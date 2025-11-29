Ayuso privatiza la unidad del dolor del principal hospital público de Vallecas, que atiende a 320.000 madrileños

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en el hospital 12 de Octubre

¿Se imaginan al hospital de La Paz, el más importante de la Comunidad de Madrid, sin servicio de traumatología? Pues el hospital Infanta Leonor, que atiende a 320.000 vecinos de los dos distritos vallecanos, no tiene unidad del dolor y ha decidido buscarla fuera. El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso, a través del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), está licitando desde el pasado 21 de noviembre la “asistencia sanitaria en tratamiento del dolor crónico de pacientes del Hospital Universitario Infanta Leonor”. El contrato tendrá una duración de un año y el SERMAS está dispuesto a pagar 87.700 euros, aunque con las prórrogas previstas el coste se puede ir a los 456.000 euros.

El hospital Infanta Leonor, que también gestiona el hospital Virgen de la Torre, fue inaugurado en el año 2008 bajo el modelo PFI con concesión de obra pública que puso en marcha el Ejecutivo de Esperanza Aguirre. Con este modelo una empresa privada corría con los gastos de construcción del centro, adelantando la financiación. Luego la Administración devuelve esta especie de préstamo inicial con un canon durante un periodo concreto, que en este caso acaba en 2025. La empresa también puede gestionar servicios no asistenciales, como la cafetería o la lavandería, con los que obtiene mayores réditos económicos. La asistencia sanitaria es gestionada por la Consejería de Sanidad y el hospital se integra en la red pública.

En mayo de este año, Sanidad aprobó un reequilibrio económico del contrato por el que la Administración pagará entre 2028 y 2035 un total de 31,2 millones de euros a la empresa concesionaria: Hospital de Vallecas SA, que se ha comprometido a realizar diez obras de mejora en el centro, como una reforma del área de Psiquiatría, una nueva sala de Endoscopias o una rehabilitación de los vestuarios. Entre estos planes no está la creación de una nueva unidad del Dolor. Por eso esta nueva licitación. “La actividad sanitaria objeto de este contrato va dirigida a controlar el dolor crónico de los pacientes del hospital, aliviándolo total o parcialmente, incrementando su capacidad funcional y autonomía, en definitiva, mejorando su calidad de vida”, señala la memoria justificativa.

El Hospital Infanta Leonor de Vallecas. (Europa Press)

“No es factible que el Hospital pueda desarrollar un servicio adecuado, debido a la limitación de los recursos propios, la complejidad y especificidad de los tratamientos, ya que carece de los recursos para ello, tanto humanos como materiales, por el nivel de complejidad y especialización necesaria para poder llevar a cabo estos tratamientos en los términos requeridos y ayudar a la recuperación de los pacientes que lo necesitan. Debido a la carencia, tanto de medios materiales como del personal especializado para llevar a cabo las actividades que integran el servicio cuya celebración se proyecta, se hace necesario recurrir a su contratación externa”, explican desde el SERMAS.

Más demanda asistencial

En su cartera de servicios médicos, el hospital tiene un departamento de Anestesiología y Reanimación, “que previene y alivia el dolor de todos los pacientes intervenidos quirúrgicamente, además de tratar el dolor crónico de pacientes”. Pero en vez de crear una unidad propia dentro del hospital, el SERMAS ha decidido externalizar su asistencia, Y eso que, como reconoce la propia Consejería de Sanidad, la demanda de pacientes “se incrementa año tras año”, ya que se prevé la construcción de 22.000 viviendas en el Ensanche de Vallecas. Desde 2009, las estancias hospitalarias en este centro han crecido un 76%, las intervenciones quirúrgicas un 26% y los ingresos en urgencias un 65%.

Marta Carmona, diputada de Más Madrid y portavoz en la Comisión de Sanidad, muestra su asombro tras conocer la existencia de este contrato. “Esto es un camino de no retorno, que demuestra que el modelo de Ayuso para la sanidad pública es dañino. Cuando externalizas este servicio tan importante, pierdes tratar con equidad a los pacientes y que el criterio ya no sea clínico, sino si es rentable económicamente, sobre todo en una unidad del dolor, donde los tratamientos son largos”. El pliego del contrato revela que lo que se quiere contratar es: primeras consultas, consultas de revisión, procedimientos anestésicos (diagnósticos y terapéuticos) para el control del dolor y tratamientos técnico.

El Hospital Universitario Infanta Leonor. (Ricardo Rubio/Europa Press)

La Consejería de Sanidad solo exige que “el centro donde se realizarán los servicios aludidos en el objeto del contrato estará ubicado en Madrid, en un lugar bien comunicado y de fácil acceso mediante transporte público”. Es decir, no lo limita a la zona de influencia del hospital Infanta Leonor, por lo que se prevé que los pacientes afectados hagan desplazamientos más largos. “La asistencia sanitaria objeto de contratación consistirá en la realización de consultas, revisiones y procedimientos anestésicos en pacientes que puedan precisar valoración y/o tratamiento por parte de anestesistas especializados en el tratamiento del dolor crónico”, matiza el pliego. En total se enumeran 24 procedimientos a realizar, los más frecuentes en unidades del dolor. Son procedimientos valorados entre los 316 y los 1.016 euros.

Todo ello, eso sí, estará “bajo la supervisión de la dirección médica del Hospital Universitario Infanta Leonor y trabajará siempre con los procedimientos vigentes en el mismo”. Sanidad solo exige para que se preste esta atención “un especialista en anestesia experto en el tratamiento del dolor, un auxiliar de enfermería y un técnico especialista de rayos”. Para Marta Carmona, “al hacer esto dinamitan cualquier posibilidad de crear una unidad del dolor en el Hospital Infanta Leonor. Lo que hacen es quitarse pacientes de encima. Al final es una derivación de pacientes. El problema es el precedente que crea. Planean estar así cinco años. Ya sería el colmo que el adjudicatario fuese Quirón”.

La administración autonómica madrileña amplió el acuerdo con una compañía sanitaria vinculada a la pareja de la presidenta, permitiendo el control de salud laboral de empleados públicos mediante una nueva extensión presupuestada.

Un portavoz de la Consejería de Sanidad señala que “el hospital público Universitario Infanta Leonor de la Comunidad de Madrid no tiene creada una Unidad del Dolor. Para garantizar la asistencia sanitaria a sus usuarios en este ámbito, con una calidad óptima, se ha licitado la externalización del servicio, medida que está dentro de la más estricta legalidad y que no es un caso único ni en este hospital ni en ningún otro complejo de la sanidad pública madrileña, ni en relación con otros servicios que no entran dentro de las carteras de servicios de determinados hospitales”. El Infanta Leonor quiere que el adjudicatario ofrezca una cobertura mínima presencial para las consultas de un día a la semana durante 4 horas, a realizar dentro de la franja horaria de 8:00 a 21:00 horas. “Para la realización de tratamientos o procedimientos terapéuticos se reservará al menos un día de quirófano quincenal, es decir, dos días al mes”.

El PSOE tampoco sale de su asombro. “Partiendo de la base de que el peor escenario no es prestar un servicio asistencial, la solución no es externalizarlo, sino dotar a los hospitales públicos correctamente. El Gobierno madrileño ya no esconde que prefiere privatizar o aumentar el presupuesto de los hospitales concertados, como los del Grupo Quirón, antes de mejorar la sanidad pública, congelando su financiación. Y encima es un escenario de más esperanza de vida, donde las unidades del dolor juegan un papel importante para que esa esperanza vaya acompañada de calidad de vida”, explica el diputado Carlos Moreno.