España

El Congreso tumba la senda de estabilidad 2026-2028: ¿qué significa y cómo afectará a los Presupuestos y a las autonomías?

El rechazo retrasa los Presupuestos, limita el margen de gasto de las comunidades autónomas y obliga al Gobierno a aprobar una nueva propuesta en un plazo de un mes.

Guardar
El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados. (Europa Press)

Este jueves, el Congreso rechazó la senda de estabilidad para el periodo 2026-2028, echando para atrás un paso imprescindible para poder elaborar los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE). La votación terminó con 178 votos en contra, 174 a favor y cinco abstenciones, un resultado que deja más que evidente la fragmentación de la Cámara Baja y la fragilidad sobre la que se sustenta el Gobierno.

La propuesta presentada por el Ejecutivo no superó el trámite por el rechazo de PP, Vox, Junts y UPN, mientras que Podemos y la diputada de Compromís, Àgueda Micó se abstuvieron. El documento, importante para fijar los límites de déficit y deuda de los próximos años, necesita ser respaldado por ambas cámaras, Congreso y Senado, para quedar totalmente aprobado. Ahora, su caída retrasa de nuevo el arranque del ciclo presupuestario y abre un mes de maniobras políticas y técnicas para evitar un bloqueo aún mayor.

Pero ¿qué es exactamente la senda de estabilidad? Es el marco que establece los objetivos de déficit, deuda pública y techo de gasto para el conjunto de las administraciones españolas durante los tres ejercicios siguientes. Funciona como el esqueleto financiero sobre el que después se construyen los presupuestos del Estado, de la Seguridad Social, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Su presentación es obligatoria, según la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y constituye el primer paso antes de redactar el proyecto presupuestario anual.

¿Qué ocurre ahora?

Además del reparto de los objetivos fiscales entre las distintas administraciones, la senda va vinculada al techo de gasto del Estado, que para 2026 asciende a 216.177 millones de euros —que incluyen también los fondos europeos—, un 8,5% más que el año anterior. A diferencia de la senda, el límite de gasto no financiero no se somete a votación parlamentaria, por lo que continúa vigente pese al rechazo de este jueves.

En la propuesta del Gobierno, el límite de déficit del conjunto de las administraciones se situaría en el 2,1% del PIB en 2026, en el 1,8% en 2027 y en el 1,6% en 2028. Para el Estado, los objetivos oscilarían entre el 1,8% y el 1,4%, mientras que las comunidades autónomas dispondrían de un margen del 0,1% cada año y las corporaciones municipales deberían mantener el equilibrio. La deuda pública, por su parte, iría reduciéndose progresivamente hasta acercarse al 99% del PIB en 2028.

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves con los votos de PP, Vox, Junts y UPN los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones entre 2026 y 2028, que es el paso preliminar a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026. (Fuente: Congreso)

La Ley de Estabilidad obliga al Ejecutivo a aprobar una nueva senda en el plazo de un mes. Esta segunda propuesta puede ser idéntica a la rechazada, totalmente distinta o incorporar modificaciones. Si se alteran los objetivos, deberá pasar primero por el Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de regresar al Congreso. Aun así, el Gobierno confía en que la votación pueda repetirse antes de que termine el año.

¿Y si el Congreso la vuelve a tumbar?

En el caso de que la Cámara Baja vuelva a rechazar la senda de déficit, empezará el verdadero laberinto. La ley no prevé qué ocurre si la segunda propuesta tampoco se aprueba. El Gobierno interpreta que, ante ese vacío legal, entrarían en vigor los objetivos enviados a Bruselas en 2023 en el marco del plan fiscal estructural del año pasado. Esta opción ya contó con el respaldo de la Abogacía del Estado cuando, en 2024, el Senado rechazó los objetivos de estabilidad en dos ocasiones, devolviéndolos al Consejo de los Diputados.

Sin embargo, habría un cambio importante, ya que la senda alternativa implicaría que las comunidades autónomas dispusieran de un menor margen de gasto. Así, cada región tendría que cerrar sus cuentas en equilibrio presupuestario, sin la décima de déficit que contemplaba el proyecto rechazado. Esa restricción implicaría, según Hacienda, perder 5.485 millones de euros de capacidad de gasto entre 2026 y 2028. Es decir, un rechazo encadenado no solo complicaría la elaboración de los presupuestos, sino que además endurecería la disciplina fiscal de las administraciones autonómicas.

En este escenario, entre 2026 y 2028, Madrid sería la comunidad que sufriría la mayor pérdida de capacidad de gasto, con aproximadamente 1.088 millones de euros, seguida de Cataluña, con 1.038,7 millones, y Andalucía, con 731,4 millones, según los cálculos del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero. Curiosamente, dos de las autonomías están gobernadas por el PP, partido que ya ha dado su negativa a la senda propuesta.

Después, se situarían la Comunidad Valenciana (509,9 millones), Galicia (280,8 millones), Castilla y León (256,7 millones), Canarias (200,5 millones), Castilla-La Mancha (193,3 millones), Aragón (169,6 millones), Baleares (153,4 millones), Región de Murcia (144,2 millones), Asturias (103,3 millones), Extremadura (91,5 millones), Cantabria (60,7 millones) y La Rioja (38,6 millones).

