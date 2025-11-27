Juanfran Pérez Llorca es investido como presidente de la Generalitat Valenciana gracias al apoyo de Vox

El candidato a la presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. (JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES)

El único candidato presentado para relevar a Mazón, Juanfran Pérez Llorca, ha sido investido como presidente de la Generalitat Valenciana tras lograr el apoyo de los siete diputados de Vox en Les Corts, que le ha permitido lograr una mayoría absoluta.

Pérez Llorca aseguraba llegar a su investidura este jueves “sin ningún acuerdo cerrado con ninguna formación”. En parte, porque su puesta en escena durante el debate iba a determinar el todo para convencer finalmente a los de Abascal (si no lo estaban antes). Por eso no se trataba de hablar de medidas concretas, que pocas se han enumerado, sino del tono y el lenguaje utilizado para reflejar los problemas que Vox quería poner sobre la mesa. Así, Pérez Llorca, quien ya era el candidato del PP predilecto por la extrema derecha, ha cargado reiteradamente contra la inacción del Gobierno y ha expuesto un programa repleto de guiños a Vox.

En este sentido, el popular ha reivindicado controlar una inmigración “descontrolada” que “altera la convivencia” de los valencianos; el rechazo al Pacto Verde Europeo -el mismo que su grupo apoyó en la Eurocámara- “que condena a un callejón sin salida a los trabajadores del sector primario”; y ha defendido la construcción de obras hidráulicas.

Asimismo, durante esta parte de su discurso, el candidato a ‘president’ ha abogado por afrontar el futuro energético de la Comunitat Valenciana “sin prejuicios ni complejos”, para lo que ha reiterado su rechazo al cierre de la central nuclear de Cofrentes. Ha defendido la necesidad de “disponer de la energía nuclear para el proceso de descarbonización”. “No quiero volver a ver un apagón en la Comunitat Valenciana”, ha afirmado.

Minutos antes de la votación, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha anticipado el voto de los suyos desde Madrid, que es desde donde se han dirigido las negociaciones con los populares: “A la espera de hablar con el grupo parlamentario de la Comunidad Valenciana, lo que he podido ver que ha dicho el señor Pérez Llorca parece correcto y en línea con lo que pide Vox. Si es así, podría ser presidente, ha afirmado a su salida del Congreso.

