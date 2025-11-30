Susanna Capdevila, experta en derecho familiar, sobre la idea de llevarse a los hijos a un lugar sin consentimiento ni comunicación: “Podría constituir un delito”

Entre ellas, están la educación, la salud y el cambio de domicilio. (Composición fotográfica/Canva)

Susanna Capdevila, experta en derecho familiar y creadora de contenido para redes sociales, a menudo comparte con sus seguidores casos particulares para incentivar un debate sobre qué hacer en una situación parecida.

En un reciente vídeo suyo, propone un supuesto caso en el que su marido presuntamente se ha llevado a sus hijos al extranjero sin su consentimiento y sin contar con una resolución judicial que lo autorizara: “Llevárselos fuera sin el consentimiento del otro, sin decirle dónde están, sin decir nada podría constituir un delito de sustracción de menores”, afirma Susanna.

Se trata de un comportamiento que, si se confirma judicialmente, podría encajar en un delito de sustracción de menores conforme a la legislación española.

Contexto legal

Aunque pueda sonar extraño, “sustracción de menores” es un término usado mucho más habitualmente de lo que algunos piensan. Es relativamente frecuente que uno de los progenitores decida trasladar al hijo en común a otro lugar, dentro de la misma ciudad, a otra provincia o incluso a otro país, sin el consentimiento del otro, ya sea para iniciar una nueva etapa o con la intención de mantener al menor alejado de su expareja.

Cuando un progenitor toma la decisión de cambiar el lugar de residencia del menor sin haber pedido permiso, el otro puede experimentar una gran frustración e impotencia sin saber cómo reaccionar.

Por ello, es fundamental contar con un abogado especializado en sustracción de menores que pueda asesorar, ayudar a prevenir traslados no autorizados y gestionar la restitución del menor cuando el cambio de domicilio se ha producido sin consentimiento.

El caso actual de la abogada

La experta subraya que, aunque la calificación penal depende de la resolución de un juez, la retirada de los hijos sin consentimiento y sin informar al otro progenitor puede ser constitutiva de delito.

Además, Susanna señala que está trabajando profesionalmente en un caso similar, en el que un padre regresó a su domicilio tras un fin de semana fuera y encontró la vivienda vacía. A través de familiares descubrió que la madre había viajado con los niños a Estados Unidos.

Dados los hechos, se activó el procedimiento internacional para la restitución de menores, solicitando al Estado español que gestionara con las autoridades estadounidenses el retorno de los hijos.

La experta afirma que, en este caso, se dan en principio los elementos necesarios para considerar la existencia de una presunta sustracción de menores, a la espera de lo que determinen los tribunales: “sin perjuicio de lo que resulte del procedimiento judicial, se dan en principio todos los elementos para que pueda decirse que existe un delito de sustracción de menores”.

¿Qué decisiones deben ser tomadas por ambos progenitores?

Hay algunas decisiones que no se pueden tomar sin el consentimiento de ambos progenitores. Si no es posible llegar a un acuerdo, se necesita una autorización judicial, según explican en la página web del despacho Aboga2.

Las decisiones relevantes son aquellas que influyen de forma significativa en la vida del menor y que deben ser adoptadas por ambos progenitores. Entre ellas destacan:

Educación : elección o cambio de centro escolar, decisiones sobre estudios de idiomas, educación religiosa o laica, y participación en actos religiosos (bautizo, comunión, confirmación).

Salud : autorización para intervenciones quirúrgicas, tratamientos psiquiátricos o terapias con otros profesionales (psicólogos, fisioterapeutas, etc.).

Actividades y desplazamientos : selección de actividades extraescolares, participación en deportes o actividades de riesgo y autorización para viajes largos o al extranjero.

Domicilio: cualquier cambio de residencia del menor que pueda dificultar o impedir el régimen de visitas del otro : cualquier cambio de residencia del menor que pueda dificultar o impedir el régimen de visitas del otro progenitor , ya sea dentro de la misma localidad o a otra ciudad, provincia o país.