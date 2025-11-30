Miles de personas acuden a la concentración del PP en el Templo de Debod en Madrid para protestar contra la “corrupción” del Gobierno

Concentración en el Templo de Debod

Miles de personas se están congregando este domingo en el templo de Debod para la concentración promovida por el PP en contra de la “corrupción” del Gobierno y para pedir que se convoquen elecciones.

Los altavoces instalados en el lugar de la manifestación continúan lanzando lemas reivindicativos como "No tienen credibilidad, queremos elecciones ya“, “Mafia o democracia” o “No hay manera de que digan la verdad”, según recoge el periódico 20 Minutos.

En la protesta, que ha comenzado a las 12:00, están presentes los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, así como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que intervendrán en el acto por delante del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.

La cúpula del PP ha sido presentada en el acto con diferentes canciones como ¡The final countdown’, de Europe, o el himno de Patti Smith ‘People have the power’, recurrente en este tipo de concentraciones.

“Esta mafia no se va a romper, porque todos vivís de esa mafia”

El primero en intervenir ha sido Almeida, que ha sido presentado como “el alcalde de todos los españoles”. Ha defendido que esta concentración tiene un único objetivo, “acabar con el mayor riesgo a nuestra democracia: Pedro Sánchez”.

“Deberíamos estar votando en unas elecciones generales”, porque “tenemos el peor Gobierno, en el peor momento. que no respeta la Constitución. que va a gobernar sin el parlamento. es gobernar contra el pueblo”.

Ha seguido Ayuso, que con un discurso reaccionario, ha afirmado que todo el Gobierno está corrompido “a manos del Amo”, refiriéndose a Sánchez. “Es una coalición que llegó mintiendo y así se mantiene.

“Esta mafia no se va a romper, porque todos vivís de esa mafia. Rufián, Yolanda Díaz, desde el casoplón de 400 metros cuadrados, todos estáis implicados en la mafia”, ha asegurado.

