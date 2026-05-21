España

El ejercicio militar en Lituania con el que la OTAN ha puesto a prueba su defensa ante los enjambres de drones con fuego real

Se trata del Proyecto Flytrap 5.0, una iniciativa que buscaba probar la eficacia de diferentes tecnologías y su uso conjunto

Guardar
Google icon
Militares de EEUU en ejercicio militar de Lituania
El ejercicio militar en Lituania con el que la OTAN pone a prueba su defensa ante los enjambres de drones

Sobre el bosque del campo de entrenamiento de Pabradė, en Lituania, se desplegó un escenario que redefine la guerra moderna. A tan solo 30 kilómetros de la frontera con Bielorrusia, decenas de drones aliados surcaron el aire mientras soldados estadounidenses y británicos, desde el suelo, perfeccionaban en tiempo real sus tácticas para combatir enjambres de aeronaves no tripuladas.

Se trata del Proyecto Flytrap 5.0, como adelantaba Escudo Digital y explican las Fuerzas Armadas de EEUU en su comunicado. Es una iniciativa del Ejército de EEUU junto a unidades británicas que buscaba probar la eficacia de diferentes tecnologías y estrategias antidrones en un contexto de fuego real. El ejercicio, desarrollado entre el 30 de abril y el 19 de mayo, ha convertido el campo de Pabradė en un laboratorio de innovación militar.

PUBLICIDAD

Formaciones estadounidenses como el 2.º Escuadrón del 2.º Regimiento de Caballería y la 52.ª Brigada de Artillería de Defensa Aérea, junto al 3.er Regimiento de Paracaidistas del Reino Unido, han puesto a prueba más de 50 tecnologías industriales distintas. Entre ellas destacan radares avanzados, sistemas de interferencia de radiofrecuencia, interceptores cinéticos, efectos de lanzamiento y vehículos terrestres no tripulados. Todas estas capacidades se han conectado mediante una arquitectura de datos tácticos compartida entre los dos países y simulando enfrentamientos contra fuerzas enemigas.

Militares de EEUU en Lituania
El ejercicio militar en Lituania de la OTAN (Ministerio de Defensa de EEUU)

Pruebas con fuego real y sistemas antidrones

Flytrap 5.0 ha marcado una diferencia respecto a las ediciones anteriores al incorporar sistemas antidrones a nivel de escuadrón y probarlos en situaciones ofensivas y defensivas reales. Las etapas previas, realizadas en Alemania y Polonia durante 2025, estuvieron orientadas a identificar qué soluciones resultan más eficaces en cada nivel operativo, así como a consolidar tácticas y perfeccionar la formación de los operadores.

PUBLICIDAD

En esta fase, la prioridad era la interoperabilidad, permitiendo que los soldados coordinaran acciones y neutralizaran amenazas múltiples en un escenario saturado de interferencias electrónicas. El ejercicio buscaba demostrar que la cooperación multinacional y la adaptabilidad tecnológica son esenciales para responder a los desafíos que plantea la proliferación de drones en los nuevos conflictos. Por ello, han probado con ataques reales contra los sistemas que simulaban ser los enemigos.

Las fuerzas de la OTAN desplegadas en el Mediterráneo derriban un misil iraní que entró en el espacio aéreo de Turquía

Innovación tecnológica y aprendizaje continuo

La integración de Flytrap en la Iniciativa de Disuasión del Flanco Oriental (EDFI) de la OTAN representa un paso importante, porque permite que varios países conecten sus sistemas digitales y trabajen juntos de forma más rápida ante cualquier ataque. El uso de inteligencia artificial y de herramientas más baratas y fáciles de reemplazar ayuda a que el sistema sea flexible y se adapte a distintas situaciones. Además, los ingenieros pueden mejorar estos equipos según lo que experimentan los soldados en el campo, lo que permite que todo el programa avance y se ajuste continuamente.

