Jorge González: “Volver al Benidorm Fest siempre es un sí, pero en España te cierran la puerta cuando repites”

La segunda edición de Bailando con las estrellas llega a su gran final este sábado 29 de noviembre en el prime time de Telecinco. Uno de los aspirantes a alzarse con la victoria es Jorge González, cantante que, desde que se diera a conocer en Operación Triunfo, ha pasado por numerosos formatos televisivos, aunque este es su primer talent de baile.

Antes de embarcarse en esta aventura, el artista confesaba a Infobae España afrontar el desafío “con muchísima ilusión”, celebrando la suerte de que las televisiones sigan contando con él dos décadas después de su salto a la fama en un plató. “Que a día de hoy, con todos los que han ido saliendo, sigan contando conmigo, me hace sentir muy afortunado”, reconocía en la presentación del concurso de baile en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz.

Desde el primer momento, su nombre estaba entre los favoritos para llegar lejos en el concurso. Así lo planeaba el público y sus propios compañeros de programa, aunque para él era una presión añadida que podía crear falsas expectativas: “Me da un poco de ansiedad que me vean como el fuerte y me digan que voy a ganar, porque yo no soy bailarín. Estoy al nivel de los demás, pero voy a ir a por todas”, adelantaba.

Este proyecto ha supuesto, además, el reencuentro televisivo entre Jorge González y Jesús Vázquez, quien precisamente estaba al frente de ‘OT’ en Telecinco cuando participó el artista. El cantante asegura que, la primera vez que se vieron en Vitoria, se fundieron en un largo abrazo y se dijeron “cosas muy bonitas”. “Le dije: ‘hace 20 años que me tuviste’, como si me hubiera parido”, bromea el finalista. Y agrega: “Él me parió artísticamente, porque con 17 años me dio la mano en el mundo de la televisión”.

La vuelta de Jorge González al Benidorm Fest

No solo en Bailando con las estrellas ha sido uno de los firmes candidatos al triunfo. También lo fue en su paso por el Benidorm Fest, donde desde el primer momento su tema, Caliente, estuvo en las quinielas para representar a España en Eurovisión. De hecho, fue el favorito del voto demoscópico y el segundo de los espectadores, pero el voto del jurado, que le dejó en quinta posición, acabó imponiéndose y convirtiendo a Nebulossa en ganadores.

Tras esa experiencia en la que volvió a truncarse su sueño de ir al certamen europeo, el artista no descarta volver, al menos si de él depende: “El Benidorm Fest siempre será un sí para mí. Me veo en un buen momento, como decía Nebulossa, pero en este país a las cadenas no les gusta repetir”, explica, asegurando que, a diferencia de otros festivales con más historia como San Remo en Italia, “en España te cierran la puerta cuando vas dos veces”. No obstante, no duda en mandar un mensaje a RTVE: “Abrid la mente e invitadme, que yo vuelvo”.

Sobre los motivos por los que regresaría al festival alicantino, González recuerda que fue “un gran favorito” y contó con “el apoyo del público”, lo cual le parece “la excusa perfecta para volver”. “No gané por un criterio de un jurado, por sus cosas, pero sí tuve el apoyo del público y por eso volvería para calentar Europa”, sentencia.

Donde también tendrá que convencer al jurado es en la final de Bailando con las estrellas, aunque en este caso asegura que las valoraciones no han tenido tanta trascendencia para él, ya que vive el formato como una competición que no afecta a su carrera profesional: “Llevo toda mi vida concursando, soy el eterno concursante, ya me he llevado cosas buenas y cosas malas, he ganado y he perdido. Como este no es mi trabajo, porque no soy bailarín, no me va a influir tanto, no me importa”, concluye.

La gran final de ‘Bailando con las estrellas’

El desenlace del certamen se configura como un auténtico desafío para los cuatro duetos finalistas, quienes deberán ejecutar tres coreografías distintas en la última gala. La estructura obliga a cada pareja a demostrar versatilidad: una coreografía seleccionada por el jurado entre sus actuaciones más destacadas del concurso, otra elegida personalmente por los concursantes dentro de los bailes ya interpretados, y una tercera propuesta inédita, pensada y desarrollada junto a sus respectivos maestros para incorporar fusiones de estilos que busquen el asombro tanto del jurado como del público.

En la antesala de la decisión, el recorrido de Jorge González y Gemma Domínguez destaca por la excelencia, ya que han obtenido calificaciones perfectas en varias ocasiones. Su enfoque para la recta final se centra en presentar nuevas propuestas que les permitan mantener su posición de referencia. En un escenario diferente, Anabel Pantoja y Álvaro Cuenca se han fortalecido por el fuerte respaldo de la audiencia, aunque arrastran la necesidad de convencer al jurado mediante una actuación sobresaliente si aspiran a conquistar el trofeo.

El dúo formado por Nerea Rodríguez y Genís Betrian encara la final motivado tras haber salido airosos de la denominada Zona de Peligro durante la semifinal, fijando como meta ejecutar una presentación sin errores que los coloque en la contienda por el primer puesto. Mientras tanto, Nona Sobo y Max Stryjski arriban a la gran noche en estado de gracia tras dejar una fuerte impresión con sus intervenciones semifinales, lo cual les ha otorgado un impulso de confianza de cara al desenlace.

La mecánica de la votación definirá al vencedor: la suma de valoraciones del jurado y la puntuación otorgada por el público determinarán qué pareja logrará alzarse con la victoria definitiva. Uno de los equipos celebrará el resultado final levantando el trofeo sobre el escenario al cierre de una de las ediciones más reñidas del certamen.