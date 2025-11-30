El PP trata de calentar las calles sin pólvora: Feijóo se la juega en Madrid en el momento más difícil del Gobierno de Pedro Sánchez

Feijóo vuelve a las calles este domingo para echarse contra Pedro Sánchez tras la encarcelación del ex secretario de organización socialista y exministro José Luis Ábalos, pero trata de calentar el ambiente sin pólvora para hacerlo.

El encarcelamiento de dos personas de máxima confianza del presidente del Gobierno, o la parálisis parlamentaria que sufre el Ejecutivo tras el bloqueo de Junts, son motivos justos para que un líder de la oposición aliente a la ciudadanía pidiendo la dimisión del presidente y elecciones anticipadas.

Este suele ser el arma política más poderosa al que puede aferrarse un líder de la oposición, pero no es positivo abusar de esta máxima, pues se corre el riesgo de perder la fuerza de su mensaje y, sobre todo, la capacidad de movilización ciudadana. Y eso es justo lo que ha hecho Feijóo, quien decidió quemar su mejor barco nada más llegar a Madrid como nuevo líder del PP. Desde entonces, el “márchese ya” se ha convertido en un habitual en todos sus discursos.

En noviembre de 2023, antes de la investidura de Sánchez tras el fracaso del líder popular, el PP movilizó entonces a cientos de miles de personas en toda España contra la ley de amnistía, aún pendiente de votación en el Congreso. Fue ahí cuando Feijóo pidió por primera vez como líder de la oposición la dimisión del presidente. “Ha pactado privilegios para unos pocos a cambio de perjuicios para todos. Quien firma esto no tendría que presentar su candidatura, sino su dimisión”, aseveró.

A lo largo de 2024, Feijóo mantuvo esta presión con declaraciones y movilizaciones periódicas, que generalmente giraban entorno a los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y el partido de Carles Puigdemont. Desde entonces, se han sucedido diferentes peticiones por motivos muy variados: la renovación del Poder Judicial, el caso Begoña Gómez, el bloqueo político o el caso Koldo son algunos de los motivos que ha alegado Feijóo.

La última movilización en la capital fue convocada apenas hace unos meses, en junio, con motivo de las filtraciones de los audios incompletos que supuestamente demostraron que una militante del PSOE, Leire Díez, habría maniobrado en nombre del partido para atacar a la Guardia Civil y a jueces y fiscales. “Será la justicia quien determine la exactitud de los delitos [...] La situación política es inasumible [...] ante una situación así hay que decir basta”, añadió.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo chocan en sesión de control, con un lapsus del presidente del PP que el del Gobierno ha aprovechado.

Aquella manifestación, bajo el lema ‘Mafia o democracia’, no contó con el respaldo que pronosticaban la dirección nacional, que flotaron buses desde todas partes de España para un evento que esperaban fuese masivo. “El Partido Popular, la formación política que presume de tener más de 800.000 militantes, no ha logrado hoy juntar ni a 45.000 en la Plaza de España”, se burló la organización socialista en un comunicado al término de la concentración.

Vox tacha de “burla” la manifestación “sin siglas” del PP

El líder de la oposición vuelve a intentarlo convocando una movilización bajo el mismo lema, de forma “cívica” y “sin siglas”, a la que están llamados tanto los votantes de Vox como los socialistas “desencantados” y que se sienten “engañados” por la actuación del presidente del Gobierno. A ella no acudirá ningún dirigente de ninguna otra formación política. Ni siquiera el que se supone es su mayor aliado, Vox, quien ha tachado de “burla” la nueva convocatoria.

“No iremos a esa concentración para protestar contra la mafia porque nosotros, primero, protestamos todos los días, pero actuamos”, indicó en declaraciones a los medios el portavoz de los de Abascal, José Antonio Fúster, para agregar que las políticas de Vox son “de persecución permanente de la mafia”.

La manifestación contará con los ya habituales, la presidenta de la Comunidad de Madrid , Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida. Los ‘populares’ consideran que la encarcelación del exministro y exnúmero tres del PP, José Luis Ábalos, no es un “hecho aislado” sino que evidencia que Pedro Sánchez es la “manzana podrida” y el “nexo corruptor”. “Este domingo en el Templo de Debod a las 12.00 horas la España harta tiene una cita para pedir elecciones y acabar con esta agonía vergonzosa. Una concentración de demócratas que quieren blindar la democracia frente a la amenaza de Sánchez”, resumió el viernes el secretario general del PP, Miguel Tellado.