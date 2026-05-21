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“Haz una llamada”: la campaña contra la adicción digital que permite a los niños llamar a casa desde bares y tiendas

La iniciativa navarra se ha extendido a Cataluña y a Boadilla del Monte para evitar dar un primer móvil demasiado pronto

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Varios niños utilizan sus teléfonos móviles.
Varios niños utilizan sus teléfonos móviles. (Canva)

Los efectos negativos de pantallas y redes sociales en la infancia preocupan a padres y profesores de todo el país. Se ha visto que el uso excesivo de estos dispositivos tiene consecuencias en la conducta de los menores, como hiperactividad, ansiedad, depresión, problemas de autoestima... Mientras, la falta de controles de edad efectivos en internet hace que los niños accedan a contenido inapropiado para su edad y aprendan a usar herramientas que pueden ser peligrosas para ellos.

Pese a todo, es común que los padres le den a sus hijos su primer teléfono móvil al cumplir los 11 o 12 años. Ellos buscan su seguridad y la tranquilidad de saber que, en cualquier momento y ante cualquier problema, pueden contactar con sus padres para pedir ayuda.

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Para ayudar a resolver esta contradicción, desde Navarra y Cataluña han implantado un programa que permite a los menores de edad llamar a sus padres desde cualquier establecimiento local.

Un teléfono siempre disponible

Un niño de unos 12 años habla por un teléfono fijo moderno montado en una columna de madera dentro de un bar español, con clientes sentados al fondo y en la barra.
Un niño de unos 12 años conversa por un teléfono fijo moderno en un animado bar español tradicional, mientras otros clientes disfrutan de la atmósfera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Navarra, la asociación Adolescencia Libre de Móviles comenzó a trabajar por esta iniciativa en 2024. Con el tiempo, ha creado una red de más de 285 establecimientos que permiten a los menores hacer llamadas desde su local.

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Aunque están repartidos por toda la comunidad autónoma, la mayoría están ubicados en la ciudad de Pamplona. Todos ellos están identificados con una pegatina con el mensaje: “Llama a casa desde aquí/Deitu etxera hemendik”.

Con el tiempo, el proyecto captó el interés del Govern de Cataluña, que en marzo de 2026 inauguró su propia red de comercios para garantizar que niños y adolescentes puedan llamar a sus casas en caso de necesidad, sin tener que llevar un móvil siempre con ellos. En este caso, la iniciativa se bautizó como “Fes un Truc” (Haz una llamada) y se identificó a los locales adheridos con pegatinas verdes con el mismo mensaje.

“El objetivo de la campaña es que los niños y adolescentes que se encuentren en situaciones como haber perdido la tarjeta de transporte, no encontrar las llaves o necesitar que alguien les vaya a recoger, por ejemplo, tengan la seguridad de que el comercio se pone a su lado y que pueden realizar la llamada que necesitan. La iniciativa pone en valor el rol del comercio de proximidad y contribuye al bienestar”, expresó el consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, al inaugurar el proyecto. En las primeras semanas de vida del plan, se solicitaron 5.000 pegatinas, demostrando el fuerte interés de la sociedad catalana por el proyecto. El Govern continuará incluyendo nuevos locales en los meses de mayo y junio, según lo vayan solicitando en el formulario correspondiente.

Recientemente, la red Comercio Amigo de Boadilla del Monte (Madrid) también se ha adherido a la plataforma. El Ayuntamiento de Boadilla puso la iniciativa en marcha “para apoyar a las familias que optan por retrasar el uso del teléfono móvil en sus hijos”, expresaron en un comunicado. Los comercios adheridos a la propuesta lucen en el exterior un cartel identificativo de ser Comercio Amigo, para que cualquier menor que lo necesite pueda realizar desde ahí una llamada telefónica puntual a su familia. También se han incorporado todos los edificios municipales.

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