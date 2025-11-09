Muchas emociones, homenajes y tensiones: así ha sido la novena gala de ‘Bailando con las estrellas’

'Bailando con las estrellas'. (MEDIASET ESPAÑA).

La novena entrega de Bailando con las estrellas no dejó indiferente a nadie. El programa de Telecinco, conducido por Jesús Vázquez y Valeria Mazza, vivió una noche marcada por las emociones intensas, los desencuentros entre concursantes y jurado, y un homenaje muy especial que puso la piel de gallina a todos los presentes.

Desde su estreno el pasado septiembre, el formato se ha consolidado como una de las grandes apuestas de la cadena. Cada sábado, el plató se transforma en una auténtica pista de baile donde los participantes se enfrentan a nuevos estilos, coreografías y desafíos semanales. Pero si algo dejó claro la última gala, es que la tensión en la competición está alcanzando su punto más alto.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue el protagonizado por Anabel Pantoja. La sobrina de Isabel Pantoja interpretó junto a su compañero, Álvaro Cuenca, un quickstep inspirado en el clásico Diamonds are a girl’s best friend. Sin embargo, su actuación no convenció al jurado, y las valoraciones encendieron la mecha de la polémica.

Julia Gómez Cora fue la más crítica. “Nos haces reír y eso vale mucho, sin embargo, tengo que hablar del baile y no me ha convencido. Te encontré muy rígida, el tronco muy duro. No he encontrado ni la energía ni la avidez que este quickstep necesita”, señaló. Estas palabras no sentaron nada bien a Anabel, que respondió visiblemente molesta: “Me gustaría también que me valoraras y me dijeras que me he esforzado aunque no haya llegado al nivel. Porque es un poco repetitivo lo de que ‘me diviertes’”.

Su pareja de baile no dudó en apoyarla, lanzando un comentario que encendió aún más el plató: “Una persona que ha dejado escapar a Sara y ha metido a Blanca... para mí el criterio es nulo“. La tensión entre los jueces y los concursantes quedó más que patente.

Otro de los grandes momentos llegó con la repesca. Tras recuperarse de una lesión, la humorista Sara Escudero regresaba dispuesta a recuperar su plaza en el concurso. Para ello, se enfrentó en duelo directo con Blanca Romero. Ambas tuvieron que bailar con compañeros distintos: Blanca se lució con un jive, mientras que Sara apostó por un chachachá.

El jurado quedó dividido, y fue nuevamente Julia Gómez Cora quien tuvo en sus manos el voto decisivo. Contra todo pronóstico, optó por salvar a Blanca, lo que desató el enfado de Gorka Márquez, que no se mordió la lengua: “Acabas de decir hace 5 minutos que te parece una falta de respeto, que baila sin ganas y ahora coges y salvas a alguien que en 9 semanas se ha quejado, ha hablado a su pareja mal, no lo ha intentado... y a la que tiene ilusión la mandas a casa”.

A pesar de la controversia, Blanca recibió con emoción su continuidad. “Realmente os doy las gracias, porque yo aquí he aprendido mucho, yo siempre saco lo bueno de las cosas. Aprendí que, pese a una lesión, puedo remontar y superarme, así que os doy las gracias a todos por esta oportunidad”, aseguró entre lágrimas.

Gloria Camila emociona con un homenaje a su madre, Rocío Jurado

El momento más conmovedor de la gala llegó con la actuación de Gloria Camila Ortega. La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano participó como invitada especial y rindió homenaje a su madre interpretando un pasodoble con la canción Con la mano izquierda, tema que la artista dedicó en su día a su marido.

Vestida con un llamativo mono naranja con destellos brillantes y flecos que realzaban sus movimientos, Gloria cautivó al público y al jurado por igual. Desde las gradas, su sobrina Rocío Flores no pudo contener la emoción. “Nosotros sabíamos que a ella le gusta bailar, pero cuando hemos visto los ensayos en casa hemos flipado porque no esperábamos que lo hiciese tan bien”, confesó entre lágrimas.

El jurado no escatimó elogios. Inmaculada Casal destacó su entrega y su carisma: “Me encanta Gloria Camila... Un ejemplo de saber estar, valorar lo más importante, la familia y llevar consigo, siempre la educación por delante. Hoy lo hizo muy bien...”. Mientras que Blanca Li aseguró que “el arte de la familia se te nota en el movimiento de las manos”. En redes sociales, los espectadores también aplaudieron su participación, alabando su elegancia y la emotividad de su actuación.

Rivalidades y nominaciones: Manu Tenorio y Blanca Romero, en la cuerda floja

No todo fueron desacuerdos. Por primera vez en la edición, Nona Sobo consiguió lo que nadie había logrado hasta ahora: un pleno de dieces. Junto a su pareja, Max Stryjski, interpretó un pasodoble con el tema El gato montés, recibiendo una ovación unánime del jurado y del público. Su ejecución técnica y su fuerza escénica la posicionaron como una de las grandes favoritas de la temporada.

No obstante, la noche terminó con un nuevo enfrentamiento, esta vez entre compañeros. Manu Tenorio no ocultó su malestar por la continuidad de Blanca Romero, y sus declaraciones fueron de las más duras de la velada: “¿No quería irse a Asturias con sus perros? Que se aclare antes de hablar de los demás”.

La tensión entre ambos se trasladó a la tabla de puntuaciones. Irónicamente, los dos terminaron nominados, convirtiéndose en los concursantes con menor puntuación de la noche. Mientras que Blanca tomó la nominación con optimismo: “Cada semana aprendo algo nuevo, y eso ya es una victoria”, Manu mostró un tono más resignado: “Estoy agradecido por esta experiencia, pero sé que todo tiene su final”.