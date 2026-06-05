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Por qué se oxidan los cubiertos en el lavavajillas y cómo evitar que esto ocurra

Reducir el riesgo de oxidación en la cubertería de acero inoxidable exige adoptar algunas precauciones sencillas

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Cómo evitar que se oxiden los cubiertos. (Christin Klose/dpa)
Cómo evitar que se oxiden los cubiertos. (Christin Klose/dpa)

Abrir el lavavajillas y encontrar un cuchillo o tenedor manchado de óxido es una experiencia común que suele sorprender a muchas personas. La expectativa general es que los cubiertos de acero inoxidable resistan cualquier tipo de corrosión, gracias a su reputación como material duradero y fiable. Sin embargo, este material tiene límites y, bajo ciertas condiciones, puede perder su característica resistencia.

La confianza en el acero inoxidable proviene de su composición especial, diseñada para evitar la formación de óxido mediante la presencia de elementos como el cromo. Este metal, mezclado con el hierro y otros componentes, permite la formación de una capa protectora que aísla el material de los agentes externos. A pesar de esta defensa, no es infrecuente que, tras varios lavados, aparezcan esas manchas rojizas en los cubiertos, desatando dudas sobre la calidad del producto o el funcionamiento del lavavajillas.

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El fenómeno no implica necesariamente un defecto de fabricación. De hecho, incluso los cubiertos de mayor calidad pueden verse afectados si se exponen repetidamente a condiciones desfavorables. La clave está en entender qué ocurre dentro del lavavajillas y cuáles son los factores que ponen en jaque la integridad del acero inoxidable.

Por qué se oxidan los cubiertos en el lavavajillas

El acero inoxidable no es un material completamente inmune a la corrosión. Su resistencia depende de una delgada capa superficial compuesta principalmente por óxidos de cromo, que actúa como barrera frente al agua, el oxígeno y otras sustancias presentes en el entorno. Esta protección se conoce como autopasivación y es lo que permite que los cubiertos mantengan su aspecto brillante durante mucho tiempo.

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Sin embargo, el ambiente dentro de un lavavajillas puede ser especialmente agresivo. Las altas temperaturas, que pueden llegar a 70 °C, combinadas con detergentes alcalinos y la presencia de residuos de sal, facilitan la formación de iones cloruro. Estos iones son capaces de atacar la capa protectora, debilitándola hasta dejar expuesta la aleación metálica subyacente. Cuando esto ocurre, el material se vuelve mucho más vulnerable y comienzan a aparecer las típicas manchas de óxido.

Además, la corrosión puede intensificarse si diferentes metales entran en contacto durante el lavado. Se produce así la llamada corrosión galvánica: al estar dos metales distintos en contacto y en presencia de agua con electrolitos, uno de ellos se corroe más rápidamente. Este fenómeno es particularmente común cuando los cuchillos, que suelen estar hechos con aceros más duros pero menos ricos en cromo, se lavan junto con otros utensilios de distintas aleaciones. Las manchas rojizas o puntos oscuros que se observan en la superficie de los cubiertos son el resultado de procesos de corrosión localizada, también conocida como corrosión por picaduras.

En síntesis, los cubiertos se oxidan en el lavavajillas porque la combinación de calor, detergentes y residuos salinos puede dañar la capa protectora del acero inoxidable. Incluso el mejor material puede perder su resistencia bajo condiciones inapropiadas, lo que explica que este fenómeno sea más habitual de lo que se piensa.

Cómo evitar la aparición de óxido

Reducir el riesgo de oxidación en los cubiertos de acero inoxidable exige adoptar algunas precauciones sencillas. En primer lugar, es recomendable separar los cubiertos de diferentes materiales antes de ponerlos en el lavavajillas, para minimizar la posibilidad de corrosión galvánica. Colocar cuchillos, tenedores y cucharas en cestas distintas o, al menos, asegurarse de que no estén en contacto directo, puede marcar una diferencia notable.

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Evitar el óxido rápido y fácil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra medida eficaz consiste en elegir ciclos de lavado a temperaturas más bajas siempre que sea posible. Las temperaturas elevadas aceleran las reacciones químicas que deterioran la capa protectora, por lo que un programa menos intenso ayudará a preservar la integridad del acero. Además, conviene evitar el uso excesivo de detergentes y asegurarse de que no queden restos de sal en los utensilios antes del lavado, ya que ambos factores contribuyen a la formación de iones cloruro.

Es importante tener en cuenta que no todos los cubiertos se comportan igual. Por ejemplo, los cuchillos suelen fabricarse con aceros martensíticos, que contienen entre 11 % y 18 % de cromo y son más duros para conservar el filo, pero también más propensos a la corrosión que los aceros austeníticos, usados en tenedores o cucharas. Por esta razón, los cuchillos suelen mostrar signos de oxidación antes que otros cubiertos.

Finalmente, secar bien los cubiertos al terminar el lavado y evitar dejar la puerta del lavavajillas cerrada durante mucho tiempo puede ayudar a evitar la acumulación de humedad, otro factor que favorece la corrosión. Así, con unos pocos cuidados adicionales, es posible prolongar la vida útil de los cubiertos de acero inoxidable y mantenerlos libres de manchas de óxido tras cada lavado.

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