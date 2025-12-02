España

El look con mensaje de la reina Letizia en la exposición de Victoria Eugenia: conjunto tweed y pendientes de perlas

La madre de la princesa Leonor ha sido la gran protagonista de la muestra en honor a la bisabuela de Felipe VI

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el rey Felipe VI y la reina Letizia a su llegada a la inauguración de la exposición sobre la reina Victoria Eugenia, en las Galerías de las Colecciones Reales, en el Palacio Real

La inauguración de la exposición dedicada a Victoria Eugenia de Battenberg en la Galería de las Colecciones Reales, celebrada este martes, 2 de diciembre, llegaba cargada de expectativas. La presencia de los Reyes alimentó la ilusión de quienes imaginaban que la reina Letizia podría lucir alguna de las joyas históricas pertenecientes a la bisabuela de Felipe VI, una posibilidad que, sin embargo, se intuía improbable dada la conocida discreción de la royal española en este tipo de actos.

Los reyes llegaron a la Galería de las Colecciones Reales a las 11:00 horas para presidir la inauguración de una muestra que repasa la trayectoria vital y el legado de Victoria Eugenia de Battenberg. La exposición reúne alrededor de 350 joyas, documentos, libros y fotografías que, desde una perspectiva contemporánea, exploran la figura de una reina consorte que redefinió su papel en la monarquía española. Victoria Eugenia combinó sus funciones oficiales como esposa de Alfonso XIII con una intensa labor humanitaria que supuso una renovación profunda en la manera de entender la representación institucional.

Retrato de la reina Victoria Eugenia.

Para una cita tan importante, la reina Letizia ha optado por recurrir a su fórmula clásica. Lejos de recurrir a piezas de alto perfil, la periodista ha optado por estrenar un conjunto inspirado en la estética de Chanel y acompañado por unos pendientes de perlas. El look de la periodista lo ha conformado un conjunto de dos piezas confeccionado en tweed blanco y negro con estampado de pata de gallo.

El mensaje detrás de la elección de Letizia

La chaqueta, entallada, de cuello redondo y manga larga, presenta un cierre frontal invisible que contribuye a mantener la sobriedad del diseño. La falda lápiz, a la altura de la rodilla y elaborada en la misma estructura de tweed, completa un estilismo que remite directamente a los icónicos trajes de la casa Chanel. Este tipo de conjuntos se ha convertido en una elección recurrente de la reina cuando busca proyectar una imagen solemne, elegante y sin exceso ornamental, especialmente apropiada para actos institucionales de alto nivel.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el rey Felipe VI y la reina Letizia durante la inauguración de la exposición sobre la Reina Victoria Eugenia, en las Galerías de las Colecciones Reales, en el Palacio Real, a 02 de diciembre de 2025, en Madrid (España).

Una vez más, Letizia ha vuelto a confiar en APRAMP —la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida—, de cuyo taller procede este conjunto. No es la primera vez que la reina recurre a prendas elaboradas por víctimas de trata que se forman y trabajan en el taller de la calle Ballesta de Madrid. Su elección ha adquirido además un significado añadido en esta jornada, ya que, tras la inauguración de la exposición, los monarcas tenían previsto mantener un encuentro con quince mujeres supervivientes de la trata que han completado formación gastronómica en la Universidad Rey Juan Carlos en colaboración con APRAMP.

La madre de la princesa Leonor ha completado el conjunto con un abrigo negro de Carolina Herrera. Los complementos han seguido la misma línea cromática: un bolso de la firma de Puig, el modelo Victoria Insignia, y unos salones de Magrit con hebilla delantera y tacón bajo que aportan comodidad a la soberana en sus desplazamientos durante los actos oficiales.

El árbol genealógico de la Familia Real española

En lo referente a las joyas, la reina ha evitado las piezas históricas o pertenecientes al lote de pasar, que habrían supuesto una elección poco acorde con el tono del acto y, sobre todo, con la posterior reunión con las mujeres de APRAMP. En su lugar, ha optado únicamente por unos pendientes de perlas y diamantes estrenados el año pasado, cuyo origen aún se desconoce, junto con su habitual anillo de Coreterno.

