España

El frío se expande por el España con temperaturas bajo cero y heladas generalizadas: estás son las regiones más afectadas

Las ciudades del interior de la península amanecen con el mercurio en negativo y las máximas no superarán los 12 grados

Guardar
Una mujer abrigada por la
Una mujer abrigada por la calle. (Europa Press)

Los termómetros bajo cero han hecho que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) active las alertas por bajas temperaturas de hasta -6 grados. Ciudades como Palencia y Teruel han amanecido con el mercurio en negativo, aunque irá subiendo a lo largo de la jornada. El ambiente también ha sido frío a primeras horas, con temperaturas por debajo de los 5 grados, en ciudades como Barcelona, Castellón o Valencia. En concreto, a primeras horas del día se ha activado el aviso amarillo -que implica “riesgo bajo”- en Huesca, Barcelona, Girona y Lleida, donde hay parte de la provincia que nivel naranja-que supone “riesgo importante”-.

Las temperaturas máximas se alcanzarán en las ciudades que baña el Mediterráneo. En Málaga y Almería, los termómetros llegarán hasta los 18 grados, también lo harán en Sevilla y Huelva. En la mitad sur, se rondarán los 15 grados de máxima, mientras que en la mitad norte, salvo en la costa, el mercurio no llegará a sobrepasar los 12 grados. De hecho, durante esta jornada la Aemet espera que Ávila y Segovia no sobrepasen los 9 grados.

Durante esta jornada, del mismo modo que en la anterior, seguirán las rachas intensas de viento en el nordeste de la península, también en Baleares. Así, Mallorca, Menorca y Girona mantienen activos los avisos amarillos por fuertes rachas de viento de 70 kilómetros por hora. Y también los avisos por mala mar, en este caso en nivel naranja, con olas de hasta 12 metros.

Mapa de alertas meteorológicas para
Mapa de alertas meteorológicas para este jueves, 27 de noviembre de 2025. (Aemet)

¿Qué tiempo hará el fin de semana?

El viernes, la jornada será similar. Cielos en general poco nubosos, salvo en Galicia, Cantábrico y Pirineos, donde podrá llover débilmente y presencia de bancos de nieblas y nubes bajas en amplias zonas del interior. Algo muy típico de tiempo anticiclónico en estas fechas. Habrá heladas en la meseta norte y páramos del centro y valores diurnos entre 10 y 12 grados en el interior de la mitad norte y rondando los 18 a 20 grados en la costa mediterránea.

“Será un fin de semana en general con temperaturas propias de la época del año. Tiempo frío, pero dentro de lo normal”, adelanta el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo. El sábado un nuevo frente afectará a Galicia, al Cantábrico y a Castilla y León, con lluvias que se extenderán por esas regiones de oeste a este y que podrían llegar también a Extremadura y a la zona centro. “Nevará por encima de los 1.500 metros en el norte”, comenta el portavoz. Tiempo estable en el resto, con heladas en zonas del centro y este peninsular y temperaturas máximas sin grandes cambios.

El domingo, debido a la presencia de más nubes, las heladas serán menos extensas e intensas, pero las máximas bajarán. Para la semana siguiente, la primera de diciembre, aumenta mucho la incertidumbre en el pronóstico, pero el escenario más probable para la Aemet es el de un principio de mes marcado por temperaturas en torno a los valores normales y precipitaciones, en general, inferiores a las habituales para la época.

Temas Relacionados

TiempoTiempo en EspañaAemetMeteorologíaFríoEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las cuatro comidas que un neurólogo prohíbe si quieres mantener sano el cerebro: cuidado con el cerdo y con este tipo de leche

Algunos productos cotidianos podrían causar infecciones, intoxicaciones y daños neurológicos graves

Las cuatro comidas que un

Juanma Lorente, abogado, explica cómo funciona el permiso por inclemencias meteorológicas: “Puedes faltar cuatro días, no te pueden sancionar por faltar y tienes derecho a cobrar”

El Estatuto de los Trabajadores permite a los empleados ausentarse de su puesto cuando lluvias, inundaciones o olas de calor impiden llegar al trabajo, reforzando la protección frente a riesgos climáticos

Juanma Lorente, abogado, explica cómo

Así es la carretera que carga coches eléctricos mientras circula: está en Francia y podría ser el futuro de España

Un tramo pionero a pocos kilómetros de París convierte el asfalto en un cargador gigante para diferentes vehículos

Así es la carretera que

En directo: Ábalos y Koldo acuden al Tribunal Supremo | Leopoldo Puente estudia la posible entrada en prisión del exministro y el exasesor

La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos 24 y 19,5 años de cárcel, respectivamente, por la trama de las mascarillas

En directo: Ábalos y Koldo

Las cinco señales que indican que tu gato necesita ir al veterinario

La veterinaria Gemma Baciero recomienda a los cuidadores no ignorar estos signos, que pueden alertar de una enfermedad

Las cinco señales que indican
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En directo: Ábalos y Koldo

En directo: Ábalos y Koldo acuden al Tribunal Supremo | Leopoldo Puente estudia la posible entrada en prisión del exministro y el exasesor

Un juez rechaza la residencia a un cubano porque Grecia le prohibió la entrada en espacio Schengen, pero no le expulsa porque tiene una hija menor: “Una situación absurda”

La Fiscalía denuncia al youtuber xenófobo ‘Jan sin Miedo’ por delito de odio contra los migrantes y le obliga a cerrar sus cuentas

Si no haces esto correctamente, puedes romper la llanta del coche: “Es una tontería que te sale muy cara”

La justicia de Estados Unidos estudia abrir un proceso penal contra Rodríguez Zapatero por sus presuntos vínculos con el entorno de Nicolás Maduro

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado, explica cómo

Juanma Lorente, abogado, explica cómo funciona el permiso por inclemencias meteorológicas: “Puedes faltar cuatro días, no te pueden sancionar por faltar y tienes derecho a cobrar”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Este es el motivo por el que dejar la calefacción al mínimo todo el día no es la mejor forma de ahorrar en facturas, según los expertos

Iberia confía en retomar los vuelos a Venezuela en cuanto se den las condiciones de seguridad tras anunciar Maduro que revoca su licencia

La compraventa de viviendas se recupera tras dos meses de caídas y sube un 5% mientras los precios crecen un 6,3%

DEPORTES

Giménez rescata al Atlético de

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en Champions