergonómica que cuesta menos de lo que piensas (y se agota siempre que sale)

Sus 4,7/5 estrellas son prueba suficiente de que es una silla ergonómica perfecta para largas sesiones de juego

Todo sobre la silla gaming

Comprueba los ganadores del Cupón Diario de la Once del 1 de diciembre

Basta con acertar a uno de los números de la combinación ganadora de esta lotería para obtener uno de sus premios

Comprueba los ganadores del Cupón

Comprobar la Primitiva: los resultados de este 1 de diciembre

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar la Primitiva: los resultados

Bonoloto: estos son los ganadores del sorteo de este 1 de diciembre

Como cada lunes, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto: estos son los ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sara, española viviendo en Suiza:

Sara, española viviendo en Suiza: “Tengo un salario de 5.000 euros al mes sin tener estudios”

Así es Galerna (S-71): el submarino sale hacia el Mediterráneo y refuerza la participación de España en la operación OTAN ‘Sea Guardian’

TVE decide prescindir de su parrilla de ‘Aquí hay trabajo’, su único programa de empleo que ha presentado 750.000 ofertas en sus 25 años en antena

Cuánto gana María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura: es una de los 10 presidentes autonómicos que se han subido el sueldo

La familia Franco devuelve al Ayuntamiento de Santiago de Compostela dos estatuas medievales del Pórtico de la Gloria expoliadas durante la dictadura

ECONOMÍA

El empleo se acelera en

El empleo se acelera en el último trimestre gracias a los inmigrantes: “Son esenciales para sostener la creación de trabajo y compensar las jubilaciones”

Compartir décimos sin preocupaciones ni malentendidos: la guía imprescindible para no liarla con la Lotería de Navidad

Los portales inmobiliarios publican datos contradictorios que alimentan la desinformación sobre el precio de la vivienda

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 1 diciembre

Luis Planas asegura que el 42% de la producción porcina “se encuentra a salvo” en las exportaciones: “El sector no puede poner en el peligro el resto del país”

DEPORTES

España busca la gloria en

España busca la gloria en el Metropolitano durante la final de la Nations League ante Alemania: sin Aitana pero con 70.00 espectadores

Rafa Nadal, sobre Sinner y Alcaraz: “Aunque jueguen mal, van a seguir ganando y llegando a todas las finales”

El exjugador del FC Barcelona Boateng habla sobre cómo derrochaba el dinero: “Me compré tres coches en un mismo día porque necesitaba felicidad”

Las palabras del jefe de equipo de Williams sobre Carlos Sainz y su podio en Catar: “Cuando hay presión, rinde mejor”

El exingeniero de Fórmula 1 Joan Villadelprat habla sobre Fernando Alonso: “Nunca ha sido un fenómeno a una vuelta, es un tío de carrera”