España

Europa confirma que prohibirá gradualmente las importaciones de gas ruso a partir de abril de 2026

Rusia representa cerca del 13% de las compras de la Unión Europea, con un valor superior a los 15.000 millones de euros anuales

Guardar
Rusia representa el 13% de
Rusia representa el 13% de las importaciones de gas de la Unión Europea (Adobe Stock)

El Consejo y el Parlamento Europeo han dado un paso importante en la independencia energética de la Unión Europea con el acuerdo provisional sobre le reglamento para la eliminación gradual de las importaciones de gas ruso. En concreto, se prohibirá de maneta total las importaciones de gas natural licuado (GNL) y gas por gasoducto a partir de abril de 2026 y otoño de 2027 respectivamente.

Esta medida se establece tras la militarización del suministro de gas por parte de Rusia y las reiteradas interrupciones del suministro de gas a la UE, con importantes efectos en el mercado energético europeo, según ha explicado el Consejo, que espera que la prohibición total se alcance el 1 de enero de 2028 y lograr así un mercado energético de la Unión resiliente e independiente que preserve la seguridad del abastecimiento.

Tras el ataque ruso a territorio ucraniano, el 24 de febrero de 2022, los líderes de la UE acordaron eliminar gradualmente la dependencia de los combustibles fósiles rusos lo antes posible. Pese a que las importaciones de petróleo se han reducido a menos del 3% en 2025, el gas ruso representa cerca del 13% de las importaciones de la UE en 2025, con un valor superior a los 15.000 millones de euros anuales, lo que compromete la seguridad energética de la Unión Europea.

Qué pasará con los contratos existentes

Las importaciones de gasoductos rusos y de GNL estarán prohibidas a partir de seis semanas después de la entrada en vigor del reglamento, aunque los colegisladores confirmaron que se mantendrá un período de transición para los contratos vigentes. En concreto, para los de corto plazo celebrados antes del 17 de junio de 2025, la prohibición se aplicará a partir del 25 de abril de 2026 para el GNL y del 17 de junio de 2026 para el gasoducto.

Los gobiernos de 26 de los 27 países miembro de la Unión Europea han suscrito sin Hungría un mensaje en el que respaldan la iniciativa de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero en el que avisan también de que son los ucranianos quienes tiene "el derecho a elegir su propio destino" y reivindican las sanciones contra Rusia. (Fuente: EBS/GOB UCRANIA/KREMLIN/EUROPAPRESS)

Por otro lado, para los contratos de largo plazo de importación de GNL esta prohibición se aplicará a partir del 1 de enero de 2027, mientras que para los contratos a largo plazo de importaciones de gas por gasoducto esta medida comenzará a regir a partir del 30 de septiembre de 2027, siempre que los Estados “ estén en vías de cumplir los objetivos de llenado de almacenamiento previstos en el Reglamento sobre el almacenamiento de gas, y, a más tardar, el 1 de noviembre de 2027”. El Consejo detalla también que las modificaciones de los contratos existentes solo se permitirán para “fines operativos estrictamente definidos y no pueden dar lugar a un aumento de los volúmenes”.

Además de las fechas de prohibición para las importaciones rusas, el reglamento obliga a los Estados miembros a presentar planes nacionales de diversificación del suministro de gas y sus posibles desafíos y exige a los países que notifiquen a la Comisión, en el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor del reglamento, si tienen contratos de suministro de gas ruso o prohibiciones legales nacionales vigentes.

Otra de las medidas que recoge el Consejo es que las importaciones estén sujetas a un “régimen de autorización previa” para garantizar que la prohibición funcione en la práctica. En concreto, en el caso del gas ruso y de las importaciones incluidas en el período de transición, los Estados deberán presentar la información necesaria al menos un mes antes de su entrada. Para el gas no ruso, el margen es de al menos cinco días antes de su entrada.

Temas Relacionados

RusiaUnión EuropeaEnergíaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Pandoro, la variante del panettone con la que puedes sorprender a tus invitados estas navidades

A pesar de ser un proceso largo, esta receta italiana es ideal por su versatilidad y sabor

Pandoro, la variante del panettone

Víctor Arpa, abogado, sobre la cita con el Tribunal Médico: “Tu ropa puede influir en la valoración que hagan”

La imagen personal, la coherencia y una buena defensa legal son las claves para afrontar con garantías la evaluación del tribunal médico

Víctor Arpa, abogado, sobre la

Las claves del caso de la madre y su bebé desaparecidas en 1987, reabierto este año: la Policía da por terminada la búsqueda en una balsa tras dos días de operativo

El trabajo de localización en la antigua mina de Berbés se cierra a la espera de que la Policía comunique mañana los resultados a la autoridad judicial

Las claves del caso de

Rafael Rodríguez, psiquiatra sobre el coeficiente intelectual: “La misma persona puede dar dos resultados diferentes”

El coeficiente intelectual no define la inteligencia real porque las pruebas pueden ocultar grandes diferencias internas

Rafael Rodríguez, psiquiatra sobre el

La frase en español que Leonardo DiCaprio improvisó en ‘Una batalla tras otra’: “Simplemente salió en ese momento”

El actor de 51 años ha colaborado por primera vez con Paul Thomas Anderson en esta cinta basada en una obra de Thomas Pynchon

La frase en español que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las claves del caso de

Las claves del caso de la madre y su bebé desaparecidas en 1987, reabierto este año: la Policía da por terminada la búsqueda en una balsa tras dos días de operativo

La Justicia anula una sentencia que obligaba a cesar el uso turístico de un piso al descubrir que el juicio nunca llegó a celebrarse

El exdirector de Construcción de Acciona niega en el Supremo el pago de comisiones en adjudicaciones durante la etapa de Ábalos como ministro

La Justicia admite la querella de Errejón contra la actriz Elisa Mouliaá por presuntas calumnias

Page avisa a Pedro Sánchez de que puede llevarse un “disgusto” en las elecciones si se ofrece a seguir “arrodillado ante Puigdemont”

ECONOMÍA

Víctor Arpa, abogado, sobre la

Víctor Arpa, abogado, sobre la cita con el Tribunal Médico: “Tu ropa puede influir en la valoración que hagan”

El Gobierno prevé que la factura de la luz baje hasta un 10% en 2026 por la caída del precio de la energía

Europa propone ayudar a Ucrania con activos rusos congelados pese a la oposición de Bélgica y el BCE

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 3 de diciembre

Europa prepara un plan de reciclaje y almacenamiento de materias primas críticas para reducir su dependencia de China

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga