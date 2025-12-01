Las máquinas de ‘vending’ de hospitales y residencias de mayores deberán ofrecer al menos un 80% de productos saludables

Una máquina de ‘vending’. (Adobe Stock)

Nueva promesa de Gobierno para la promoción de hábitos alimentarios saludables. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este lunes que el futuro el Real Decreto para garantizar una alimentación saludable en hospitales y en residencias de mayores -que daba a conocer la pasada semana- va a incluir la regulación de las máquinas de vending, de manera que al menos el 80% de los productos disponibles sean alimentos saludables. La medida que afectará tanto a centros públicos como privados y que se extenderá a otros espacios de titularidad pública, como centros de salud o centros de día.

Con esta normativa, que tendrá que pasar por el Consejo de Ministros, el 80% de la oferta de las máquinas vending deberá consistir en productos como “agua, leche, frutos secos no fritos bajos en sal, zumos de frutas, fruta, panes y sándwiches integrales o yogures sin azúcares, entre otros”. Además, Consumo dificultará la visión de los “productos ultraprocesados o poco saludables”, es decir, aquellos alimentos de formulación industrial compleja, con ingredientes transformados, aditivos y alto contenido en grasas saturadas, azúcares o sal, “como algunos snacks, bolería industrial, bebidas azucaradas o galetas industriales”. Así, no podrán colocarse en las filas centrales y más visibles dentro de las máquinas expendedoras.

Bustinduy ha puesto de relieve que la futura normativa responde a una demanda tanto de la sociedad como de la comunidad científica, así como a las denuncias planteadas por la ciudadanía, entidades sociales y colectivos profesionales. “Alimentarse no es ni puede ser un mero trámite, es una dimensión de nuestra vida social y cultural. Por eso, desde las instituciones públicas tenemos que desarrollar medidas para que el derecho a comer bien no sea un privilegio”, ha subrayado Bustinduy,

El Observatorio Sectorial DBK de Informa estima que en España existen más de 390.000 máquinas de ‘vending’ de alimentos y bebidas, cuya oferta ha experimentado mejoras en los últimos años. No obstante, las tendencias actuales en alimentación saludable han llevado a Consumo a considerar imprescindible avanzar en la regulación de estos dispositivos, especialmente en entornos sanitarios y asistenciales.

Ultraprocesados fuera de los menús infantiles

La semana pasada, el ministro daba las primeras pinceladas del texto, en cuya elaboración que su ministerio ha elaborado junta a e Sanidad. Explicaba entonces que uno de los puntos más fuertes de la nueva norma consistirá en la retirada de ultraprocesados de los menús destinados a niñas, niños y adolescentes ingresados en hospitales. Asimismo, se excluirán estos productos de la sección de platos y menús infantiles en las cafeterías y comedores abiertos al público de estos centros.

Esta nueva regulación da continuidad al Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, aprobado por el Gobierno en abril de 2025, que ya estableció criterios nutricionales para las comidas en colegios e institutos, en línea con las recomendaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Estatal de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). Así lo ha recordado el Ministerio de Consumo en el comunicado difundido este lunes.