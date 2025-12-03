Juan Carlos I define el enfrentamiento entre las reinas Letizia y Sofía en Palma como “un desastre”: “Mi nuera se enfadó con Sofi ante las cámaras”

Letizia se cruza frente a su suegra e hijas para impedir la foto. (YouTube.

Las librerías españolas ya exhiben Reconciliación, el esperado libro autobiográfico de Juan Carlos I, escrito en colaboración con Laurence Debray. Pese a las especulaciones previas sobre una posible versión suavizada, la edición publicada por Planeta es exactamente la misma que salió a la luz en Francia bajo el título Reconciliation, de la editorial Stock. Así lo aseguran fuentes de la entidad, que niegan tajantemente cualquier modificación: “¿Cómo se podía pensar alguien que se suprimirían partes? Eso sería visto como censura y nada más lejos de la voluntad de don Juan Carlos”.

La obra, que vio la luz en Francia a principios de noviembre, continúa generando titulares en España. Y no solo por los grandes asuntos históricos o políticos que aborda, sino también por los pasajes en los que el monarca reflexiona sobre su vida familiar. Algunas de esas referencias pasaron inadvertidas para la prensa francesa, pero se han convertido en objeto de especial interés tras la llegada del libro al mercado español.

Uno de los fragmentos más llamativos aparece en las primeras páginas del texto, concretamente en la 29. Allí, el emérito rememora el célebre incidente ocurrido tras la misa de Pascua en Palma en 2018, un episodio que dio la vuelta al mundo y que reabrió la conversación sobre las tensiones internas en la familia real.

La princesa de Asturias, Leonor, la reina consorte de España, Letizia Ortiz, rey de España, Felipe VI, Doña Sofía, y la infanta de España, Sofía, en la misa de Pascua celebrada en la Catedral de Palma de Mallorca POLITICA. (Isaac Buj - Europa Press).

Buena parte de la polémica en torno a su fijación con Letizia tiene su origen en aquella famosa secuencia de Palma. Lo que debía ser una salida rutinaria de la catedral tras la misa de Pascua terminó convirtiéndose en uno de los momentos más estudiados de la historia reciente de la monarquía española.

La reina Sofía intentó posar con sus nietas, como había hecho en otras ocasiones, pero Letizia bloqueó la fotografía, colocándose entre el cámara oficial y sus hijas. En la grabación, se observa cómo Leonor se aparta del abrazo de su abuela, mientras Felipe VI y Juan Carlos I presencian la escena desconcertados. El emérito, visiblemente irritado, pronunció entonces un seco “tenemos que hablar” dirigido a su hijo.

Juan Carlos describe su presencia en aquel Domingo de Ramos como un intento institucional por mostrar “unidad y armonía” familiar, una intención que, desde su punto de vista, se vio frustrada por la actitud de su nuera. “Resultó ser un desastre. La reina Letizia, mi nuera, se enfadó con Sofi delante de las cámaras, al salir de la misa de Pascua”, escribe sin rodeos. Y remata con una crítica a la artificialidad de las puestas en escena: “Los montajes de los comunicadores no consiguen milagros. Creo más en la espontaneidad y en la veracidad”.

El rey Felipe VI de España (centro), su esposa, la reina Letizia (segunda por la izquierda), sus hijas, la princesa Sofía (izq.) y la princesa Leonor (der.), y la ex reina Sofía posan tras asistir a la tradicional Misa de Resurrección de Pascua en Palma de Mallorca el 21 de abril de 2019. (Foto de JAIME REINA / AFP)

A continuación, insiste en que nunca quiso convertirse en una carga para su hijo ni para su entorno más cercano. Recuerda que Zarzuela ofrecía suficiente espacio para convivir sin interferencias, y aprovecha para aclarar el destino del Fortuna, el yate que solía acompañarle en los veranos mallorquines: asegura que se vendió porque mantenerlo se había vuelto económicamente inviable.

La ausencia de sus nietas, una herida abierta

El libro profundiza también en el terreno emocional. El rey emérito lamenta de forma reiterada no haber podido disfrutar plenamente de sus nietas Leonor y Sofía, a pesar de vivir durante años a escasa distancia del palacio de sus padres. Explica que ni él ha podido pasear con ellas por la ciudad, ni la reina Sofía ha tenido la oportunidad de compartir momentos íntimos con las niñas.

“Sé que Letizia y Felipe educan maravillosamente a sus hijas -son muy graciosas y simpáticas-, pero me entristece no poder entablar una relación personal con ellas, contarles historias, compartir comidas en restaurantes, hacer viajes, llevarlas a ver algún partido, tal y como he hecho con mis otros nietos. Me hubiera encantado entablar una relación especial con mis herederas”, confiesa. Y, por ello, se define como “un lobo solitario”.

La reina Letizia de España y la ex reina Sofía (izq.) salen tras asistir a la tradicional Misa de Pascua de Resurrección en Palma de Mallorca el 21 de abril de 2019. (Foto de JAIME REINA / AFP)