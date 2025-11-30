España

Jorge González se alza con el premio de ‘Bailando con las estrellas’: una final llena de tensión, lágrimas y el enfado de Anabel Pantoja

El cantante afirmó haber cumplido “un sueño” al coronarse con la victoria del concurso de baile de Telecinco

Jorge González en 'Bailando con las estrellas' (MEDIASET ESPAÑA).

La última gala de Bailando con las estrellas vivió su noche más intensa y emotiva. Con el plató convertido en un hervidero y las redes ardiendo con cada movimiento, la final reunió a las cuatro parejas más sólidas de la edición. Sin embargo, además de coronar a Jorge González como ganador, la velada también estuvo marcada por el empeño, la vulnerabilidad y el inesperado enfado de Anabel Pantoja, cuya presencia eclipsó muchos de los momentos de la gala.

La estructura de la final exigía a las parejas tres actuaciones: una revisión de uno de sus mejores números, una coreografía elegida por los propios bailarines y un tercer baile completamente nuevo, pensado para decidir el desenlace de la competición.

Fue Nerea Rodríguez quien asumió el mayor riesgo con una figura que estuvo a punto de terminar en caída. La valentía no fue suficiente y la cantante quedó en cuarto lugar tras la primera ronda. Nona Sobo, una de las favoritas desde el inicio, firmó una actuación ovacionada, pero finalmente ocupó la tercera posición.

Jorge González, Nona Sobo, Anabel Pantoja y Nerea Rodríguez en 'Bailando con las estrellas' (MEDIASET ESPAÑA).

Jorge González, en cambio, volvió a exhibir una precisión casi quirúrgica. Un pleno de dieces le dejó a un paso del triunfo, aunque Anabel protagonizó uno de los momentos más celebrados de la noche cuando recibió, por primera vez desde que comenzó el concurso, una calificación máxima del jurado.

Pantoja no llegó sola a esta recta final. En las gradas la esperaban Nagore Robles y Susana Bicho, dos de sus defensoras más firmes desde el inicio del concurso. Ambas se mostraron rotundas cuando les tocó valorar el trato que la influencer había recibido por parte del jurado a lo largo del programa.

Anabel Pantoja en 'Bailando con las estrellas' (MEDIASET ESPAÑA).

Nagore, visiblemente molesta, reclamaba un tono más sensible por parte de los jueces en la gala decisiva: “Cada uno tiene una opinión, yo en la gran final hubiese tenido un poquito más de empatía y sensibilidad”, dijo mirando directamente a la mesa del jurado. Susana, por su parte, destacaba la evolución de su amiga desde el primer día: “Yo le habría puesto un 10. Veo mucha evolución en las caras se lo noto un montón. En los vídeos del principio ponía cara de susto”. Y, pese a no ser la concursante más puntuada de la edición, ambas coincidían en algo: pocos participantes han sido capaces de conectar con la audiencia como lo ha hecho Pantoja.

La sobrina de Isabel Pantoja no solo apostó fuerte en el baile; también lo hizo con el vestuario. Para una de sus actuaciones eligió un mono ceñido y brillante, opción que no terminó de convencer a la coreógrafa Blanca Li, quien expresó abiertamente su desacuerdo. La crítica desencadenó que Anabel, visiblemente afectada, abandonara el escenario y se refugiara en su camerino. Durante varios minutos, su continuidad en la gala estuvo en el aire.

Finalmente, regresó para completar su tercer baile, aunque la tensión acumulada era evidente. Pese a todo, se mostró agradecida y aseguró que se iba con una sensación positiva después de semanas de presión y comentarios cuestionando su capacidad artística.

El duelo final entre Jorge y Anabel

Tras las primeras eliminaciones, la competición quedó reducida a un cara a cara entre Jorge y Anabel. El cantante, que durante toda la edición había sido señalado como el “favorito natural”, reconocía entre lágrimas que llegar a la final era un sueño: “Muy emocionado, porque desde que fui invitado a la primera edición soñaba con estar aquí”, confesó.

La decisión final confirmó las expectativas: Jorge se alzó con el trofeo, emocionado y abrazado a su bailarina Gemma, a quien dedicó gran parte de su victoria. “Sobre todo voy a dar las gracias a Gemma, sin ella yo no podría haber hecho nada de esto. Si tú quieres tienes a este amigo gitano para toda la vida. Gracias también a los que me habéis apoyado desde casa, me habéis hecho muy feliz... ¡Viva la danza!”, exclamó nada más conocer el resultado. Con este triunfo, el intérprete suma un nuevo éxito a su trayectoria televisiva, que ya incluía su victoria en Tu cara me suena y un destacado paso por Operación Triunfo hace ya dos décadas.

