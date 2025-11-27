Sergio Peinado, entrenador personal, habla sobre distintos suplementos: “Tomar más proteína de la que necesitas no te va a dar más músculo”

Fragmento de TikTok en el que Sergioo peinado habla sobre algunos suplementos. (@sergiopeinadotrainer)

La actividad física es uno de los mayores aliados que tenemos para mejorar la salud. Al hacer deporte de manera regular, se fortalece el corazón, aumenta la resistencia y se activa el metabolismo. También tiene beneficios a nivel mental, dado que reduce el estrés y mejora el estado de ánimo.

Con el auge del fitness, muchas personas han optado por tomar suplementos para mejorar su estado de salud y rendimiento. Sin embargo, no todo el mundo sabe usar estas herramientas de manera correcta.

Sergio Peinado, un entrenador personal que tiene más de un millón de seguidores en TikTok, ha publicado en su cuenta (@sergiopeinadotrainer) un vídeo en el que habla sobre algunos suplementos y los puntúa.

Proteína: mitos, usos y errores comunes

Peinado dedica buena parte de su vídeo a aclarar dudas sobre la proteína, ya sea en alimentos o suplementos. En primer lugar, desmonta la idea de que sea imprescindible tomarla justo después de entrenar. De hecho, asegura que no existe la necesidad de salir corriendo a por un batido, ya que lo verdaderamente importante es el consumo diario total.

También habla del uso de los suplementos de proteína en procesos de pérdida de peso. Explica que pueden resultar útiles porque aumentan la saciedad, ayudan a controlar el hambre y favorecen la recuperación muscular. Aun así, insiste en que es posible cubrir las necesidades proteicas a través de la alimentación siempre que la dieta esté bien planteada.

Además, aclara dos de los mitos más repetidos. Uno de ellos es la creencia de que los batidos de proteínas dañan los riñones. Peinado destaca que, en personas sanas, esto no está respaldado por la evidencia. Solo quienes ya tienen patologías renales deben moderar la ingesta total de proteína, proceda de alimentos o suplementos.

El otro mito está relacionado con el consumo excesivo. Frente a quienes creen que, cuanta más proteína se ingiere aumenta tu musculatura, el entrenador es tajante. “Tomar más proteína de la que necesitas no te va a dar más músculo”.

Estimulantes: preentrenos y cafeína

En relación con los suplementos estimulantes, reconoce que pueden resultar útiles para algunas personas, ya que proporcionan un extra de energía antes de entrenar. Sin embargo, advierte sobre la importancia de no depender de ellos de manera habitual y de evitar excesos, debido a su efecto estimulante sobre el sistema nervioso.

Omega 3: un nutriente esencial

El entrenador también se detiene a hablar del omega 3, al que describe como un nutriente fundamental para la salud cardiovascular, cerebral y para procesos relacionados con la inflamación. Además, recuerda que el cuerpo no lo produce por sí mismo, por lo que debe incluirse mediante la dieta.

Creatina: evidencia y aclaraciones necesarias

El experto considera que la creatina es uno de los suplementos con mayor respaldo científico y recomienda su uso, aunque recuerda que ningún suplemento es obligatorio. Por otro lado, aborda el mito de que engorda.

Explica que lo que realmente ocurre es que se almacena en el músculo junto con una pequeña cantidad de agua, lo cual contribuye a mejorar el rendimiento físico y facilita el desarrollo de masa muscular. Por lo tanto, ese peso no se da por un aumento de la grasa corporal.