El secretario general del PP,
El secretario general del PP, Miguel Tellado; la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados. (Fernando Sánchez - Europa Press)

Los motivos del rechazo: tensión política y discrepancias territoriales

Los grupos que votaron en contra han explicado el porqué de su decisión. El Partido Popular justificó su negativa para evitar “un gasto descontrolado” que, según defendieron, derivará en “más impuestos y más deuda”. A su juicio, la senda presentada es “humo” y demuestra que el Gobierno no cuenta con una mayoría sólida para avalar sus planteamientos fiscales.

Vox, por su parte, cargó con dureza contra el Ejecutivo. El diputado del partido de ultraderecha, José María Figaredo, acusó al Gobierno de impulsar “más impuestos y más deuda (…) no hace usted más que mentir y engañar”, llegando a calificar de “mierdas” algunas partidas presupuestarias.

El rechazo de Junts, sin embargo, responde a un planteamiento distinto, ya que consideran inaceptable el reparto del déficit entre el Estado y las comunidades autónomas. Su diputado Josep María Cruset recordó que “es exactamente la misma [senda] que le tumbamos el año pasado” y que sigue lejos de su exigencia de que las autonomías asuman un tercio del déficit total.

Desde el Gobierno, las críticas se centraron en el PP. El ministro de Transportes, Óscar Puente, advirtió que “el PP ha votado en contra de que sus propias comunidades tengan más recursos para sanidad, educación o servicios sociales”. Según el Ejecutivo, la senda permitiría a las comunidades ampliar su margen fiscal en unos 5.500 millones de euros para el periodo 2026-2028.

El impacto presupuestario y el calendario que viene

Este bloqueo ya ha tenido consecuencias directas, y es que los Presupuestos de 2026 acumulan más retraso del previsto. El proyecto debería haber llegado al Congreso antes de octubre, algo ya imposible. Si la senda se aprobara en diciembre, el Gobierno podría presentar el anteproyecto a mediados del primer trimestre del próximo año. Respecto al contenido de las cuentas, la ministra Montero ha recordado que el margen que perderían las autonomías en caso de rechazo doble podría ser aprovechado por el Estado.

En las próximas semanas, Hacienda deberá calibrar si mantiene los objetivos intactos o introduce cambios para atraer nuevos apoyos. Lo que está claro es que la negociación de la senda se ha convertido en el primer gran examen de un curso político que vuelve a depender de acuerdos milimétricos en el Congreso.

Temas Relacionados

Congreso de los DiputadosGobierno de EspañaPresupuestos Generales del EstadoGasto PúblicoEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Los técnicos auxiliares de enfermería aún cobran como graduados de la ESO: la promesa incumplida de Hacienda les hace perder más de 7.000 euros

Las TCAE se ponen en huelga para reclamar el reconocimiento salarial de su Formación Profesional

Los técnicos auxiliares de enfermería

El mayor centro de investigación del cáncer (investigado por el desfalco de 25 millones) no encuentra empresa que le repare el animalario donde guarda 60.000 ratones para experimentos

El CNIO ha declarado desierto un contrato para realizar obras “inaplazables” en esta zona del organismo, aunque sí ha conseguido adjudicar a un laboratorio externo la gestión de los animales. La Fiscalía ya investiga al centro por denuncias sobre irregularidades en contratos

El mayor centro de investigación

Del restaurante de Papín a un nuevo proyecto inmobiliario: los negocios del imperio de los Pombo

María Pombo, coronada como una de las influencers más famosas de nuestro país, ha sabido crear a su alrededor una red de éxito para todos sus seres queridos: desde sus hermanas hasta sus cuñados

Del restaurante de Papín a

Vuelven los sustos para los hipotecados: el euríbor encadena cuatro meses al alza y suben las cuotas con revisión semestral

El índice cierra noviembre en torno al 2,2% y deja a miles de familias pendientes del próximo movimiento del Banco Central Europeo

Vuelven los sustos para los

El restaurante de Granada que pierde su estrella Michelin tras haberse ‘declarado’ malagueño

Aunque la provincia granadina ha perdido una estrella Michelin en esta nueva edición de la Guía, ha ganado otra con la entrada de Faralá, una propuesta de la chef Cristina Jiménez

El restaurante de Granada que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El mayor centro de investigación

El mayor centro de investigación del cáncer (investigado por el desfalco de 25 millones) no encuentra empresa que le repare el animalario donde guarda 60.000 ratones para experimentos

El submarino Isaac Peral vuelve a España tras su primera misión de la OTAN: la “mínima intimidad” de los militares bajo el mar con “un mensaje diario” a la familia

La entrada en prisión de Ábalos eleva al máximo la tensión política: el Gobierno encaja el golpe mientras el PP llama a la movilización

Un muerto y un herido crítico tras un incendio en un edificio de A Coruña

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula la expulsión de una guardia civil en prácticas que padecía diabetes

ECONOMÍA

Vuelven los sustos para los

Vuelven los sustos para los hipotecados: el euríbor encadena cuatro meses al alza y suben las cuotas con revisión semestral

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Los trabajadores de Inditex se movilizan este viernes de Black Friday por un reparto “justo” de beneficios que reconozca el esfuerzo de la plantilla

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Precio del aceite de oliva este 27 de noviembre de 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

DEPORTES

Edna Imade: de llegar en

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions