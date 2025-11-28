España

La llegada de nuevos frentes a España dejará cielos nubosos y lluvias este fin de semana: estas serán las zonas afectadas

Este viernes, sin embargo, la Aemet prevé estabilidad y ligeros ascensos en las temperaturas

Guardar
Sevillanos protegiéndose de la lluvia
Sevillanos protegiéndose de la lluvia y el viento, protagonistas de la jornada de hoy con avisos naranja y amarillo en gran parte de Andalucía, a 13 de noviembre de 2025. (María José López/Europa Press)

En este último fin de semana de noviembre, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el viernes sea estable en la mayor parte de la península, pero con un aumento de la inestabilidad a partir del sábado. El frío, acercándonos cada vez más al invierno, seguirá extendiéndose por todo el país; sin embargo, durante esta jornada habrá ligeros ascensos durante en algunas zonas, dejando algunas subidas en los termómetros.

Este viernes, solamente en una capital de provincia se esperan máximas por debajo de los 10 grados: Burgos. Las temperaturas tenderán a subir ligera o moderadamente en todo el país, pudiendo llegar a ser notable en el entorno pirenaico. En puntos de Andalucía, la Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura pueden llegar hasta los 18 a 20 grados, así como en Ceuta y Melilla. En las islas Canarias ascenderán hasta los 24 grados.

Con respecto a las mínimas, el mercurio se quedará en negativo en zonas como Albacete, Granada, León, Lleida, Palencia o Valladolid. Pese a ello, estas también aumentarán en grandes áreas del interior y del sureste peninsular, con ligeros descensos en el Cantábrico central, localmente en Baleares y en puntos del litoral mediterráneo.

Una mujer abrigada por la
Una mujer abrigada por la calle. (Europa Press)

Así, las heladas débiles seguirán siendo protagonistas en algunas zonas, como las montañas de la mitad norte y el sureste peninsular, la meseta Norte, el este de la meseta Sur y el sur de Mallorca. En los Pirineos podrán ser localmente moderadas. Así, este fin de semana será en general “con temperaturas propias de la época del año”, explicaba Rubén del Campo, portavoz de la Aemet. “Tiempo frío, pero dentro de lo normal”.

Estabilidad en la mayor parte del país este viernes

Mientras que en la jornada anterior la Aemet activaba algunos avisos amarillos y naranjas por bajas temperaturas, fuertes rachas de viento y mala mar en puntos de Cataluña, Aragón y el archipiélago balear, este viernes el mapa de las alertas amanece casi vacío. Solamente en A Coruña habrá un aviso activo desde las 15.00 a las 22.00 horas por fenómenos costeros, ya que se espera mar combinada del noroeste de 4 m.

Así, será un día estable con predominio de cielos poco nubosos o despejados, a excepción del norte, donde habrá más nubosidad y no se descarta que pueda producirse alguna lluvia débil ocasional, que sería más probable al final de la jornada en el oeste gallego. En el este de las islas Canarias puede haber calima ligera.

A lo largo de la última semana de noviembre llegarán, de nuevo, masas de aire frío procedentes de latitudes altas. (Aemet)

Llegan nuevos frentes el fin de semana

Pese a que este viernes el tiempo será estable en general, a partir del sábado se espera la llegada de nuevos frentes. “Habrá un aumento de la nubosidad en el norte, con lluvias que se irán extendiendo desde Galicia al resto de las comunidades cantábricas, Navarra, La Rioja, Castilla y León, y que también podrían llegar a Extremadura y a la zona centro de la península”, ha explicado Rubén del Campo.

El domingo, el frente seguirá su avance hacia el este, dejando nubosidad y lluvias en el área mediterránea y en Baleares, donde el portavoz de la Aemet explica que “podrán ser localmente fuertes y con tormenta”. La nieve seguirá cayendo en las montañas, por encima de los 1.000 metros en el norte y a partir de los 2.600 en el sureste. Además, “habrá heladas nocturnas y el ambiente será frío durante las horas centrales del día en el interior”, pero “para nada extremo”.

Temas Relacionados

Tiempo en EspañaAemetClimaMeteorologíaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los incendios en hogares españoles dejaron 172 fallecidos en 2024: aumenta el riesgo durante los meses más fríos del año y la noche

Según el informe ‘Víctimas de Incendios y Explosiones en España’, los mayores de 64 años continúan siendo el grupo más vulnerable frente a estos siniestros

Los incendios en hogares españoles

Alfredo Molina, veterinario: “El abandono no siempre es dejar a un animal en la calle”

El experto informa sobre el abandono invisible de las mascotas, que aparece cuando las personas dejan de prestar atención a sus emociones o necesidades médicas

Alfredo Molina, veterinario: “El abandono

David Céspedes, médico experto en longevidad: “Si tus padres tienen entre 50 y 60 años y no hacen deporte, no van a ser independientes a los 70”

El especialista recomienda una serie de ejercicios básicos para mantener la independencia con la edad

David Céspedes, médico experto en

Detenidos en Tenerife dos fugitivos de la camorra napolitana reclamados por Italia: suman 60 años de condena

El primero de ellos era el líder del clan en la isla y al otro lo buscaban por un tiroteo

Detenidos en Tenerife dos fugitivos

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: jugada ganadora y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenidos en Tenerife dos fugitivos

Detenidos en Tenerife dos fugitivos de la camorra napolitana reclamados por Italia: suman 60 años de condena

Francia y Alemania presionan a las empresas del caza europeo que preparan con España: condenadas a entenderse tras recibir una fecha límite

A partir del 1 de enero, será obligatorio llevar la baliza V16 en el coche: dónde se puede comprar y cómo asegurarse de que cumple la homologación

Una batería de un coche híbrido explota en un parking en plena hora punta: el propietario ignoró una carta del fabricante que informaba de un posible fallo

El mayor centro de investigación del cáncer (investigado por desfalco) no encuentra empresa que le repare el animalario donde guarda 60.000 ratones para experimentos

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Las pensiones contibutivas subirán un 2,7% en 2026 y los jubilados cobrarán 572 euros más de media

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 28 de noviembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

La bajada del precio de la luz frena la escalada de la inflación, que cierra noviembre en el 3%

DEPORTES

Edna Imade: de llegar en

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions