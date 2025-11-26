Sánchez avanza que los PGE de 2026 "van a sentar bien a Canarias" y pide a CC que atraiga el apoyo del PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este miércoles desde el Congreso que el borrador de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 le van a "sentar bien" a las islas Canarias, por lo que ha pedido a Coalición Canaria (CC) que trate de "persuadir" a su socio de coalición en el archipiélago, el PP, para que los apoye a nivel nacional.

"El Gobierno está cumpliendo con el Régimen Económico Fiscal de Canarias", ha proclamado Sánchez ante una pregunta de la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, defendiendo que su Ejecutivo ha alcanzado "cifras récords" de inversión de la Administración General del Estado para el archipiélago.

Sin embargo, la diputada canaria ha reprochado a Sánchez que hable de las cuentas que se han incrementado desde su llegada a La Moncloa, aclarando que su pregunta iba encaminada al desarrollo del Estatuto de Autonomía de Canarias en cuanto a derechos consolidados.

Por ello, ha pedido a Sánchez que se comprometa a dar instrucciones a AENA para "el cumplimiento del trato singular" de los aeropuertos canarios en cuanto a las tasas aeroportuarias: "Exija que se actualicen ya, que llevamos muchos años de retraso y lo están pagando los canarios cada día en el coste de la cesta de la compra".

Sánchez, que ha defendido que su Gobierno "entiende la singularidad" de Canarias y está "profundamente comprometido con su presente y su futuro", ha dicho que discrepa de la diputada de Coalición Canaria porque ha incidido en que su Ejecutivo está cumpliendo con el régimen económico fiscal del archipiélago.