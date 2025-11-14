España

La inflación repunta una décima en octubre y alcanza el 3,1% impulsada por el encarecimiento de la electricidad

El grupo de vivienda lidera el aumento del IPC, aunque la bajada de los paquetes turísticos frena parcialmente el alza general y la inflación subyacente se sitúa en el 2,5%

Cuando los ingresos no aumentan al mismo ritmo que los precios: los españoles pierden hasta 1.200 euros de poder de compra por la inflación.

La tasa de inflación aumentó en España hasta el 3,1% en el mes de octubre, una décima por encima de la cifra registrada el mes anterior, según los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) general publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El incremento más significativo correspondió al grupo de vivienda, cuya tasa anual escaló hasta el 7,5%, cuatro décimas más que en septiembre. Este aumento vino motivado por la subida del precio de la electricidad, que fue más acusada que la registrada en octubre de 2024.

En contraposición, el sector de ocio y cultura contribuyó a moderar la subida del IPC. Su tasa anual descendió en cinco décimas y quedó en el 0,1%, principalmente por la bajada de los precios de los paquetes turísticos respecto al mismo periodo del año anterior.

En cuanto a la inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles como energía y alimentos no elaborados, la tasa anual subió también una décima, alcanzando el 2,5%.

El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), que permite la comparación de las estadísticas españolas con otros países europeos, también refleja una ligera aceleración, marcando en octubre una tasa anual del 3,2%, lo que representa un incremento de dos décimas respecto al dato del mes previo.

Diferencia entre septiembre y octubre

Si se observa la evolución mensual del índice general durante octubre, se aprecia un aumento del 0,7% frente al mes anterior. El mayor impacto positivo en el avance intermensual del IPC general lo protagonizó el segmento de vestido y calzado, con una variación de 8,2%, reflejando el incremento habitual de precios al inicio de la temporada otoño-invierno y anotando una repercusión de 0,287 puntos sobre el conjunto del índice. Le siguió alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyo crecimiento mensual fue del 1,4%, sumando 0,263 puntos a la variación global. En este grupo, destacaron los aumentos en los precios de frutas, carne, leche, queso, huevos, aceites y grasas. 

Después, el grupo de vivienda mostró un alza del 0,9% mensual, atribuida, sobre todo, a la subida de la electricidad y, en menor medida, del gas, con una contribución de 0,118 puntos en el resultado mensual del IPC.

FOTO DE ARCHIVO. Una mujer empuja un carrito en un supermercado Caprabo en Barcelona, Cataluña, España. 21 de marzo de 2022. REUTERS/Albert Gea

Entre los componentes con incidencia a la baja, ocio y cultura sobresalió por su efecto negativo: este grupo presentó una disminución mensual del 0,8% debido a la caída de los precios de los paquetes turísticos, con una repercusión de -0,067 puntos en el índice general.

La inflación, por comunidades

Durante el mes de octubre, el IPC presentó tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas. Islas Baleares y la Comunidad de Madrid alcanzaron el valor más alto con un 3,6% cada una. Les siguió la Comunidad Valenciana con el 3,5%, mientras que Ceuta se situó en 3,4%.

En los siguientes escalones se ubican Andalucía, Cantabria y País Vasco, todas con una tasa anual del 3,2%. La media nacional cerró en 3,1%, al igual que Asturias, Aragón, Castilla y León. Castilla-La Mancha, La Rioja y Melilla terminaron el periodo con un 2,8%. Galicia, Extremadura y la Comunidad Foral de Navarra registraron un 2,7%, y Cataluña un 2,6%. Canarias se ubicó en 2,5% y la Región de Murcia marcó la tasa anual más baja con un 2,2%.

