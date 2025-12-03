Receta de panna cotta de chocolate: un postre italiano fácil de hacer con el que podrás sorprender a tus invitados estas navidades

Panna cotta de chocolate. (Captura de Youtube: Rosa cocinera y madre)

Diciembre es uno de esos meses en los que toda la familia se reúne para comer, cenar y pasar las fiestas juntos. Sin duda alguna es una época para disfrutar de la compañía, pero también es una oportunidad para sacar tus dotes culinarias.

Si estás cansado de comer siempre los mismos postres, la panna cotta es una de esas preparaciones ligeras que conquista los paladares de todo el mundo. Esta elaboración se basa en una mezcla de nata infusionada con azúcar y chocolate fundido, estabilizada con gelatina. La clave es lograr una textura firme pero sedosa, sin que resulte gomosa ni demasiado líquida.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Hidratación y fusión de ingredientes: 10 minutos

Reposo en nevera: mínimo 4 horas

Tiempo total: aproximadamente 4 horas y 30 minutos

Ingredientes

500 ml de nata para montar (mínimo 35% materia grasa) 100 g de chocolate negro (mínimo 60% cacao) 80 g de azúcar 1 sobre de gelatina neutra en polvo (7 g) o 4 hojas de gelatina 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional) Mantequilla para engrasar los moldes (opcional)

Cómo hacer panna cotta de chocolate, paso a paso

Hidrata la gelatina sumergiéndola en agua fría durante cinco a diez minutos. Si la gelatina es en polvo, hazlo con cuatro cucharadas de agua fría. Calienta la nata junto con el azúcar a fuego medio. Remueve continuamente para evitar que hierva y para que el azúcar se disuelva completamente. Añade el chocolate troceado al cazo y remueve hasta que se funda y la mezcla sea homogénea. Retira del fuego antes de añadir la gelatina. Incorpórala bien escurrida si eran hojas, o la gelatina hidratada si era en polvo, y mezcla enérgicamente para que se disuelva por completo. Agrega la vainilla si la usas y remueve bien para integrarla. Vierte la mezcla caliente en los moldes previamente engrasados con mantequilla, si planeas desmoldar la panna cotta, para facilitar el desmoldeado. Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera al menos cuatro horas. Para una textura perfecta, utiliza un enfriado lento y un reposo suficiente en refrigeración. Para desmoldar, despega los bordes con un cuchillo fino y sumerge el molde unos segundos en agua caliente antes de invertirlo en el plato. Sirve acompañada de frutos rojos frescos, salsa de chocolate o nata montada.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta está pensada para cuatro porciones estándar individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: aproximadamente 370 kcal

Grasas totales: 27 g

Grasas saturadas: 16 g

Hidratos de carbono: 29 g

Azúcares: 27 g

Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La panna cotta de chocolate se puede conservar durante tres días en recipiente hermético en la nevera. No es recomendable congelarla, ya que la textura puede alterarse al descongelar.