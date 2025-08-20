España

Bertín Osborne y Gabriela Guillén presentan a su hijo, Arian David: “Yo nunca quise ser padre otra vez, pero asumo mi responsabilidad y mis obligaciones”

El presentador de televisión y la empresaria han protagonizado la portada de ‘¡Hola!’, posando junto a su hijo en común

Eveling Díaz Soriano

Eveling Díaz Soriano

Bertín Osborne y Marlises Gabriela
Bertín Osborne y Marlises Gabriela Guillén en una publicidad de la firma 'El Capote'.

Los dos han dejado a todos boquiabiertos. Y es que Nadie se esperaba que Bertín Osborne y Gabriela Guillén protagonicen la portada de este miércoles, 20 de agosto,de ¡Hola! Pero es más sorprendente aún que lo hayan hecho junto a su hijo en común, Arian David, quien en diciembre cumplirá dos años.

Posando con su pequeño en brazos, el presentador de Mi casa es la tuya ha dejado para la posteridad una estampa que es considerada como extraordinaria, según la propia revista. Y es que, para entender esta parte de la historia, hay que remontarnos a casi tres años atrás, cuando la paraguaya sacó a la luz que se encontraba en la dulce espera del séptimo hijo del cantante y el primero para ella. Entonces, los padres del pequeño empezaron una gran disputa debido a la negativa de este de ejercer como padre del bebé.

Tras varios desencuentros, y después de unas cuantas visitas a los juzgados, el comunicador reconoció al pequeño. Desde entonces, la relación entre Bertín y Gabriela ha mejorado de manera exponencial. Tanto es así que, aunque se han fotografiado por separado para evitar malos entendidos, los dos han tomado la decisión de mostrar su hijo al mundo. “Yo nunca quise ser padre otra vez. Pero vale, lo soy. Así son las cosas. Ahora ayudaré a que el niño tenga sus estudios estupendos y que viva lo mejor que pueda”, explica a la revista del corazón el que fuera concursante de Tu cara me suena.

Portada de la revista '¡Hola!'
Portada de la revista '¡Hola!' del 20 de agosto.

“Las cosas tienen su proceso”

Y es que Gabriela Guillén no quería mantener disparidades con el artista, pues ella no tuvo un padre y, consciente de lo que esta carencia significa, no quería que su hijo creciese sin uno. Es por ello que hizo todo lo posible para que los dos construyesen una buena relación paterno-filial. “Para mí, por un lado, ejercer de padre es complicado a estas alturas de mi vida. Y por otro, el niño no tiene culpa de nada. No tiene culpa de los errores que hayamos podido cometer sus padres", afirma el empresario madrileño a la revista del corazón.

De acuerdo con las imágenes del reportaje, Bertín Osborne y su hijo tienen un gran parecido físico, además de que el pequeño heredó la sonrisa pícara del intérprete de Eterna melodía. “Con el niño estoy encantado. Estoy muy contento de conocerlo, de compartir con él momentos. Y estas fotografías son para que no sea un niño escondido. El niño es una monada, cariñosísimo, un amor. Las cosas tienen su proceso.”, explica Osborne, agregando que, actualmente, se encuentra soltero y centrado en sí mismo.

La drástica decisión de Bertín Osborne tras el nacimiento de su hijo: “No quiero ejercer de padre”.

De acuerdo con su testimonio, el comunicador deja claro que le tiene un gran cariño al bebé y que acostumbra a pasar tiempo con él. "Lo que quiero es darle normalidad a una situación que es complicada, porque tener un niño pequeño a mi edad es algo con lo que no contaba. Pero ha pasado y asumo mi responsabilidad y mis obligaciones“, detalla, agregando que ”ahora ayudaré a que el niño tenga sus estudios y viva lo mejor posible. Le ayudaré en lo que pueda".

Bertín OsborneGabriela GuillénGente EspañaFamosos EspañaHijos de FamososCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

