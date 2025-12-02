España

Nace en el zoo de Fuengirola una cría de gorila de llanura occidental, una especie en peligro crítico de extinción

El parto se produjo ante la mirada de los visitantes al centro, que pudieron observar este hito de la conservación de la biodiversidad

Nacimiento de cría de gorila
Nacimiento de cría de gorila en Bioparc Fuengirola. (Bioparc Fuengirola/Europa Press)

El pasado sábado 29 de noviembre, Wefa, uno de los ejemplares de gorila de llanura occidental (Gorilla gorilla gorilla) del Bioparc Fuengirola, dio a luz a una cría ante la atenta mirada de los visitantes al zoológico. El nacimiento supone un hito muy importante para la conservación de la especie, siento el primero que se produce en España en 2025 y el segundo en toda Europa.

Desde el día anterior, los cuidadores y veterinarios del centro ya sospechaban que el alumbramiento estaba cerca: Wefa comenzaba a mostrar cambios de comportamiento, se sentía incómoda y buscaba lugares nuevos para dormir. El sábado por la mañana comenzaron las primeras contracciones de la gorila. Según han explicado desde BIOPARC Fuengirola, el parto se produjo “de forma rápida y natural, ante la mirada atónita de las personas que visitaban el parque”.

“Para muchos visitantes, fue una escena propia del hábitat natural de los gorilas”, ha explicado el equipo técnico. “Un regalo de la naturaleza y un momento profundamente emocionante”. De hecho, según ha señalado Jesús Recuero, director técnico y veterinario del centro, la hembra de gorila “optó de manera natural por el exterior, bajo el sol y en un entorno que forma parte de su rutina diaria”, pese a que el interior se encontraba “completamente preparada para un posible alumbramiento”.

Wefa y su cría. (Bioparc
Wefa y su cría. (Bioparc Fuengirola)

Los primeros momentos de Wefa y su cría

Esta no es la primera vez que Wefa da a luz a una cría. El 7 de noviembre de 2020 nació Ekan, lo que fue un hito muy importante en la historia de los esfuerzos de conservación del zoológico. “Tiene la experiencia y el aprendizaje necesarios para cuidar muy bien de su bebé”, señala Recuero con respecto al ejemplar hembra adulto, “y lo está haciendo de forma impecable desde el primer momento”.

Tras el nacimiento, Wefa limpió a su cría, la abrazó y olfateó. Además, los visitantes también pudieron contemplar un proceso habitual durante los alumbramientos en esta y otras especies: Wefa rompió el cordón umbilical y consumió parte de la placenta, lo que le permite recuperar energía y recibir proteínas necesarias para los primeros días de maternidad.

Mientras se desarrollaban estos primeros instantes entre la madre y su cría, desde Bioparc Fuengirola señalan que el equipo se acercaba con cautela a la escena para identificar al nuevo miembro. En los días sucesivos, llevarán a cabo ciertas observaciones para comprobar el bienestar de ambos ejemplares. “No interferirán en el proceso natural, pero sí observarán de forma continua aspectos clave como que la cría mame correctamente, se sujete al pelaje con suficiente fuerza o que su comportamiento evolucione de forma adecuada dentro del grupo”, señalan.

La etóloga británica Jane Goodall ha fallecido a los 91 años de edad en la ciudad estadounidense de California. (Europa Press)

En peligro crítico de extinción

El gorila de llanura occidental está catalogado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como especie en peligro crítico de extinción, debido a que su población se ha visto drásticamente reducida. Algunos de los problemas a los que se enfrenta son la caza furtiva, las enfermedades y la pérdida de su hábitat.

Es por este motivo por el que nacimientos como el de la cría de Wefa son tan importantes. Los programas europeos de conservación luchan por recuperar una especie que es símbolo de la biodiversidad africana y que amenaza con extinguirse por completo. Desde la institución, por tanto, señalan que “ha sido un día maravilloso para la conservación”.

