Este es el restaurante que tiene el mejor marisco de Vigo, según Alberto Chicote

Alberto Chicote en una imagen de redes sociales (Instagram)

El afamado chef Alberto Chicote se ha embarcado en una nueva aventura en la que vuelve a poner a prueba sus conocimientos culinarios y, como no, su paladar. Y no, no hablamos de la nueva temporada de Pesadilla en la cocina, que aún se encuentra grabándose, sino de Batallas de restaurantes.

Ocho ciudades españolas participan en el nuevo programa de laSexta: Cádiz, Vigo, Menorca, Zaragoza, Gijón, Murcia, Toledo y Madrid. En cada ciudad, cuatro locales compiten por servir, respectivamente, el mejor atún rojo, marisco, caldereta de langosta, migas, fabada, caldero, carne de caza y cocido. El estreno del programa eligió al restaurante Ciclo, de Cádiz, como el mejor de la ciudad para probar el atún, mientras que en la segunda entrega, el chef Chicote llegó a Vigo con el objetivo de descubrir al restaurante con el mejor marisco de la ciudad.

Te puede interesar: La receta de la tortilla de patata de Dani García: fácil, muy jugosa y sin cebolla

“Si hay un ecosistema único para el buen desarrollo del marisco es el de las Rías Baixas y Vigo está situada a la orilla de una de ellas”, explicaba el presentador al inicio de la entrega. Por ello, cuenta, es en esta zona donde podemos encontrar “el mejor marisco del mundo”. Los restaurantes elegidos para buscar el que sería el marisco de mayor calidad de toda la zona fueron cuatro: el restaurante Alberte, del chef Alberte Gutiérrez; CasaLuisa, de Claudia Alfonso; MalaSangreWine & Bar, del chef David Couñago; y la Central Gastro, de Omar Fares.

Los propietarios de estos restaurantes se valoraron entre ellos, en una horquilla de 0 a 10, en aspectos como el espacio, la cocina, el servicio y el precio. Después de sumar las puntuaciones que se dieron los propietarios de los cuatro locales, teniendo en cuenta las cinco variables a medir, se sumó la nota de Chicote, que confirmó la decisión final.

Te puede interesar: El restaurante de un pueblo de Asturias que es uno de los más antiguos de España: más de 140 años abierto y especializado en fabada

Alberte, el mejor marisco de Vigo

No es difícil encontrar lugares donde comer bien en Vigo, sobre todo si hablamos de marisco. De entre las grandes ciudades gallegas, quizás esta sea el destino más seguro para probar los mejores productos procedentes del mar y fundamentalmente todo tipo de mariscos. La razón de esto se encuentra en su situación geográfica, en plenas Rías Baixas, y en las buenas comunicaciones con el resto del territorio gallego.

Pero solo un restaurante tiene el mejor marisco de la ciudad y, según el nuevo programa de Chicote, ese fue el restaurante Alberte, del chef Alberte Gutiérrez, un local que alcanzó un 6,8 de media. Según las puntuaciones del programa, le siguieron en el ránking el restaurante MalaSangreWine & Bar (5,8), La Central (5,3) y Casa Luisa (4,5).

Alberte Gutiérrez, del restaurante Alberte, en Vigo (Restaurante Alberte)

El restaurante premiado, ubicado en el n.º 65 de Rosalía de Castro, se define a sí mismo como “un restaurante urbano con un sabor real que describe la tradición de Galicia y todo un país”, destacando la calidad del pescado y el marisco que usan para elaborar las recetas.

El producto ético, sostenible y de calidad es el gran pilar de la cocina de Alberte, que utiliza pescados y mariscos de Galicia, verduras de huertos ecológicos y carnes de primera clase. Todo ello se sirve en su local, un espacio íntimo y de estilo minimalista.

El cocinero pide consejo a una especialista para hacer más saludables los menús diarios

En la carta del local se pueden encontrar platos como el bonito de Burela, la lubina salvaje o las luras a la brasa, así como otras opciones de verduras y carne como presa de cerdo ibérico o chuletón de vaca gallega. El precio de estos platos rondan los 20-30 euros. Además, su oferta gastronómica cuenta también con dos menús degustación: Menú Esencia (75 €) y Menú Alberte (95 €), opciones que incluyen entrantes, pescados, carnes, quesos artesanos y postres.