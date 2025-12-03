España

El Gobierno prevé que la factura de la luz baje hasta un 10% en 2026 por la caída del precio de la energía

El descenso del precio de la energía permitirá ahorrar a hogares y empresas, aunque los cargos y peajes moderarán la reducción del recibo

Guardar
El gas barato anticipa que
El gas barato anticipa que enero podría tener una de las facturas de luz más bajas desde 2020. (Canva)

El próximo año, los consumidores españoles podrían tener un respiro en sus facturas eléctricas. Según las estimaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las facturas finales de luz se reducirán en 2026 entre un 4% y un 10%, dependiendo del tipo de consumidor. Este descenso se atribuye principalmente a la caída del coste de la energía, impulsada por la generación renovable competitiva, a pesar de que los peajes y cargos, componentes fijos de recibo, registrarán algunos incrementos.

Para los hogares que se acogen a la tarifa regulada (PVPC), la disminución se situará en torno al 4,66%. Las pequeñas y medianas empresas (pymes), con tarifa 3.0 TD, experimentarán un ajuste ligeramente superior, del 4,95%. La industria, por su parte, con tarifas 6.x TD, verá una reducción mayor, del 8,55%, mientras que los consumidores electrointensivos podrían beneficiarse de una rebaja cercana al 9,91%.

El cálculo de estas cifras se basa en los peajes y cargos, que son la parte fija del recibo de la luz. Los peajes, determinados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), subirán aproximadamente un 4% en 2026 respecto a este año. Por su parte, los cargos, que son gestionados por el Ministerio, aumentarán algo más de un 10% en términos absolutos, aunque este porcentaje efectivo se reduce a cerca del 10% debido al incremento de la demanda eléctrica.

Cargos del sistema y caída del precio de la energía, claves para reducir el recibo

En términos económicos, el importe total del coste del sistema eléctrico para 2026 se estima en 8.510 millones de euros. Los ingresos destinados a cubrir estos costes alcanzarán unos 4.453 millones de euros, provenientes principalmente de la legislación fiscal específica y de las subastas de derechos de emisión de CO₂. Así, el total de los cargos netos a financiar por los consumidores será de aproximadamente 4.057 millones de euros.

Dentro de los cargos del sistema eléctrico, destacan partidas como el Recore, la retribución de las renovables históricas, que ascenderá a 5.760 millones de euros en 2026, y la compensación a los sistemas no peninsulares (islas, Ceuta y Melilla), que alcanzarán 841 millones de euros. Estas partidas se financian a través de impuestos específicos, recaudación de las subastas de CO₂ y pagos directos de los consumidores. Por ejemplo, solo por las subastas de CO₂, el Gobierno aportará 1.100 millones de euros, sumados a otros 1.995 millones del impuesto del 7% sobre la generación eléctrica y 709 millones provenientes del superávit 2024-2026.

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

La caída prevista en el precio de la energía eléctrica también es un factor clave en la reducción del recibo. El precio promedio de la energía en 2025 ha sido de 64,96 euros por megavatio hora (MWh), mientras que las estimaciones para 2026 lo sitúan en 56,7 euros/MWh, según el mercado OMIP a finales de noviembre. Este descenso refleja el efecto de la generación renovable, cada vez más competitiva, sobre el coste marginal de la electricidad en España.

El alivio en la factura será parcial: peajes y cargos suavizan la reducción

Aunque los consumidores finales notarán la disminución del precio de la energía, es importante recordar que la subida de los cargos y peajes limitará el impacto total en el recibo. Aun así, los hogares y empresas experimentarán un alivio económico frente a los niveles de 2025, que han estado marcados por la volatilidad de los mercados energéticos y el aumento de costes por la transición energética.

El Ministerio ya ha puesto a audiencia pública el proyecto de orden que establece los precios de los cargos y otros costes regulados del sistema eléctrico para 2026, incluyendo el reparto de las cantidades a financiar mediante el bono social. Este trámite permitirá recibir observaciones antes de la aprobación definitiva, un paso clave para garantizar la transparencia en la fijación de los precios que afectarán a millones de consumidores.

Temas Relacionados

Precio de la Luz EspañaEnergía EspañaElectricidad EspañaEspaña-EconomiaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Dr. Richard Restak, neurólogo y neuropsiquiatra, sobre el deterioro cognitivo: “Recomiendo a mis pacientes que pasados los 65 años no tomen nada de alcohol”

El alcohol funciona como neurotoxina, siendo muy perjudicial para las células nerviosas

Dr. Richard Restak, neurólogo y

Europa propone ayudar a Ucrania con activos rusos congelados pese a la oposición de Bélgica y el BCE

La presidenta del Banco Central Europeo ha señalado que el uso de la liquidez custodiada por Euroclear violaría la legislación comunitaria y tendría implicaciones negativas para la eurozona

Europa propone ayudar a Ucrania

Embalses España: la reserva de agua subió este miércoles 3 de diciembre

La reserva de agua en el país subió en un 0,22 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Embalses España: la reserva de

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 3 de diciembre

España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior en aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Virgen, extra y lampante: estos

La Justicia anula una sentencia que obligaba a cesar el uso turístico de un piso al descubrir que el juicio nunca llegó a celebrarse

La Audiencia Provincial de Madrid aprecia indefensión al dictarse la resolución sin practicar las pruebas admitidas

La Justicia anula una sentencia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia anula una sentencia

La Justicia anula una sentencia que obligaba a cesar el uso turístico de un piso al descubrir que el juicio nunca llegó a celebrarse

El exdirector de Construcción de Acciona niega en el Supremo el pago de comisiones en adjudicaciones durante la etapa de Ábalos como ministro

La Justicia admite la querella de Errejón contra la actriz Elisa Mouliaá por presuntas calumnias

Page avisa a Pedro Sánchez de que puede llevarse un “disgusto” en las elecciones si se ofrece a seguir “arrodillado ante Puigdemont”

La Audiencia Nacional obliga al PSOE a entregar los justificantes de todos los pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024

ECONOMÍA

Europa propone ayudar a Ucrania

Europa propone ayudar a Ucrania con activos rusos congelados pese a la oposición de Bélgica y el BCE

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 3 de diciembre

Europa prepara un plan de reciclaje y almacenamiento de materias primas críticas para reducir su dependencia de China

El IBEX 35 sube un 0,68% y roza máximos históricos impulsado por Inditex

Cuenta atrás para solicitar el permiso retribuido de dos semanas para el cuidado de los hijos: se puede pedir a partir del 1 de enero

DEPORTES

Athletic Club - Real Madrid,

Athletic Club - Real Madrid, en directo: Camavinga amplía la distancia en el marcador para los blancos

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona se levanta tras un tropiezo inicial y consigue sellar la victoria ante el Atlético de Madrid