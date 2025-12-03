España

Receta de panna cotta de chocolate: un postre italiano fácil de hacer con el que podrás sorprender a tus invitados estas navidades

Aprende a preparar un clásico italiano con estos sencillos pasos

Guardar
Panna cotta de chocolate. (Captura
Panna cotta de chocolate. (Captura de Youtube: Rosa cocinera y madre)

Diciembre es uno de esos meses en los que toda la familia se reúne para comer, cenar y pasar las fiestas juntos. Sin duda alguna es una época para disfrutar de la compañía, pero también es una oportunidad para sacar tus dotes culinarias.

Si estás cansado de comer siempre los mismos postres, la panna cotta es una de esas preparaciones ligeras que conquista los paladares de todo el mundo. Esta elaboración se basa en una mezcla de nata infusionada con azúcar y chocolate fundido, estabilizada con gelatina. La clave es lograr una textura firme pero sedosa, sin que resulte gomosa ni demasiado líquida.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Hidratación y fusión de ingredientes: 10 minutos
  • Reposo en nevera: mínimo 4 horas
  • Tiempo total: aproximadamente 4 horas y 30 minutos

Ingredientes

  1. 500 ml de nata para montar (mínimo 35% materia grasa)
  2. 100 g de chocolate negro (mínimo 60% cacao)
  3. 80 g de azúcar
  4. 1 sobre de gelatina neutra en polvo (7 g) o 4 hojas de gelatina
  5. 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)
  6. Mantequilla para engrasar los moldes (opcional)

Cómo hacer panna cotta de chocolate, paso a paso

  1. Hidrata la gelatina sumergiéndola en agua fría durante cinco a diez minutos. Si la gelatina es en polvo, hazlo con cuatro cucharadas de agua fría.
  2. Calienta la nata junto con el azúcar a fuego medio. Remueve continuamente para evitar que hierva y para que el azúcar se disuelva completamente.
  3. Añade el chocolate troceado al cazo y remueve hasta que se funda y la mezcla sea homogénea.
  4. Retira del fuego antes de añadir la gelatina. Incorpórala bien escurrida si eran hojas, o la gelatina hidratada si era en polvo, y mezcla enérgicamente para que se disuelva por completo.
  5. Agrega la vainilla si la usas y remueve bien para integrarla.
  6. Vierte la mezcla caliente en los moldes previamente engrasados con mantequilla, si planeas desmoldar la panna cotta, para facilitar el desmoldeado.
  7. Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera al menos cuatro horas. Para una textura perfecta, utiliza un enfriado lento y un reposo suficiente en refrigeración.
  8. Para desmoldar, despega los bordes con un cuchillo fino y sumerge el molde unos segundos en agua caliente antes de invertirlo en el plato.
  9. Sirve acompañada de frutos rojos frescos, salsa de chocolate o nata montada.
Los belenes más impresionantes de España: desde los nacimientos vivientes de Cataluña al belén de chocolate más grande del mundo

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta está pensada para cuatro porciones estándar individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: aproximadamente 370 kcal
  • Grasas totales: 27 g
  • Grasas saturadas: 16 g
  • Hidratos de carbono: 29 g
  • Azúcares: 27 g
  • Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La panna cotta de chocolate se puede conservar durante tres días en recipiente hermético en la nevera. No es recomendable congelarla, ya que la textura puede alterarse al descongelar.

Temas Relacionados

PostresRecetas dulcesRecetasRecetas EspañaGatronomía italianaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un kilómetro entre la cima de Wimbledon y las rejas del extenista alemán Boris Becker, en ‘La Revuelta’

El jugador más joven en ganar Wimbledon, con 17 años y medio, ha relatado sus vivencias dentro y fuera del deporte en el programa de Broncano con motivo de la publicación de su nuevo libro

Un kilómetro entre la cima

El aprendizaje de Rocío Carrasco en ‘Hasta el fin del mundo’: “He reafirmado que sigo siendo la que fui, disfrutona y dicharachera”

La hija de Rocío Jurado participa en el reality de aventura de RTVE junto a su íntima amiga Anabel Dueñas. ‘Infobae España’ conversa con la pareja de concursantes

El aprendizaje de Rocío Carrasco

Más allá de la Peste Porcina Africana: las enfermedades de animales que podrían poner en jaque a España por su alto nivel de mortalidad

A día de hoy, la PPA es la enfermedad animal más mediática, pero no la única amenaza que puede devastar rebaños y economías rurales

Más allá de la Peste

La reunión de alto nivel entre España y Marruecos busca reforzar las “excelentes relaciones” con la estabilidad regional y el Sáhara en el foco

Los dos países vuelven a encontrarse en una reunión de este importancia tras el viaje de Pedro Sánchez a Rabat en 2023

La reunión de alto nivel

Los ingleses se mudan a las playas españolas: la mayoría de extranjeros procedentes de Reino Unido viven en la costa levantina

Orihuela (Alicante), por delante de Madrid y Barcelona, es el municipio español con más residentes británicos que tienen más de 60 años en su mayoría

Los ingleses se mudan a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La reunión de alto nivel

La reunión de alto nivel entre España y Marruecos busca reforzar las “excelentes relaciones” con la estabilidad regional y el Sáhara en el foco

¿Sumar o Junts? Los guiños de Pedro Sánchez a los catalanes amenazan la mayoría del Gobierno

Entrevista a Joan Baldoví: “El discurso de Pérez Llorca es el mismo que el de Mazón, entregan toda su alma a la extrema derecha”

Preguntamos a jóvenes en la calle si están dispuestos a ir a una guerra por España: “No veo la necesidad de ir a jugarse la vida”

Joan Baldoví: “Si se demuestra que ha habido financiación ilegal del PSOE, ‘game over’, la legislatura se ha terminado”

ECONOMÍA

Relato a la contra: la

Relato a la contra: la OCDE atribuye el boom económico de España al aumento de la productividad, mientras la patronal sostiene que está cayendo

CaixaBank y otros nueve bancos europeos lanzarán una criptomoneda ligada al euro que comenzará a funcionar en 2026

Resultados del Super Once del 2 diciembre

“El mercado no tiene tracción alcista”: el gas barato anticipa que enero podría tener una de las facturas de luz más bajas desde 2020

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona se levanta tras un tropiezo inicial y consigue sellar la victoria ante el Atlético de Madrid

España brilla ante Alemania para conquistar su segunda Nations League femenina

Así te hemos contado la victoria de España ante Alemania en la Nations League femenina

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid