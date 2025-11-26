España

Sin snacks, bollería industrial y bebidas azucaradas: el Gobierno promete retirar los ultraprocesados del menú infantil de los hospitales

El Ministerio de Consumo trabaja para sacar adelante un Real Decreto que mejore la calidad nutricional de las comidas en centros médicos y también en las residencias de mayores

Guardar
Un menú infantil. (Europa Press)
Un menú infantil. (Europa Press)

El Gobierno continúa su batalla contra los ultraprocesados. Primero los retiraron del menú escolar, a través de un Real Decreto aprobado en abril, que establece nuevas normas para mejorar la alimentación en los comedores escolares de todo el país, ya sean públicos, concertados o privados. Y ahora quiere estos alimentos fuera de las salas de pediatría de los hospitales. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo sacará adelante otro Real Decreto para garantizar una alimentación saludable en hospitales, pero también en residencias de mayores.

Bustinduy ha detallado, en el acto ‘Plan de aceleración para detener la obesidad’, organizado por el Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud, que su aprobación va a incluir la retirada de los ultraprocesados en los menús que se ofrecen a las niñas, niños y adolescentes ingresados en hospitales.

El texto sobre el que trabaja el Ministerio de Consumo, y en el que Sanidad participa, también va a limitar los alimentos ultraprocesados incluidos en los menús infantiles de las cafeterías y comedores abiertos al público en estos centros. En este sentido, Bustinduy señala que el sector público debe liderar la transición hacia entornos alimentarios saludables: “Que no exista ningún tipo de control sobre estos alimentos, existiendo una evidencia tan amplia sobre sus efectos, es incomprensible”, y que el ministerio de Consumo será pionero a la hora de actuar en este ámbito, tal y como reclama la Organización Mundial de la salud: “Son los poderes públicos los responsables de crear entornos en los que tomar decisiones saludables sea senci lo y accesible”.

Sin snacks, bollería industrial y bebidas azucaradas

Con este mismo fin, el Real Decreto para los hospitales y las residencias de mayores establecerá unos “criterios mínimos de calidad nutricional y de sostenibilidad” que orienten la contratación, adquisición y oferta de alimentos y bebidas que se ofrecen en estos centros.

Consumo precisa que los alimentos ultraprocesados que se verán limitados serán aquellos productos de formulación industrial compleja, con ingredientes transformados, aditivos y perfiles nutricionales con alto contenido en grasas saturadas, azúcares o sal, como ocurre con algunos snacks, bollería industrial, bebidas azucaradas o galletas industriales.

Una “amenaza” para la salud pública

El pasado 18 de noviembre de 2025, The Lancet publicó un amplio análisis basado en más de un centenar de estudios internacionales que alerta de que el consumo de alimentos ultraprocesados se ha convertido en una amenaza creciente para la salud pública. El informe detallaba que la ingesta de ultraprocesados en España se ha triplicado en solo 20 años, pasando del 11% al 32%.

La investigación, destaca Consumo en un comunicado, asocia su ingesta habitual con un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad prematura, y señala además el desplazamiento acelerado de patrones dietéticos saludables —incluida la dieta mediterránea— hacia modelos dominados por productos altamente transformados.

Por ello, el ministro Bustinduy ha destacado que esta normativa responde a un clamor social y por parte de la comunidad científica, así como a las numerosas denuncias realizadas tanto por parte de la ciudadanía como de entidades sociales y de colectivos profesionales. “El consumo creciente de alimentos representa una amenaza sistemática para la salud pública, la equidad y la sostenibilidad ambiental”, ha subrayado.

Temas Relacionados

HospitalesHospitales EspañaAlimentaciónNutriciónNutrición EspañaMenoresEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Dos peritos contratados por Santos Cerdán aseguran que los audios de Koldo que le llevaron a prisión están “manipulados” y “reconstruidos”

El ex secretario de Organización del PSOE presenta en el Tribunal Supremo una prueba pericial que encuentra “rastros” de sistemas operativos de iPhone que no existían en la fecha en que se produjeron las grabaciones encontradas a Koldo García

Dos peritos contratados por Santos

El motivo por el que Ana Rosa Quintana se ha ausentado de ‘El Programa de Ana Rosa’

La presentadora de televisión ha sido sustituida por Jano Mecha, quien ha conducido el magacín de Mediaset

El motivo por el que

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los ganadores del

Los españoles viven más, pero viven peor: la salud se resiente a partir de los 65

Un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) investiga la calidad de vida en la tercera edad

Los españoles viven más, pero

La OCDE pide a España una reforma en el cálculo de las pensiones futuras para controlar el gasto y evitar un aumento de la presión fiscal sobre los trabajadores

El organismo internacional recomienda ampliar el periodo de cómputo a 35 años y ligar a la esperanza de vida las prestaciones de los jubilados para garantizar la sotenibilidad del sistema

La OCDE pide a España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos peritos contratados por Santos

Dos peritos contratados por Santos Cerdán aseguran que los audios de Koldo que le llevaron a prisión están “manipulados” y “reconstruidos”

El CGPJ avala por unanimidad la elección de Teresa Peramato como fiscal general del Estado

Ábalos asegura que la reunión entre Sánchez, Cerdán y Otegi para negociar la moción de censura contra Rajoy “existió”

El jefe de Gabinete de Mazón reconoce haber perdido los mensajes del día de la DANA: asegura que le advirtió de la riada en Utiel a las 17:00

La Policía pone en marcha una campaña de prevención de estafas online: “Te pueden vaciar la cuenta bancaria entera”

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

La OCDE pide a España una reforma en el cálculo de las pensiones futuras para controlar el gasto y evitar un aumento de la presión fiscal sobre los trabajadores

Un trabajador despedido se cobra la venganza y hace perder a su empresa 750.000 euros, pero le cazan: 10 años de cárcel e indemnización

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Esta es la sanción “más peligrosa” que te pueden poner en tu trabajo, según el abogado laboralista Juanma Lorente

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Chelsea ante el FC Barcelona en Champions

El Chelsea anula a un FC Barcelona en desventaja y se lleva los tres puntos en Champions

El Mundial 2026 será el más grande… y el más caro de la historia: las entradas alcanzarán los 6.000 euros

Arman Tsarukyan vuelve a retar a Ilia Topuria a un combate: “¡Deja de correr! Quiero luchar por el título”

Almeida niega la posibilidad de cancelar la F1 en Madrid y asegura que las obras “van incluso por delante del calendario”