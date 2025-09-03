Así funciona la “estafa de los likes”, el nuevo método del que advierte la Policía Nacional: “Solo te quedarán deudas”

Un agente de la Policía Nacional. (Europa Press/Policia Nacional)

La Policía Nacional ha alertado en un vídeo publicado en redes sociales sobre una nueva estafa que utiliza la promesa de dinero fácil a cambio de dar “likes” en redes sociales o seguir determinadas cuentas en plataformas digitales.

El procedimiento suele iniciar con mensajes directos en WhatsApp como “¡Genial, estás calificado para este nuevo trabajo!“; o anuncios en redes sociales que captan la atención por sus promesas de ganar dinero fácil simplemente interactuando con contenidos digitales. Para participar, las víctimas solo deben dar “like” a publicaciones y compartir pruebas de sus interacciones. Según explica Banco de España en su página web, los estafadores ofrecen inicialmente pequeñas ganancias (que suelen ser bizums de cinco a diez euros) para ganar la confianza de sus objetivos.

Es posible que, si el fraude cuela, te redirijan a grupos de Telegram donde supuestamente otras personas están ganando dinero, para dar sensación de legitimidad. Es muy común que los estafadores se presenten como ‘auditores’ que guiarán a las víctimas en todo el proceso. En muchos casos, incluso se hacen pasar por funcionarios de empresas reales. El resto de trabajadores de la supuesta empresa irán comentando en el chat sus beneficios y lo fácil que es ganar dinero.

Una vez establecida la relación de confianza, los estafadores incrementarán las condiciones y exigencias a cambio de mayores beneficios, de alrededor de 1.000 euros al día. Pero aquí llega la fase final del fraude. Te pedirán realizar inversiones o compartir tus datos bancarios con la promesa de que recuperarás más adelante tu dinero con una comisión extra. Pero cuidado, una vez deposites el dinero, los estafadores cortarán todo tipo de contacto y desaparecerán con tu dinero. “Al final solo te quedarán deudas o no podrás recuperar tu dinero”, advierte la Policía.

La Caixa explica en una publicación en su página web que además de la posible pérdida económica, existe un riesgo legal para quienes participan en el entramado, ya que podrían ser consideradas cooperadoras necesarias en un delito de estafa por recibir fondos que proceden de otros timados o por enviar dinero a otras víctimas engañadas sin denunciar los hechos.

Cómo evitar caer en la trampa y qué hacer si ya es tarde

El consejo más reiterado por las autoridades es desconfiar de ofertas que prometen grandes beneficios con mínima dedicación y que insisten en solicitar transferencias a desconocidos. En caso de recibir este tipo de propuestas, denunciarlas directamente a las autoridades.

Quienes hayan entregado información bancaria a los estafadores deben contactar de inmediato con su entidad financiera para que adopte medidas y oriente sobre los pasos a seguir. El siguiente procedimiento incluye recopilar toda la evidencia posible, desde capturas de pantalla de las conversaciones hasta cualquier otra prueba que pueda resultar útil, y denunciar el caso ante los cuerpos policiales correspondientes, ya sea la Policía, Guardia Civil, Mossos o Ertzaintza. También es recomendable denunciar al usuario que ofreció el falso empleo en WhatsApp, así como notificar en Telegram a la cuenta que proporcionó instrucciones para realizar las tareas.