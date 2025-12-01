España

Las máquinas de ‘vending’ de hospitales y residencias de mayores deberán ofrecer al menos un 80% de productos saludables

El Gobierno aprobará un Real Decreto de Alimentación Saludable que limitará la presencia de ultraprocesados, que además, solo podrán colocarse en las filas de menor visibilidad

Una máquina de 'vending'.
Una máquina de ‘vending’. (Adobe Stock)

Nueva promesa de Gobierno para la promoción de hábitos alimentarios saludables. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este lunes que el futuro el Real Decreto para garantizar una alimentación saludable en hospitales y en residencias de mayores -que daba a conocer la pasada semana- va a incluir la regulación de las máquinas de vending, de manera que al menos el 80% de los productos disponibles sean alimentos saludables. La medida que afectará tanto a centros públicos como privados y que se extenderá a otros espacios de titularidad pública, como centros de salud o centros de día.

Con esta normativa, que tendrá que pasar por el Consejo de Ministros, el 80% de la oferta de las máquinas vending deberá consistir en productos como “agua, leche, frutos secos no fritos bajos en sal, zumos de frutas, fruta, panes y sándwiches integrales o yogures sin azúcares, entre otros”. Además, Consumo dificultará la visión de los “productos ultraprocesados o poco saludables”, es decir, aquellos alimentos de formulación industrial compleja, con ingredientes transformados, aditivos y alto contenido en grasas saturadas, azúcares o sal, “como algunos snacks, bolería industrial, bebidas azucaradas o galetas industriales”. Así, no podrán colocarse en las filas centrales y más visibles dentro de las máquinas expendedoras.

Bustinduy ha puesto de relieve que la futura normativa responde a una demanda tanto de la sociedad como de la comunidad científica, así como a las denuncias planteadas por la ciudadanía, entidades sociales y colectivos profesionales. “Alimentarse no es ni puede ser un mero trámite, es una dimensión de nuestra vida social y cultural. Por eso, desde las instituciones públicas tenemos que desarrollar medidas para que el derecho a comer bien no sea un privilegio”, ha subrayado Bustinduy,

El Observatorio Sectorial DBK de Informa estima que en España existen más de 390.000 máquinas de ‘vending’ de alimentos y bebidas, cuya oferta ha experimentado mejoras en los últimos años. No obstante, las tendencias actuales en alimentación saludable han llevado a Consumo a considerar imprescindible avanzar en la regulación de estos dispositivos, especialmente en entornos sanitarios y asistenciales.

Ultraprocesados fuera de los menús infantiles

La semana pasada, el ministro daba las primeras pinceladas del texto, en cuya elaboración que su ministerio ha elaborado junta a e Sanidad. Explicaba entonces que uno de los puntos más fuertes de la nueva norma consistirá en la retirada de ultraprocesados de los menús destinados a niñas, niños y adolescentes ingresados en hospitales. Asimismo, se excluirán estos productos de la sección de platos y menús infantiles en las cafeterías y comedores abiertos al público de estos centros.

Esta nueva regulación da continuidad al Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, aprobado por el Gobierno en abril de 2025, que ya estableció criterios nutricionales para las comidas en colegios e institutos, en línea con las recomendaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Estatal de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). Así lo ha recordado el Ministerio de Consumo en el comunicado difundido este lunes.

