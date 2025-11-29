El pequeño Einstein de Bélgica que se doctoró en Física con 15 años y busca la inmortalidad: “Quiero ayudar a otros niños para que no pierdan a sus abuelos”

Para ello, ha emprendido su segundo doctorado, centrado esta vez en la medicina. (Composición fotográfica/Canva)

Laurent Simons tenía solo 11 años cuando obtuvo su primer título. El año era 2021. Hoy, tan solo unos pocos años después, el “pequeño Einstein de Bélgica”, como lo han apodado, con tan solo 15 años, acaba de completar su doctorado en física cuántica en tiempo récord. Este logro podría convertirle en la persona más joven del mundo en obtener un doctorado en este campo, según ha informado VTM Nieuws.

Pero a pesar de que solo es un adolescente, Laurent lleva mucho tiempo acostumbrado a batir récords. Nacido en Ostende, Bélgica, tras completar la escuela secundaria a los 8 años, se tituló en la Universidad de Amberes a los 11. De este modo, completó su carrera de tres años en tan solo 18 meses.

Su historia ya había acaparado titulares en todo el mundo, poniendo su nombre en las oficinas de gigantes de la tecnología de la información en Estados Unidos y China, que desde hace tiempo compiten por incorporarlo a sus centros de investigación.

Pero los padres de Laurent, al menos por ahora, parecen decididos a dejarle la libertad de seguir sus sueños: “Quiero combinar estas disciplinas para lograr mi objetivo, que es prolongar la vida humana”, afirmó el niño a The Brussels Times en una entrevista de 2022.

El coeficiente intelectual de Laurent es de 145

Laurent creció entre los Países Bajos y Marbella, España. Pasó sus primeros años en estrecho contacto con sus abuelos, quienes reconocieron de inmediato su talento único. Sus maestros no tardaron en darse cuenta. Según la prensa local, Laurent tiene un coeficiente intelectual de 145, una puntuación que solo tendría el 0,1 % de la población mundial.

Su escuela le permitió acortar sus estudios. Empezó la primaria a los cuatro años y la terminó a los seis. A partir de ahí, fue una sucesión de logros: un diploma de bachillerato a los ocho, una maestría en física cuántica a los doce, centrada en bosones y agujeros negros. Luego, a los trece, obtuvo su título, y ahora tiene un doctorado en física por la Universidad de Amberes.

Pero Laurent también es un niño como los demás. Cuando era más pequeño, le apasionaban los superhéroes de Marvel. Incluso ahora, sabe perfectamente que aún no es adulto. “Todavía soy menor de edad. Mis padres tienen que tomar estas decisiones”, dijo hace un tiempo sobre las tentadoras ofertas que ha recibido de todo el mundo. Como le recordó su padre al periodista del Brussels Times que lo entrevistó en 2022: “Hay dos Laurent: el científico y el niño”.

Mirando hacia el futuro: el sueño de Laurent

A pesar de su corta edad, Laurent tiene muy claro lo que quiere hacer de mayor: usar su inteligencia para prolongar la vida humana tanto como sea posible. En una entrevista con la periodista georgiana Nini Barbaqadze, Laurent explicó el origen de este sueño, hablando de la enfermedad de sus abuelos: “Me interesa la inmortalidad porque mis abuelos padecían una enfermedad cardíaca y quiero ayudar a otros niños para que no tengan que perder a sus abuelos”. Quiere estudiar medicina en el futuro.

Aunque parezca increíble, otros incluso más jóvenes que Laurent han alcanzado el estatus de médico. El Libro Guinness de los Récords actualmente incluye a Karl Witte como la persona más joven en obtener un doctorado. Witte fue un niño prodigio alemán que se doctoró en 1814 a los 13 años.

En el campo de la física, específicamente, uno de los graduados más jóvenes de los últimos años es Carson Huey-You, quien recibió su doctorado el año pasado a la edad de 21 años.