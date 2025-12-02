España

Fernando Mora, doctor, explica un ejercicio para relajarte y calmar la ansiedad: “Es muy sencillo y puede hacerse en cualquier lugar”

El experto da las claves para poder aplicarlo en cualquier circunstancia

Fragmento de TikTok en el que Fernando Mora explica un ejercicio para relajarse. (@doctormora_)

Los problemas de salud mental son cada vez más frecuentes en la sociedad actual. Según los datos de un estudio realizado por el Grupo AXA, el 59% de losespañoles padece estrés y el 23% ansiedad, cifras que ponen en relieve la magnitud del reto que enfrenta el país.

Y, aunque lo más importante en estos casos es recibir atención médica, hay ciertas rutinas que pueden ayudarte a estar más tranquilo y evitar picos de tensión. Fernando Mora, un doctor que publica contenido en redes sociales, ha explicado en un vídeo de TikTok (@doctormora_) que hay un ejercicio que puede calmar tu ansiedad.

Este se conoce como respiración en caja o respiración cuadrada y está diseñado para controlar la ansiedad, el estrés y las preocupaciones de forma rápida y efectiva. “Es muy sencillo y puede hacerse en cualquier lugar”, destaca el doctor.

Cómo hacer el ejercicio correctamente

Para empezar, busca un lugar lo más tranquilo posible y siéntate con la espalda recta, los pies apoyados en el suelo y las manos descansando sobre las piernas. Lo importante es adoptar una postura cómoda que permita respirar sin tensión en el pecho o los hombros.

La respiración en caja sigue un patrón de cuatro fases. Primero, inhala profundamente durante cuatro segundos, llenando los pulmones de manera pausada y consciente. Siente cómo el aire expande tu abdomen y tu pecho de forma gradual.

A continuación, mantén la respiración otros cuatro segundos, permitiendo así que el cuerpo se estabilice y la mente se enfoque únicamente en la sensación del aire entrando dentro de ti.

Después, exhala lentamente durante cuatro segundos, expulsando todo el aire de manera controlada y sintiendo cómo la tensión empieza a disminuir. Por último, espera cuatro segundos antes de iniciar un nuevo ciclo, permaneciendo atento a tu respiración y al ritmo que has marcado. Este patrón puede repetirse varias veces hasta que se perciba una sensación de calma.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

Cada vez que se hace, el cuerpo se relaja, el ritmo cardíaco se regula y la mente se centra en el presente, lo que contribuye a disminuir la ansiedad de forma notable.

Gracias a su sencillez, este ejercicio puede practicarse en cualquier momento del día: en casa, en la oficina o incluso mientras esperas transporte público. Esto lo convierte en una herramienta accesible y eficaz para gestionar el estrés cotidiano.

Hábitos diarios para reducir el estrés

Además de ejercicios de respiración, incorporar ciertos hábitos en la rutina diaria puede ayudar a mantener el estrés bajo control. Dormir ocho horas es una de las cosas más importantes para tener una recuperación física y mental plena. También es importante tener una dieta equilibrada para regular la energía y el estado de ánimo.

Otra cosa importante es dedicar tiempo a hobbies o momentos de ocio para poder desconectar de las preocupaciones y recargar energía. Por último, tener amistades estables y hablar sobre emociones con personas de confianza contribuye a reducir el estrés y la ansiedad.

