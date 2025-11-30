El precio de la luz en España para este lunes

El precio del servicio eléctrico cambia cada hora (Europa Press)

Estos son los precios de energía eléctrica en España. Las tarifas más caras y más baratas de este lunes 1 de diciembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

El precio de la energía eléctrica varía cada 24 horas por lo que es importante mantenerse actualizado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Precio del servicio eléctrico

Día: 1 de diciembre

Precio medio: 91.77 euros por megavatio hora

Precio máximo: 145.2 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 68.66 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 87.02 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 75.78 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 70.5 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 70.16 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 77.31 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 88.74 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 101.11 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 114.39 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 111.76 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 87.7 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 70.62 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 68.66 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 70.27 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 69.57 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 70.05 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 73.37 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 89.93 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 98.78 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 109.35 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 125.55 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 145.2 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 129.28 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 103.2 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 94.18 euros por megavatio hora.