El ejercicio en Pabradė muestra cómo la OTAN está cambiando para hacer frente a los problemas de la guerra electrónica y los numerosos drones que pueden aparecer en combate. Para ello, se combinan nuevas tecnologías, trabajo conjunto y entrenamiento en grupo. La idea es que el año que viene el programa se amplíe y participe más personal y material, manteniendo a los bosques de Lituania como lugar clave para estas pruebas. Todo esto ayuda a que los países aliados estén mejor preparados y puedan compartir lo que aprenden frente a amenazas modernas.

Temas Relacionados

Fuerzas Armadas EspañaMilitaresGuerra Rusia-UcraniaArmasArmamentoEspaña-NacionalEspaña-InternacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juan José Ebenezer, mecánico: “La mentira más grande sobre la ITV es que si la pasa el coche está bien”

Según el creador de contenido, la ITV solo certifica el cumplimiento de ciertos requisitos legales y de seguridad, sin garantizar que el vehículo sea ideal para su compra

Juan José Ebenezer, mecánico: “La mentira más grande sobre la ITV es que si la pasa el coche está bien”

Si tienes un gato, nunca uses este tipo de areneros: “Vamos a perder muchísima información sobre la salud de nuestros gatos”

El veterinario insiste en la importancia de vigilar la orina y heces de las mascotas

Si tienes un gato, nunca uses este tipo de areneros: “Vamos a perder muchísima información sobre la salud de nuestros gatos”

Aneurisma de aorta: qué es, síntomas y tratamiento de esta enfermedad de las arterias

Esta patología puede evolucionar en silencio durante años

Aneurisma de aorta: qué es, síntomas y tratamiento de esta enfermedad de las arterias

Hacienda podrá embargar el saldo de cuentas con nóminas o pensiones bajas si se mezclan con otros ingresos

Afectará a quienes combinen rentas protegidas junto a transferencias, ayudas familiares u otras cantidades que sí pueden ser retenidas

Hacienda podrá embargar el saldo de cuentas con nóminas o pensiones bajas si se mezclan con otros ingresos

Ideas para refrescarse este verano en terrazas pequeñas: cómo poner una piscina y aprovechar todo el espacio

El mercado ofrece alternativas que se adaptan a diferentes dimensiones, estilos y presupuestos para soportar los meses de calor

Ideas para refrescarse este verano en terrazas pequeñas: cómo poner una piscina y aprovechar todo el espacio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La DGT revelará el porcentaje de aprobado de todas las autoescuelas

La DGT revelará el porcentaje de aprobado de todas las autoescuelas

El Supremo absuelve a un militar que adulteró un control de orina: no fue informado del resultado y ni le dejaron repetir la prueba

Las claves que Rusia exhibe en sus ejercicios militares nucleares: 64.000 soldados, misiles, drones y la destrucción de un sistema alemán

Cómo el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos colaboró con la Policía en la investigación de Zapatero por el ‘caso Plus Ultra’

Laura Ballarín, diputada del Parlamento Europeo: “Si las plataformas digitales quieren seguir haciendo dinero con Europa tienen que respetar nuestras leyes”

ECONOMÍA

Hacienda podrá embargar el saldo de cuentas con nóminas o pensiones bajas si se mezclan con otros ingresos

Hacienda podrá embargar el saldo de cuentas con nóminas o pensiones bajas si se mezclan con otros ingresos

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

La generación sin vivienda pública: España necesita hoy siete años para construir lo que hace tres décadas levantaba en uno

Vuelven los depósitos rentables: los bancos ya pagan más del 3% de interés y se avecinan nuevas subidas

Rufián se ofrece a encabezar una candidatura de izquierdas si eso contribuye a “maximizar los resultados electorales”: “Si puedo ayudar a que eso pase, estoy dispuesto”

DEPORTES

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

La selección de Inglaterra viajará con un kit de sueño debido a los problemas de insonorización y en las camas del hotel elegido para el Mundial 2026

La Pingry School, el cuartel general de Marruecos en el Mundial 2026: lujo, historia y herencia de selecciones favoritas

De la Fuente da las claves de la convocatoria para el Mundial 2026 y deja un recado al Real Madrid: “El grupo de jugadores está decidido”

El FC Barcelona podría volver al método 1:1 en el mercado de fichajes de este verano tras unos años complejos con el ‘fair play’ financiero