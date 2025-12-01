España

La mitad de los clientes de los bancos sufre intentos de estafa al menos una vez a la semana y solo el 4% recupera su dinero

El fraude a la banca se dispara y pierde un billón de dólares a nivel global debido a una tecnología obsoleta incapaz de frenar la estafa en tiempo real

Guardar
Solo el 4% de las
Solo el 4% de las víctimas de estafas bancarias consigue recuperar íntegramente el dinero perdido.

El sector bancario enfrenta una de las mayores crisis silenciosas de su historia reciente: la incapacidad de sus sistemas tecnológicos para detectar y frenar estafas en tiempo real. Mientras los delincuentes perfeccionan sus métodos y se apoyan en inteligencia artificial para multiplicar ataques, gran parte de las instituciones financieras sigue operando con infraestructuras heredadas, lentas y fragmentadas. Esto hace que las pérdidas globales en 2024 por fraude superaron los 1,03 billones de dólares, unos 890.000 millones de euros al cambio actual, según datos de la Alianza Global Antiestafa (GASA), lo que evidencia una brecha tecnológica que deja expuestos tanto a los bancos como a sus clientes.

Un informe elaborado por la compañía SAS, titulado Soluciones impulsadas por IA para un problema de un billón de dólares, revela que las estafas no solo han aumentado en volumen, sino también en complejidad, velocidad y capacidad de adaptación.

Frente a este panorama, la respuesta del sector financiero ha sido “insuficiente”. Según la investigadora Ana Collado, Fraud & Security Intelligence Manager para SAS en Iberia, advierte de que “los delincuentes utilizan las mismas tecnologías avanzadas de las que dependen las instituciones, a la vez que explotan factores psicológicos como la urgencia, el miedo y la falsa autoridad para obligar a las víctimas a actuar".

Aumentan las víctimas de estafa

GASA señala que casi la mitad de los consumidores recibe intentos de estafa al menos una vez por semana. Sin embargo, solo el 4% de las víctimas consigue recuperar íntegramente el dinero perdido. Este dato refleja la rapidez con la que operan los estafadores, especialmente en un contexto donde los pagos instantáneos se han convertido en la norma en muchos países.

Mientras que antes existían ventanas de horas para que un banco pudiera identificar una anomalía y detener un pago, ahora los movimientos se ejecutan en cuestión de segundos, dejando muy poco margen para intervenir cuando el usuario ya ha sido manipulado o presionado para realizar una transacción.

La Guardia Civil alerta del “fraude del sí”: así graban tu voz los delincuentes en una llamada

El riesgo de la desconexión

El informe de SAS subraya que el principal problema no es identificar cuál será la próxima estafa, sino desarrollar sistemas capaces de responder de forma ágil a amenazas en constante evolución. En la actualidad, uno de los fallos más graves del sector es la fragmentación de sus datos. Muchos bancos operan con sistemas desconectados entre sí para gestionar riesgos, fraude y delitos financieros, lo que impide obtener una visión completa del comportamiento de los clientes.

Cuando una estafa se despliega a través de distintos canales —aplicaciones móviles, correos electrónicos, llamadas o sesiones web— no existe una plataforma que capture todas las señales necesarias para alertar a tiempo de que algo no va bien. Esta desconexión se ve agravada por problemas en la calidad de los datos, que dificulta que los modelos aprendan a distinguir comportamientos fraudulentos de actividades legítimas.

Otro de los grandes obstáculos es la dependencia de reglas antiguas y modelos tradicionales que fueron diseñados para detectar anomalías transaccionales, no cambios en el comportamiento de las personas. Las estafas actuales, especialmente las impulsadas por ingeniería social, ya no buscan vulnerar el sistema, sino persuadir a la víctima para que sea ella misma quien ejecute la operación.

Desde el punto de vista técnico, la transacción parece completamente normal: no hay movimientos extraños ni patrones que despierten sospecha. Esto explica por qué muchos fraudes solo se detectan cuando ya se han consumado y el dinero ha abandonado la cuenta.

