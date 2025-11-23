‘Bailando con las estrellas’ desvela a sus cuatro finalistas: una gala llena de tensión, reproches y dos emotivas despedidas

Concursantes de 'Bailando con las estrellas' (MEDIASET ESPAÑA).

La cuenta atrás para coronar al nuevo ganador de Bailando con las estrellas ha llegado. Con la final a tan solo unos días, la undécima gala del formato se convirtió en una auténtica montaña rusa de emociones donde nada estaba garantizado y en la que dos concursantes abandonaron la pista para siempre. La organización había advertido que la semifinal sería exigente, pero pocos imaginaban un giro tan drástico: una expulsión al inicio y otra hacia el final de la noche, dejando a cuatro participantes en el último tramo de la competición.

La velada comenzó con un plato fuerte. Tania Medina y Nona Sobo, ambas entre las favoritas del público, se enfrentaban en El último baile, una prueba decisiva que determinaría quién continuaba y quién debía despedirse sin llegar siquiera al grueso de la semifinal. Tania apostó por la energía de un quickstep, mientras que Nona defendió un foxtrot cargado de elegancia. La decisión recayó sobre los miembros del jurado, que dividieron sus votos de manera equitativa hasta que Julia Gómez Cora inclinó la balanza a favor de Nona.

La reacción no se hizo esperar: entre lágrimas y abrazos, las dos bailarinas protagonizaron un momento de enorme complicidad. Nona, muy afectada, confesó que Tania habría sido su “ganadora”, mientras que la canaria, visiblemente emocionada, agradeció al jurado el tacto mostrado durante toda la edición y al público su apoyo constante. “He disfrutado de esta experiencia y no le doy un diez, le doy un mil”, afirmó antes de abandonar el plató.

El ambiente ya era tenso cuando se destapó otro de los grandes sustos de la noche: la lesión de Anabel Pantoja. La sobrina de Isabel Pantoja llevaba toda la semana ensayando con un esguince de ligamento fruto de una coreografía anterior, un contratiempo que llegó justo en el peor momento. Aun así, se plantó en el escenario dispuesta a pelear.

“No me encuentro en mi 100%”, confesó. Su determinación fue celebrada por el presentador, Jesús Vázquez, que aprovechó para recordar que todos los semifinalistas estaban allí por decisión directa del público. A pesar de las críticas recibidas en galas anteriores, Anabel consiguió mantenerse firme y asegurar un lugar entre los cuatro finalistas.

Blanca Romero, sin filtro

Si algo caracterizó esta semifinal fue la franqueza de Blanca Romero. La actriz, que ya había mostrado un carácter combativo en semanas anteriores, confesó en directo que había abandonado el grupo de WhatsApp del programa para evitar “pesadeces” y desató un auténtico vendaval. “Me he ido porque así doy más chisme. No soy nada bienqueda y son muy pesados. No estoy para estar en cualquier grupo y punto", afirmó

Pero sus declaraciones no terminaron ahí. Blanca criticó la expresividad de Nona, la técnica de sus compañeros y hasta los estilos de coreografía de Anabel y Jorge. “El baile no es solo dar mil piruetas también es luz”, sentenció. Unas declaraciones que terminaron convirtiéndola en la concursante más polémica de la edición.

La noche avanzaba y cada pareja debía enfrentarse a dos coreografías. Tras la votación conjunta entre el público y el jurado, Blanca Romero y Nerea Rodríguez quedaron en las posiciones más bajas. Con la pista convertida en un escenario de pura tensión, ambas se midieron en un nuevo Último baile que sería definitivo.

El jurado, votando uno por uno, decidió salvar a Nerea. Blanca se convirtió así en la segunda expulsada de la noche y, por tanto, en la última eliminación antes de la final. Lejos de abandonar entre reproches, sorprendió con un discurso elegante y optimista: “Me voy feliz en un momento maravilloso. Gracias por las experiencia”. Y añadió, en tono cariñoso: “Sois el jurado más guapo y más top de toda la cadena”.

Los cuatro nombres que pasan a la gran final

Tras una semifinal impredecible, emocional y marcada por las sorpresas, el programa confirmó a los últimos aspirantes al título: Anabel Pantoja, Jorge González, Nona Sobo y Nerea Rodríguez. Ellos serán quienes se jueguen la victoria en una final que promete emociones fuertes, coreografías de alta exigencia y una audiencia volc volcada en conocer al vencedor.