Los restaurantes con estrella Michelin más baratos de España en 2025: menús de alta cocina por menos de 50 euros

Ningún restaurante ha conseguido este martes las tres estrellas de la Guía Michelin en su edición de 2026, y Aleia (Barcelona), La Boscana (Bellvís, Lleida), Mont Bar (Barcelona), Ramón Freixa Atelier (Madrid) y Enigma (Barcelona) son los nuevos biestrellados.

Es el sueño de los más foodies; disfrutar de un menú degustación en un restaurante con estrella Michelin. En total, en España encontramos 253 restaurantes con un astro entregado por la guía francesa, siendo 25 de ellos novedades para la próxima Guía Michelin España 2026.

Son locales que, según define la propia guía, ofrecen “una cocina excepcional”, siguiendo un total de cinco criterios básicos: la calidad de los ingredientes, la armonía de los sabores, el dominio de las técnicas culinarias, cómo la personalidad del chef se expresa en sus platos y, algo fundamental, la consistencia en todo el menú y a lo largo del tiempo.

Sin embargo, a estas características podría añadirse una sexta: un precio casi imposible para la mayoría. Al menos, imposible para un consumo frecuente. Y es que, para una gran parte de los comensales, disfrutar de una comida en uno de estos lugares es un lujo reservado para ocasiones especiales o incluso prohibido, con menús que, en muchas ocasiones, alcanzan las tres cifras. Sin embargo, algunos cocineros apuestan por democratizar su alta cocina ofreciendo opciones con precios más económicos, alternativas que pueden disfrutarte por apenas 50 euros por persona y que permiten que casi cualquiera pueda tener una experiencia de estrella Michelin.

Chirón (Valdemoro)

Restaurante Chirón en Valdemoro (Chirón)

Una de las opciones más económicas que propone la Guía Michelin entre sus estrellas es el proyecto del chef Iván Muñoz, del restaurante Chirón, en Valdemoro. Esta propuesta, ubicada al sur de la Comunidad de Madrid, ostenta la estrella desde 2013 y ha conseguido lo que pocos en la zona: mantener un menú ejecutivo apto para todos los bolsillos (39 €) en el que brilla el producto y la originalidad. En este y en su menú degustación, brillan recetas que reinventan la tradición madrileña con toques de inspiración manchega y un enfoque moderno y elegante.

Dirección: C. Alarcón, 27, 28341 Valdemoro, Madrid

Precios: menú ejecutivo por 39 €; menú Clásicos por 58 €; y menú degustación Tajo por 120 €

Silabario (Vigo)

Interior del restaurante Silabario, en Vigo (Facebook)

En pleno corazón de Vigo se encuentra Silabario, un estrella Michelin que llama la atención por su ubicación; en una 6ª planta, bajo una vanguardista cúpula de acero y cristal construida con 154 piezas triangulares; también por su cocina; una propuesta de ‘nueva gastronomía gallega’ en la que el chef vigués Alberto González respeta la tradición desde un punto de vista moderno y actual. Finalmente, también por su precio.

Y es que, además de su carta, con opción de medias raciones, ofrecen varios menús, siendo uno de ellos un menú de mercado, reservado para los días laborables, llamado Berbés, que se encuentra disponible por 41 euros.

Dirección: Rúa do Príncipe, 44, Santiago de Vigo, 36202 Vigo, Pontevedra

Precios: menú Barbés por 41 euros; menú Tempo por 90 €; menú Raíces por 125 €; y menú Solaina por 180 €.

Garena (Dima, Vizcaya)

Restaurante Garena, con una estrella Michelin (Facebook)

Garena se ubica en el interior de un baserri construido en el siglo XVII, un caserío completamente reformado que, a su vez, se encuentra enclavado en Dima, una pequeña localidad de poco más de 1.500 habitantes situada entre dos de los parques naturales más importantes de Bizkaia, el Parque Natural de Gorbeia y el de Urkiola. En este enclave tan especial, el joven chef Julen Baz defiende una cocina vasca moderna avalada por Michelin, cuyos expertos definen como una propuesta “con buena base tradicional y productos de cercanía, donde no faltan los platos a la brasa”.

