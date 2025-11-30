España

Miles de personas acuden a la concentración del PP en el Templo de Debod en Madrid para protestar contra la “corrupción” del Gobierno

La cita, este domingo a mediodía, busca ser una protesta “sin siglas”, “abierta” y “cívica”, según este partido

Guardar
Concentración en el Templo de
Concentración en el Templo de Debod

Miles de personas se están congregando este domingo en el templo de Debod para la concentración promovida por el PP en contra de la “corrupción” del Gobierno y para pedir que se convoquen elecciones.

Los altavoces instalados en el lugar de la manifestación continúan lanzando lemas reivindicativos como "No tienen credibilidad, queremos elecciones ya“, “Mafia o democracia” o “No hay manera de que digan la verdad”, según recoge el periódico 20 Minutos.

En la protesta, que ha comenzado a las 12:00, están presentes los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, así como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que intervendrán en el acto por delante del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.

La cúpula del PP ha sido presentada en el acto con diferentes canciones como ¡The final countdown’, de Europe, o el himno de Patti Smith ‘People have the power’, recurrente en este tipo de concentraciones.

“Esta mafia no se va a romper, porque todos vivís de esa mafia”

El primero en intervenir ha sido Almeida, que ha sido presentado como “el alcalde de todos los españoles”. Ha defendido que esta concentración tiene un único objetivo, “acabar con el mayor riesgo a nuestra democracia: Pedro Sánchez”.

“Deberíamos estar votando en unas elecciones generales”, porque “tenemos el peor Gobierno, en el peor momento. que no respeta la Constitución. que va a gobernar sin el parlamento. es gobernar contra el pueblo”.

Ha seguido Ayuso, que con un discurso reaccionario, ha afirmado que todo el Gobierno está corrompido “a manos del Amo”, refiriéndose a Sánchez. “Es una coalición que llegó mintiendo y así se mantiene.

“Esta mafia no se va a romper, porque todos vivís de esa mafia. Rufián, Yolanda Díaz, desde el casoplón de 400 metros cuadrados, todos estáis implicados en la mafia”, ha asegurado.

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

PPAlberto Nuñez FeijóoPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Resultados ganadores del Super Once del 30 noviembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados ganadores del Super Once

Alba Flores revela los últimos 15 días de vida de su padre: el dolor por la muerte y el resultado de la autopsia

La actriz, que ha homenajeado a su padre en un documental íntimo y familiar, ha revelado a la sociedad el resultado de la autopsia que se llevó su vida

Alba Flores revela los últimos

Los zoológicos y santuarios: dos realidades paralelas con “vacíos legales” que deja “márgenes grises” en el bienestar de los animales

Los santuarios de animales exigen ser reconocidos como centros de rescate en la normativa española

Los zoológicos y santuarios: dos

Ábalos asegura que su adaptación en prisión está siendo “menos traumática de lo que esperaba” pero pone una pega: “Aquí hace mucho frío”

“Sigo fuerte y firme, y metiéndome en prisión no me van a doblegar ni a callar…“, ha amenazado

Ábalos asegura que su adaptación

Tres “pinchadores” detenidos en Barcelona por robar a turistas: les pinchaban las ruedas del coche y, mientras fingían ayudarles, les quitaban todo

Los detenidos, que acumulan 104 detenciones por los Mossos d’Esquadra y otros policías del Estado, pasaron a disposición judicial el pasado 27 de noviembre

Tres “pinchadores” detenidos en Barcelona
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos asegura que su adaptación

Ábalos asegura que su adaptación en prisión está siendo “menos traumática de lo que esperaba” pero pone una pega: “Aquí hace mucho frío”

Tres “pinchadores” detenidos en Barcelona por robar a turistas: les pinchaban las ruedas del coche y, mientras fingían ayudarles, les quitaban todo

El PP trata de calentar las calles sin pólvora: Feijóo se la juega en Madrid en el momento más difícil del Gobierno de Pedro Sánchez

Un ‘Narcobanco’ en Rivas: desarticulan una célula “hawalla” dedicada a la financiación del narcotráfico internacional

Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas a los 73 años

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 30 noviembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 30 noviembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los ganaderos culpan a la fauna salvaje de la aparición de la fiebre porcina, pero confían poder seguir exportando desde otras regiones

DEPORTES

Ilia Topuria retrasa su próximo

Ilia Topuria retrasa su próximo combate: “Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal”

Un fallo informático deja un sabor agridulce en el aniversario del FC Barcelona y su segundo partido en el Camp Nou

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán