España

Nace la primera raya marginata en el Oceanogràfic de Valencia: la especie se encuentra en peligro crítico de extinción

Este animal se encuentra amenazado por cuestiones como la sobrepesca, las capturas accidentales o la degradación de sus hábitats

Nace un ejemplar de raya
Nace un ejemplar de raya marginata en el Oceanogràfic de Valencia. (Oceanogràfic de Valencia)

El equipo del Oceanogràfic de Valencia ha registrado el primer nacimiento en sus instalaciones de una raya marginata (Rhinoptera marginata), también conocida como raya cara de vaca o raya nariz de vaca lusitana. El hito supone una gran noticia, ya que la especie se encuentra clasificada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como “en peligro crítico” a nivel mundial, la categoría más alta de amenaza antes de la extinción en estado silvestre.

“Cada nacimiento supone una oportunidad única para avanzar en el conocimiento de la especie y reforzar los esfuerzos por garantizar su supervivencia a largo plazo”, explica Marga Ardao, responsable del Departamento de Océanos del Oceanogràfic, donde el equipo se encarga de hacer el seguimiento de la raya marginata recién nacida.

La cría, una hembra de 1.450 gramos y 47 centímetros de longitud de disco —su notable tamaño se debe a que la especie solo tiene una cría por cada parto y su periodo de gestación es de aproximadamente un año—, ya ha comenzado a alimentarse de manera regular y permanecerá en observación antes de ser trasladada a la instalación de Océanos, donde pasará a habitar con el resto de los tiburones y rayas cuando su adaptación y desarrollo estén garantizados.

El equipo de Oceanogràfic de
El equipo de Oceanogràfic de Valencia con la cría de raya marginata nacida en sus instalaciones. (Oceanogràfic de Valencia)

Las amenazas a las que se enfrenta la raya marginata

La raya marginata, que habita en aguas templadas del Atlántico oriental y del Mediterráneo, ha sufrido un descenso drástico en su presencia en el medio silvestre, motivo por el que la UICN mantiene a la especie en la categoría “en peligro crítico” (la última evaluación fue el 4 de agosto de 2020).

Entre sus principales amenazas, la raya cara de vaca se enfrenta a la sobrepesca. De hecho, debido a este motivo, varias especies de tiburones y rayas se consideran actualmente extintas localmente. También las capturas accidentales: según explican desde UICN, la masa de agua del mar Mediterráneo ha sido objeto de una pesca extensiva e intensiva en gran parte de la profundidad y distribución espacial conocidas de la especie.

Además, su hábitat se ha visto degradado y se han perdido zonas costeras esenciales para su desarrollo: “Los hábitats costeros poco profundos de sustrato blando, preferidos por las rayas y los peces guitarra, se ven amenazados por la pérdida de hábitat y la degradación ambiental”, explican en la ficha de la Rhinoptera marginata de la UICN. Esto se debe, entre otros, a la deforestación de manglares para la agricultura y la acuicultura; la exploración, perforación y producción extensivas de petróleo y gas, o la contaminación por efluentes de aguas residuales no regulados, escorrentía agrícola, hidrocarburos y metales pesados.

La importancia de la protección de las especies marinas en declive

Esta no es la única especie catalogada como amenazada o en peligro de extinción que alberga el Oceanogràfic de Valencia: el tiburón toro, el pez guitarra o la tortuga carey son algunos ejemplos. Su integración en programas de investigación y conservación es un impulso para su recuperación, algo en lo que los acuarios tiene un papel fundamental.

Centros como el valenciano tienen la oportunidad de convertirse en piedras centrales de la protección de especie marinas de los océanos. Sus programas de reproducción, sus estudios genéticos, sus acciones de recuperación y divulgación y la formación de redes científicas internacionales son herramientas esenciales para garantizar la supervivencia de especies en declive, actuando como puentes entre la ciencia, la conservación y la sociedad.