Su propuesta de cocina sostenible y local les ha ganado, además, una estrella Verde, una novedad para Garena en la guía de 2026. “Hacemos compost, elaboramos txakoli, tenemos ovejas latxas y gallinas de raza Euskal Oiloa en peligro de extinción... También hemos firmado un manifiesto con los productores de la zona, comprometiéndonos a cuidar el producto desde la semilla hasta que llega a la mesa”, explica el chef.

Para quienes quieran disfrutar de la cocina de Julen Baz en su versión más desenfadada, Garena cuenta con una encantadora taberna donde comer bien y original no implica desembolsar grandes cantidades. Allí se puede comer a la carta u optar por su menú Taberna, el cual consta de dos aperitivos, cuatro entrantes y un postre, una selección de recetas que puede disfrutarse por 48 euros por persona.

Dirección: Barrio Iturriotz, 11 [48141] Dima

Precios: menús degustación Gurea (128 €) y Garena (158 €), y menú Taberna (48 €).

Rubén Miralles (Vinaròs, Castellón)

Imagen del restaurante Rubén Miralles (Web del restaurante)

El único restaurante de las nuevas incorporaciones que cuenta con un menú por menos de 50 euros se encuentra en Vinarós, Castellón, y tiene el nombre de su chef: Rubén Miralles. El cocinero castellonense defiende una propuesta creativa y actual que conjuga diferentes tendencias, con platos de producto y base tradicional que beben del entorno cercano pero también de los sabores del mundo, pues también hace guiños a la cocina árabe, peruana, asiática…

El restaurante, oculto en un callejón a pocos metros de la céntrica Plaza Parroquial, ofrece tres opciones de menús. El más barato, llamado Menú Producte, tiene un precio de 49 euros. Esta opción, que la sirven todos los días y no lleva incluida la bebida, se compone de snacks, pan artesano y AOVE, además de tres entrantes, un principal y postre.

Dirección: Travessia de Sant Vicent, 9, 12500 Vinaròs, Castellón

Precios: Menú Producte por 49 euros; Menú Amarant (opción vegana) por 56 euros; Menú Terreta por 78 euros; y Menú Rubén Miralles, por 104 euros.

Les Moles (Ulldecona, Tarragona)

Restaurante Les Moles, en Ulldecona, Tarragona (Web del restaurante)

Con una estrella Michelin y una estrella verde, este negocio familiar en el pueblo de Ulldecona se encuentra dentro de una antigua cantera donde se fabricaban ruedas de molinos de aceite de oliva. El proyecto dio sus primeros pasos a finales de 1992 y, desde entonces, ha conseguido conquistar a las mejores guías gastronómicas, un triunfo que se debe principalmente a los platos del chef Jeroni Castell, que ensalzan el binomio mar y montaña a través del cuidado de la técnica y la innovación.

Les Moles ofrece a sus clientes cuatro menús degustación y un menú a la carta en el que probar algunas de sus elaboraciones. ‘El Camino Recorrido’ y ‘Terra Incognita’ son los nombres de sus dos degustaciones principales, en las que se pueden probar platos recién salidos de su espacio creativo de I+D. Además, cuentan con un menú de cata vegetariano. Como cuarta opción, Les Moles ofrece su menú Tradición, el más económico de todos, que incluye tres aperitivos, además de varios principales y un postre a elegir. Está disponible de martes a viernes a mediodía y tiene un precio de 49,90 euros.

Dirección: Carr. de la Sénia, Km. 2, 43550 Ulldecona, Tarragona

Precios: menú Tradición por 49,90 €; menú ‘Terra Incognita’, por 125 €; menú Vegetariano por 145 euros; y menú ‘El Camino Recorrido’, por 145 €.