Aurelio Rojas, cardiólogo: “Si no te lavas los dientes puedes acabar con una infección en el corazón”

El especialista advierte de que una mala salud bucodental facilita la entrada de bacterias al torrente sanguíneo, lo que puede desencadenar infecciones graves

Montaje de Infobae con el
Montaje de Infobae con el cardiólogo Aurlio Rojas y una revisión dental. (@doctorrojass/Instagram/Canva)

La higiene bucal y la salud cardiovascular están estrechamente relacionadas. Lo explica en uno de sus últimos videos el cardiólogo Aurelio Rojas, que ha advertido sobre los riesgos de descuidar el cepillado dental. “Si no te lavas los dientes, puedes acabar con una infección en el corazón”, ha alertado Rojas a través de su cuenta de TikTok (@doctorrojass), desde donde divulga con un lema muy claro: “Mi plan es cuidar tu salud antes que lo haga el cardiólogo de guardia”.

El especialista ha explicado que una mala higiene bucal puede derivar en una endocarditis, que detalla, es “una infección grave, una acumulación de bacterias y pus dentro del corazón”. Según ha detallado Rojas, “una de sus puertas de entrada es tu boca”. El cardiólogo ha subrayado la conexión directa entre la salud bucodental y el sistema cardiovascular: “Recuerda que tus encías están conectadas con tus vasos sanguíneos. Y si tienes una infección en la boca, por pequeña que sea, esas bacterias pueden pasar a la sangre y de ahí a tu corazón”.

A pesar de no ser odontólogo, Aurelio Rojas ha insistido en que se trata de “higiene básica” y ha asegurado que trata este tipo de casos con frecuencia en su día a día. “Créeme, lo veo en el hospital más veces de lo que te imaginas y a mí me gustaría”, asegura el cardiólogo.

Las claves de la prevención

Para ilustrar la gravedad de la situación, Rojas ha relatado el caso de “un chico de treinta años que empezó con un dolor bastante intenso en la muela. De ahí empezó a salirle pus y fue a su dentista. Pero a los pocos días, empezó con fiebre, muchísimo malestar, dificultad para respirar y cuando llega al hospital, infección en el corazón”. El especialista advierte de que , si no se trata a tiempo, “las consecuencias pueden ser gravísimas”.

El especialista ha recordado que la incidencia de esta patología es de “diez de cada cien mil personas al año”, pero ha recalcado que es “fácil de evitar”. En este sentido, su recomendación es sencilla y asequible: “Cepíllate bien, utiliza hilo dental y si ya tienes problemas de corazón, consulta con tu médico. Puede que necesites profilaxis antibiótica para el corazón antes de ir al dentista”.

López Rosetti - La importancai de cepillarse los dientes - Home

Cada cuánto tiempo hay que cambiar los cepillos de dientes

La higiene va más allá del cepillado. Es importante lavarse los dientes después de cada comida para evitar todo tipo de infecciones, sin embargo, no es la única recomendación para llevar a cabo una correcta higiene bucodental. Jordi Cambra y Víctor Cambra, dentistas especializados de la cínica Cambra Clinic de Barcelona, recuerdan en un artículo publicado en su página web que hay otro aspecto fundamental: cambiarlo con la regularidad adecuada.

“El motivo principal es que el cepillo tiene un determinado tiempo de vida y uso. Debemos pensar que con el tiempo, las cerdas y el mando acumulan una gran cantidad de bacterias, además que su desgaste modifica la forma de las cerdas, que con el tiempo, no serán tan efectivas a la hora de eliminar la placa bacteriana”, detallan en el artículo. Por eso, indican que se debe renovar unas 3 o 4 veces al año, concretamente cada 2 meses.

También es importante usar uno nuevo después de sufrir un resfriado, gripe, infecciones bucales o dolor de garganta. “Los gérmenes de estas patologías pueden almacenarse en las cerdas del cepillo y provocar de nuevo una infección”, advierten.

