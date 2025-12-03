Europa confirma que prohibirá gradualmente las importaciones de gas ruso a partir de abril de 2026

Rusia representa el 13% de las importaciones de gas de la Unión Europea (Adobe Stock)

El Consejo y el Parlamento Europeo han dado un paso importante en la independencia energética de la Unión Europea con el acuerdo provisional sobre le reglamento para la eliminación gradual de las importaciones de gas ruso. En concreto, se prohibirá de maneta total las importaciones de gas natural licuado (GNL) y gas por gasoducto a partir de abril de 2026 y otoño de 2027 respectivamente.

Esta medida se establece tras la militarización del suministro de gas por parte de Rusia y las reiteradas interrupciones del suministro de gas a la UE, con importantes efectos en el mercado energético europeo, según ha explicado el Consejo, que espera que la prohibición total se alcance el 1 de enero de 2028 y lograr así un mercado energético de la Unión resiliente e independiente que preserve la seguridad del abastecimiento.

Tras el ataque ruso a territorio ucraniano, el 24 de febrero de 2022, los líderes de la UE acordaron eliminar gradualmente la dependencia de los combustibles fósiles rusos lo antes posible. Pese a que las importaciones de petróleo se han reducido a menos del 3% en 2025, el gas ruso representa cerca del 13% de las importaciones de la UE en 2025, con un valor superior a los 15.000 millones de euros anuales, lo que compromete la seguridad energética de la Unión Europea.

Qué pasará con los contratos existentes

Las importaciones de gasoductos rusos y de GNL estarán prohibidas a partir de seis semanas después de la entrada en vigor del reglamento, aunque los colegisladores confirmaron que se mantendrá un período de transición para los contratos vigentes. En concreto, para los de corto plazo celebrados antes del 17 de junio de 2025, la prohibición se aplicará a partir del 25 de abril de 2026 para el GNL y del 17 de junio de 2026 para el gasoducto.

Los gobiernos de 26 de los 27 países miembro de la Unión Europea han suscrito sin Hungría un mensaje en el que respaldan la iniciativa de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero en el que avisan también de que son los ucranianos quienes tiene "el derecho a elegir su propio destino" y reivindican las sanciones contra Rusia. (Fuente: EBS/GOB UCRANIA/KREMLIN/EUROPAPRESS)

Por otro lado, para los contratos de largo plazo de importación de GNL esta prohibición se aplicará a partir del 1 de enero de 2027, mientras que para los contratos a largo plazo de importaciones de gas por gasoducto esta medida comenzará a regir a partir del 30 de septiembre de 2027, siempre que los Estados “ estén en vías de cumplir los objetivos de llenado de almacenamiento previstos en el Reglamento sobre el almacenamiento de gas, y, a más tardar, el 1 de noviembre de 2027”. El Consejo detalla también que las modificaciones de los contratos existentes solo se permitirán para “fines operativos estrictamente definidos y no pueden dar lugar a un aumento de los volúmenes”.

Además de las fechas de prohibición para las importaciones rusas, el reglamento obliga a los Estados miembros a presentar planes nacionales de diversificación del suministro de gas y sus posibles desafíos y exige a los países que notifiquen a la Comisión, en el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor del reglamento, si tienen contratos de suministro de gas ruso o prohibiciones legales nacionales vigentes.

Otra de las medidas que recoge el Consejo es que las importaciones estén sujetas a un “régimen de autorización previa” para garantizar que la prohibición funcione en la práctica. En concreto, en el caso del gas ruso y de las importaciones incluidas en el período de transición, los Estados deberán presentar la información necesaria al menos un mes antes de su entrada. Para el gas no ruso, el margen es de al menos cinco días antes de su entrada.