España

Un ingeniero químico tiene la solución para volver blanca una prenda que ya amarillea

La fórmula sencilla para recuperar la ropa blanca sin dañarla

Guardar
Camiseta blanca con manchas amarillas,
Camiseta blanca con manchas amarillas, mostrando un desgaste común por sudor y uso diario. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ropa blanca suele asociarse a limpieza y cuidado, pero con el paso del tiempo muchas prendas acaban adquiriendo un tono amarillento difícil de eliminar. Este problema, muy común en camisetas, sábanas o ropa interior, no siempre se debe a la calidad del tejido ni al envejecimiento natural. En la mayoría de los casos, el origen está en nuestros propios hábitos de uso y lavado. Así lo explica Diego Fernández, ingeniero químico y divulgador, que propone un método sencillo y eficaz para recuperar el blanco original sin dañar la ropa.

Diego Fernández, conocido en redes como @renovandoconideas, analiza este fenómeno desde un punto de vista químico. Según explica, muchas soluciones habituales no solo no resuelven el problema, sino que lo agravan con el tiempo. Antes de recurrir a productos agresivos, recomienda entender por qué se produce ese amarilleo y cómo actuar cuando ya ha aparecido.

La clave está en dos factores principales que suelen pasar desapercibidos en la rutina doméstica. Ambos tienen solución, pero requieren cambiar algunas costumbres básicas.

Residuos invisibles

La primera causa de las manchas amarillas está directamente relacionada con nuestro propio cuerpo. “Por sudor y aceites corporales que quedan en la tela y, con el tiempo, se oxidan”, explica el ingeniero. Estos restos no siempre desaparecen tras un lavado rápido o con agua fría. Aunque la prenda parezca limpia a simple vista, las fibras pueden retener grasa, sudor, residuos de desodorante o partículas ambientales.

Lavadora doméstica (Foto: Samsung)
Lavadora doméstica (Foto: Samsung)

Con el tiempo, estos compuestos se oxidan y generan ese tono amarillento tan característico, sobre todo en zonas como axilas, cuellos o zonas de mayor contacto con la piel. Por eso, Fernández insiste en no guardar la ropa sin lavarla correctamente: “Para evitarlo, no guardes tu ropa sin lavarla bien”.

Esto implica prestar atención al tipo de detergente, al lavado y a la temperatura del agua. Los ciclos cortos y el uso exclusivo de agua fría pueden no ser suficientes para eliminar este tipo de residuos orgánicos, que necesitan más tiempo o calor para descomponerse por completo.

Cuando la prenda ya está amarilla, el experto recomienda una solución concreta y accesible. “Si ya está amarilla, remójala en agua caliente con percarbonato de sodio, entre 1 y 6 horas, o toda la noche si el caso es grave”. Este compuesto actúa como un blanqueador suave que se activa con el calor y elimina los restos orgánicos acumulados sin dañar las fibras. Tras el remojo, el proceso es sencillo. Según Fernández, basta con lavar la prenda “como lo haces normalmente”, para retirar cualquier residuo y completar la limpieza.

La lejía: una aliada engañosa para los blancos

El segundo gran responsable del amarilleo es uno de los productos más utilizados en los hogares: la lejía. Aunque se asocia de forma automática con limpieza y blancura, su uso frecuente puede provocar el efecto contrario. Fernández advierte que las manchas amarillas también aparecen por el uso continuado de este producto.

Todo lo que se puede limpiar en el hogar con ese producto, según el influencer Amo de Casa

La razón es química. La lejía es muy agresiva y, lejos de mejorar el aspecto del tejido, “destruye los pigmentos” y hace que la tela “vuelva a su color crudo natural”. El resultado es una prenda apagada, debilitada y con un tono amarillento difícil de corregir.

Existe una solución parcial, pero no definitiva. “La única forma de revertirlo sería con tinte azul, esta técnica se le conoce como ‘azulado’, pero es temporal y se irá rápidamente con el lavado”, explica el ingeniero. Este método, utilizado antiguamente en lavanderías, solo disimula el problema sin solucionarlo.

Por eso, su recomendación final es clara: “mejor evita la lejía y usa siempre percarbonato de sodio para mantener tus blancos más blancos”. A largo plazo, este método resulta más eficaz, menos agresivo para los tejidos y ayuda a prolongar la vida de la ropa blanca.

Temas Relacionados

LimpiezaRoba blancapercarbonato de sodioLavadoraLejíaEspaña-NoticiasEspaña-Sociedad

Últimas Noticias

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 28 de noviembre

El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado

Oro en España: cuánto cuesta

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Resultados de la Triplex de

Bianca, veterinaria: “Estos hábitos que haces sin querer empeoran la ansiedad de tu perro”

Algunas rutinas cotidianas que parecen inofensivas pueden incrementar el nerviosismo de los animales y afectar a su bienestar emocional

Bianca, veterinaria: “Estos hábitos que

Los bebés ya saben qué esperar de sus padres a partir del primer año de vida, revela un estudio

Los niños cuyas madres atienden con sensibilidad su llanto desarrollan seguridad y confianza hacia sus padres

Los bebés ya saben qué

Dabiz Muñoz se confiesa en ‘El Hormiguero’: de su trastorno neurológico, la hipertimesia, a la alimentación de su hija Laia

El chef ha acudido al programa presentado por Pablo Motos para presentar su cómic, ‘XOTIME’, a la venta desde el pasado 24 de noviembre

Dabiz Muñoz se confiesa en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

A partir del 1 de

A partir del 1 de enero, será obligatorio llevar la baliza V16 en el coche: dónde se puede comprar y cómo asegurarse de que cumple la homologación

Una batería de un coche híbrido explota en un parking en plena hora punta: el propietario ignoró una carta del fabricante que informaba de un posible fallo

El mayor centro de investigación del cáncer (investigado por desfalco) no encuentra empresa que le repare el animalario donde guarda 60.000 ratones para experimentos

El submarino Isaac Peral vuelve a España tras su primera misión de la OTAN: la “mínima intimidad” de los militares bajo el mar con “un mensaje diario” a la familia

La entrada en prisión de Ábalos eleva al máximo la tensión política: el Gobierno encaja el golpe mientras el PP llama a la movilización

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

La bajada del precio de la luz frena la escalada de la inflación, que cierra noviembre en el 3%

MediaMarkt y Carrefour, entre las siete grandes empresas multadas con 350.000 euros por el Gobierno por falsas rebajas en el Black Friday

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy viernes 28 de noviembre

DEPORTES

Edna Imade: de llegar en

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions