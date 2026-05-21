España

Así ha aumentado el patrimonio inmobiliario de Zapatero: de una villa en Lanzarote a un chalet de lujo en Madrid

El expresidente del Gobierno ha percibido diferentes ingresos desde su salida de la Moncloa, como del Consejo de Estado entre 2012 y 2015

Guardar
Google icon
José Luis Rodríguez Zapatero
José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno. (PSOE)

La imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por presunta organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga supuestos cobros ilegales en el préstamo público a la compañía aérea Plus Ultra, ha puesto el foco en el aumento patrimonial del líder socialista en los últimos años.

José Luis Calama, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Plus Ultra, considera al expresidente como presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros”, principalmente la aerolínea investigada.

PUBLICIDAD

Además, el juez ha cifrado en 1,9 millones los presuntos beneficios que habría obtenido el expresidente del Gobierno de Zapatero y su entorno entre 2020 y 2025, en el que incluye la empresa de sus dos hijas.

El expresidente y su mujer cuentan con dos propiedades de lujo en la capital y en Lanzarote, además de residir en régimen de alquiler en Las Rozas (Madrid). Asimismo, Zapatero ha percibido diferentes ingresos salariales desde su salida de la Moncloa, como una retribución de casi 100.000 euros anuales como miembro del Consejo de Estado entre 2012 y 2015.

PUBLICIDAD

Ingresos obtenidos por Zapatero desde su etapa como presidente español

El exsecretario general del PSOE comenzó su etapa como presidente del Gobierno en abril de 2004 y cesó en diciembre de 2011. Durante todo este periodo, Zapatero acumuló alrededor de 664.000 euros brutos en concepto de sueldo. Esta cifra supone la suma del salario percibido de forma anual, según cálculos realizados por otros medios.

A esto se sumarían además las indemnizaciones por circunscripción que tenía derecho a cobrar como diputado del Congreso para gastos de manutención y alojamiento durante la presidencia.

Tras abandonar la Moncloa, Zapatero renunció a cobrar la indemnización correspondiente al 80% del sueldo de presidente durante 24 meses. El exlíder socialista tomó posesión en 2012 como miembro del Consejo de Estado (cargo que ocupó hasta 2015)

El socialista renunció a la asignación vitalicia como exjefe del Ejecutivo de 74.580 euros anuales, para percibir el salario que le correspondía del Consejo de Estado, de casi 100.000 euros brutos por año, según el Portal de Transparencia de esta institución.

El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero (REUTERS/Susana Vera)
El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero (REUTERS/Susana Vera)

Posteriormente, Zapatero habría percibido otros ingresos procedentes de conferencias internacionales, asesorías, colaboraciones con think tanks, derechos editoriales, publicaciones literarias y en una consultoría.

Dos chalets y una vivienda de lujo en alquiler: el patrimonio de Zapatero

Medios como El Economista aseguran que Zapatero posee en la actualidad dos chalets de lujo en Puerta del Hierro (Madrid) y en Lanzarote, además de residir en una vivienda alquilada en Las Rozas con un valor de alrededor de dos millones de euros.

El patrimonio del expresidente ha experimentado un aumento sustancial desde su salida del Gobierno en 2011.

Según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 15 de octubre de 2009, Zapatero contaba con un activo total de 209.206,13 euros, de los que 37.258,67 euros procedían de bienes inmuebles, “correspondiente al valor catastral de una parcela para construir en León en régimen de gananciales”, señala El Economista. No obstante, en ese momento acumulaba en préstamos, créditos y deudas un total de 80.847,89 euros.

Al abandonar la Moncloa, declaró un total de 130.562,14 euros, de los que 15.955,07 procedían de bienes inmuebles.

Según estas fuentes, antes de alcanzar la presidencia, Zapatero había sido propietario de una vivienda en la urbanización Eurogar, en Las Rozas (Madrid), así como de un chalet en El Mirador de Vera (Almería). Estas propiedades fueron vendidas posteriormente, al igual que la mencionada parcela de León.