Bloquear el fraude en tiempo real

SAS advierte de que la banca debe avanzar hacia modelos que integren análisis de comportamiento, perfiles dinámicos y modelos de intención, capaces de identificar desviaciones incluso cuando las operaciones parecen rutinarias. Esta modernización se vuelve especialmente urgente en un entorno dominado por los pagos instantáneos. A pesar de su popularidad, muchos bancos siguen utilizando sistemas de puntuación por lotes o colas manuales de revisión, mecanismos que operan demasiado tarde para detener un fraude en curso.

Los expertos recomiendan incorporar puntuación y bloqueo en tiempo real, y aplicar fricción adaptativa —como autenticación reforzada, avisos contextuales y verificaciones adicionales— para ganar segundos cruciales que permitan interrumpir la estafa antes de que el dinero desaparezca.

Alertas falsas

El intento de reforzar la seguridad mediante controles tradicionales también ha provocado un aumento significativo de falsos positivos. Estos sistemas generan miles de alertas que no corresponden con fraudes reales, saturando a los equipos de investigación y deteriorando la experiencia de cliente.

El ruido generado por modelos obsoletos y umbrales rígidos impide que los analistas se centren en las señales verdaderamente críticas. Por ello, SAS recomienda la modernización de la detección mediante modelos más sofisticados, estructuras de datos robustas y ciclos de actualización continua capaces de mejorar la precisión sin penalizar al usuario.

La compañía subraya que una respuesta eficaz a las estafas requiere ofrecer procesos estandarizados, mejorar la coordinación entre departamentos y proporcionar comunicaciones claras y proactivas a los clientes. Tras un incidente, una atención adecuada puede marcar la diferencia entre fidelizar al usuario o perderlo para siempre. Pero, sobre todo, la clave está en disponer de datos diversos, bien etiquetados y de alta calidad que permitan desarrollar modelos precisos, rápidos y explicables.

Temas Relacionados

BancosBancaFraudesEstafasPolicía EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Stray Kids se apodera de la lista de canciones más populares de K-Pop en España

Basándose en el número de descargas o compras digitales realizadas a través del sistema de Apple, el ranking de K-pop de iTunes está disponible para ser consultado a diario en 39 países, entre ellos España

Stray Kids se apodera de

El hijo de Ábalos señala que Cerdán le ofreció a su padre “un cheque en blanco” en nombre de Sánchez para que no hablase: el PSOE replica tildándolo de “falsedades”

El primogénito del exministro vincula la caída de su padre a una operación interna del partido, versión que la dirección socialista califica de infundada

El hijo de Ábalos señala

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 3 de la Triplex

Las 10 mejores películas de Netflix España para ver hoy mismo

En la actualidad, Netflix y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Las 10 mejores películas de

Precio de la luz bajará este martes 2 de diciembre: estos son las tarifas por hora

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que actualiza la información diaria del mercado energético en el país

Precio de la luz bajará
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El hijo de Ábalos señala

El hijo de Ábalos señala que Cerdán le ofreció a su padre “un cheque en blanco” en nombre de Sánchez para que no hablase: el PSOE replica tildándolo de “falsedades”

El Gobierno acelera la renovación de la cúpula de la UCO mientras avanzan las investigaciones anticorrupción que salpican a distintos partidos

El PP valenciano nombra a Carlos Mazón presidente de una comisión en Les Corts que conlleva un plus salarial de 643 euros mensuales

Rechazan la demanda de una trabajadora de Mercadona que alegó presiones estando de baja, porque solo constan dos llamadas de su doctora

Este es el significado de la nueva señal que está instalando la DGT en las carreteras

ECONOMÍA

Las estafas a la banca

Las estafas a la banca se disparan: pierde un billón de dólares por una tecnología obsoleta incapaz de frenar el fraude en tiempo real

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Precio de la luz bajará este martes 2 de diciembre: estos son las tarifas por hora

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Iberia prolonga hasta el 31 de diciembre la suspensión de vuelos a Venezuela

DEPORTES

El FC Barcelona no está

El FC Barcelona no está a la altura de las exigencias de Hansi Flick: “Seremos mucho mejores en los próximos partidos”

Cómo va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1

Aitana Bonmatí se fractura el peroné a dos días de la final de la Nations League

Ilia Topuria retrasa su próximo combate: “Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal”

Un fallo informático deja un sabor agridulce en el aniversario del FC Barcelona y su segundo partido en el Camp Nou