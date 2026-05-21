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Un hombre de 37 años apuñala a su expareja en Zaragoza

El agresor ha sido detenido y la mujer permanece ingresada en el hospital, fuera de peligro

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Fachada de la comisaría de Policía Nacional el día de su inauguración, a 19 de febrero de 2024, en Calatayud, Zaragoza, Aragón (España). (Marcos Cebrián - Europa Press)
Fachada de la comisaría de Policía Nacional el día de su inauguración, a 19 de febrero de 2024, en Calatayud, Zaragoza, Aragón (España). (Marcos Cebrián - Europa Press)

La violencia de género no cesa. Un hombre de 37 años ha apuñalado a su expareja, de 60, en Zaragoza, esta madrugada. La víctima no corre peligro, aunque permanece ingresada en el hospital, como ha confirmado la Jefatura Superior de Policía en Aragón.

Los hechos ocurrieron esta madrugada, cuando, como ha adelantado Aragón Noticias, el hombre entró a casa de la víctima por la ventana, para posteriormente apuñalarla con unas tijeras. El varón ha sido detenido en el mismo domicilio, que en este momento se encuentra en dependencias policiales y que en las próximas horas pasará a disposición judicial.

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La investigación está siendo desarrollada por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Zaragoza para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

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En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

*Con información de Europa Press

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