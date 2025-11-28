Las pensiones contibutivas subirán un 2,7% en 2026 y los jubilados cobrarán 572 euros más de media

Las pensiones de jubilación en 2025 y su capacidad adquisitiva auguran un futuro sombrío para nuestros mayores.

Tras conocerse el dato de la inflación para noviembre, publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha adelantado que la tasa de revalorización de las pensiones contributivas y de clases pasivas será de en torno a un 2,7% a partir de enero de 2026. Se trata de una aproximación calculada con la primera lectura del Índice de Precios de Consumo (IPC) del penúltimo mes del año, que se confirmará o actualizará el próximo 12 de diciembre con la publicación de a cifra definitiva.

Desde el departamento dirigido por Elma Saiz señalan que este aumento implicará un incremento medio de 572 euros anuales en la pensión de jubilación, mientras que la subida será de casi 500 euros para la pensión media del sistema (que incluye todas las pensiones que paga la Seguridad Social, como las de viudedas o orfandad, además de la jubilación). La ministra ha afirmado que para los pensionistas esta revalorización indexada al IPC supone asegurar “el mantenimiento de su poder adquisitivo el año próximo” y que se trata de “una medida fundamental para las personas que han trabajado toda su vida”

Varios pensionistas juegan al dominó en un parque de Madrid. (Eduardo Parra - Europa Press)

En total, unos 9,4 millones de personas que cobran un total de 10,4 millones de pensiones contributivas y los 715.000 receptores de 734.000 pensiones de clases pasivas (las correpsondientes a antiguos funcionarios del Estado) se beneficiaran este 2026 del incremento del 2,7%, calculado según el IPC medio anual estimado con los datos desde diciembre del año anterior hasta noviembre del actual, de acuerdo con la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones aprobada en 2021.

La pensión de jubilación crece un 4,3% en noviembre

La pensión media del sistema de la Seguridad Social, que engloba todas las categorías de pensiones (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares) alcanzó los 1.316,7 euros mensuales en noviembre, un 4,4% más que el mismo mes del año anterior.

Dentro de este conjunto, la pensión media de jubilación destaca al situarse en 1.511,5 euros mensuales, lo que representa un avance del 4,3% frente a 2024. Más de 6,5 millones de personas, es decir, más de dos tercios de quienes perciben prestaciones del sistema, reciben este tipo de pensión. El mes de noviembre, además, incluye el abono de la paga extraordinaria, cuyo importe medio para la jubilación ha sido de 1.492 euros.

El gasto en pensiones pone en duda la sostenibilidad del sistema

Esta misma semana, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha señalado en su informe ‘Panorama de las Pensiones 2025′ que España destina actualmente el 13,7% de su PIB a financiar el sistema público de pensiones, el tercer porcentaje más elevado entre los 32 Estados contemplados en el estudio.

Además, el análisis advierte de un aumento paulatino de esa proporción: para el año 2045, se prevé que el gasto en pensiones equivaldrá al 16,9% del PIB, posicionando a España como líder en la clasificación. Esta tendencia continuará hasta alcanzar su punto máximo en 2050 con el 17,3% del PIB, aunque luego disminuirá gradualmente hasta situarse en el 16,9% para 2060.

En otro informe reciente, el organismo advierte sobre el efecto del crecimiento sostenido del gasto en pensiones en la economía y el empleo, subrayando la urgencia de reformas adicionales para asegurar la sostenibilidad del sistema. Entre las recomendaciones se encuentran ampliar el periodo de cómputo para calcular las pensiones y vincular las prestaciones o la edad de jubilación a la esperanza de vida, con el fin de reflejar mejor las contribuciones reales y ajustar el sistema al aumento de la longevidad.