El expresidente y su mujer, Sonsoles Espinosa, adquirieron en agosto de 2017 una villa de lujo situada en Lanzarote, de 1.329 metros cuadrados y con un valor estimado de 1,2 millones de euros.

La familia compró en 2019 el chalet de lujo de Aravaca en el que llevaba años residiendo de alquiler, una propiedad que finalmente vendió en enero de 2025 por una cantidad cercana a esos 2,1 millones de euros, según El Economista.

En ese tiempo, Zapatero y Espinosa se trasladaron a Las Rozas, donde actualmente residen en una vivienda valorada en torno a dos millones de euros en régimen de alquiler. En abril de 2024, además, adquirieron un nuevo inmueble en la urbanización Puerta de Hierro, situada en Madrid.

Temas Relacionados

ViviendaMercado Inmobiliariodinero-virtualEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La iniciativa de Barcelona para recortar hasta un 76% de CO2: sustituir el asfalto tradicional por restos de aceituna y madera

La apuesta del ayuntamiento por materiales sostenibles va avanzando con la aprobación de dos proyectos originales

La iniciativa de Barcelona para recortar hasta un 76% de CO2: sustituir el asfalto tradicional por restos de aceituna y madera

Caminar después de comer: el sencillo hábito que ayuda a controlar el azúcar en sangre

Hacer ejercicio después de una comida reduce las subidas de azúcar en sangre mucho más que hacerlo antes de comer

Caminar después de comer: el sencillo hábito que ayuda a controlar el azúcar en sangre

Sánchez anuncia “el mayor despliegue” para combatir los incendios este verano: más medios aéreos y mejoras laborales para las brigadas

El presidente del Gobierno ha pedido coordinación a las Administraciones para combatir “esta desgracia” cada vez más extrema

Sánchez anuncia “el mayor despliegue” para combatir los incendios este verano: más medios aéreos y mejoras laborales para las brigadas

De Mercadona a Carrefour: el precio del pescado en bandeja sube tras la desaparición de las pescaderías tradicionales, según la OCU

La organización concluye que el sobreprecio aparece sobre todo en pescados pequeños y muy preparados como la lubina

De Mercadona a Carrefour: el precio del pescado en bandeja sube tras la desaparición de las pescaderías tradicionales, según la OCU

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 21 mayo

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 21 mayo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ejercicio militar en Lituania con el que la OTAN ha puesto a prueba su defensa ante los enjambres de drones con fuego real

El ejercicio militar en Lituania con el que la OTAN ha puesto a prueba su defensa ante los enjambres de drones con fuego real

La DGT revelará el porcentaje de aprobado de todas las autoescuelas

El Supremo absuelve a un militar que adulteró un control de orina: no fue informado del resultado y ni le dejaron repetir la prueba

Las claves que Rusia exhibe en sus ejercicios militares nucleares: 64.000 soldados, misiles, drones y la destrucción de un sistema alemán

Cómo el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos colaboró con la Policía en la investigación de Zapatero por el ‘caso Plus Ultra’

ECONOMÍA

De Mercadona a Carrefour: el precio del pescado en bandeja sube tras la desaparición de las pescaderías tradicionales, según la OCU

De Mercadona a Carrefour: el precio del pescado en bandeja sube tras la desaparición de las pescaderías tradicionales, según la OCU

España esquiva el frenazo europeo: Bruselas mantiene el avance del PIB en el 2,4% pese a la crisis energética

Proponen una tasa mínima del 3% a los superricos para recaudar 5.300 millones más al año

Hacienda podrá embargar el saldo de cuentas con nóminas o pensiones bajas si se mezclan con otros ingresos

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

La selección de Inglaterra viajará con un kit de sueño debido a los problemas de insonorización y en las camas del hotel elegido para el Mundial 2026

La Pingry School, el cuartel general de Marruecos en el Mundial 2026: lujo, historia y herencia de selecciones favoritas

De la Fuente da las claves de la convocatoria para el Mundial 2026 y deja un recado al Real Madrid: “El grupo de jugadores está decidido”

El FC Barcelona podría volver al método 1:1 en el mercado de fichajes de este verano tras unos años complejos con el ‘fair play’ financiero