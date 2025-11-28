España

Nabila Blaze, psicóloga, sobre las parejas: "Estos cuatro comportamientos pueden estar destruyendo tu relación sin que te des cuenta"

La experta habla de los cuatro "jinetes" que predicen el final de una relación, según la psicología

4 comportamientos que están destruyendo a tu pareja
4 comportamientos que están destruyendo a tu pareja

“Después de estudiar miles de parejas, el psicólogo John Gottman descubrió que si estos cuatro factores estaban presentes en una relación, la ruptura ocurriría en más del 80% de los casos”. Así empieza uno de sus vídeos más recientes la psicóloga Nabila Blaze, que publica contenido especializado en la red social TikTok. En el vídeo, explica cuáles son los cuatro comportamientos o, como ella los llama, los “cuatro jinetes del apocalipsis” que pueden destruir una relación si aparecen de forma continua.

El primer jinete, según explica, son las críticas. “Una queja y una crítica no son lo mismo: la queja se centra en un comportamiento, mientras que la crítica va directa a la persona”, aclara. Ese cambio de enfoque puede generar un clima constante de ataque y desgaste emocional en la pareja.

Ruptura de pareja. (Freepik)
Ruptura de pareja. (Freepik)

El segundo jinete es el desprecio. “¿Sueles poner los ojos en blanco o utilizar el sarcasmo en una discusión? Pues eso son formas de desprecio”, explica. También lo son los insultos, la burla y el humor hostil. “Este es el más letal de los cuatro, porque es imposible resolver un problema si tu pareja está recibiendo el mensaje de que te desagrada”, añade. En este punto también entra la beligerancia, una forma de enfado pasivo-agresiva que contiene una amenaza o una provocación.

El tercer jinete es la actitud defensiva. Cuando alguien se pone a la defensiva ante una queja, el mensaje que transmite es que “el problema eres tú”. En lugar de escuchar, se justifica y contraataca, lo que hace imposible llegar a una solución conjunta.

Evasión: desconexión emocional total

Finalmente, el cuarto jinete es la actitud evasiva. “En una relación donde los tres jinetes anteriores están continuamente presentes, las discusiones se vuelven tan negativas que llega un punto en el que uno de los dos se desconecta y se evade”, explica la experta.

Aunque pueda parecer que uno está evitando el conflicto, en realidad está desconectándose emocionalmente. El mensaje que recibe la otra persona es que no importa lo que está intentando comunicar.

A pesar de que los “cuatro jinetes” pueden sonar determinantes, la psicóloga insiste en que su presencia no implica automáticamente el final de una relación. Lo que verdaderamente marca la diferencia es la frecuencia, la intensidad y, sobre todo, la capacidad de la pareja para reconocerlos y corregirlos. Detectar a tiempo estas dinámicas permite frenar el deterioro emocional y abrir la puerta a un diálogo más sano.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Los expertos recuerdan que ninguna relación está libre de conflictos, pero sí puede aprender a gestionarlos desde la empatía, la responsabilidad afectiva y la escucha activa. La solución pasa por practicar la comunicación no violenta, sustituir las críticas por conversaciones claras, evitar el sarcasmo, asumir errores sin ponerse a la defensiva y permanecer presentes incluso en los momentos de tensión.

En definitiva, conocer estos “jinetes” no es motivo para alarmarse, sino una herramienta para comprender mejor cómo se deteriora una relación y qué puede hacerse para evitarlo. Ignorarlos mantiene el ciclo, pero enfrentarlos con calma puede salvar una relación.

