España

Juanfran Pérez Llorca es investido como presidente de la Generalitat Valenciana gracias al apoyo de Vox

El único candidato para ser el relevo de Mazón expone un programa lleno de guiños a los de Abascal, basado en la mano dura con la inmigración, el rechazo al Pacto Verde y la construcción de obras hidráulicas

Guardar
El candidato a la presidencia
El candidato a la presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. (JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES)

El único candidato presentado para relevar a Mazón, Juanfran Pérez Llorca, ha sido investido como presidente de la Generalitat Valenciana tras lograr el apoyo de los siete diputados de Vox en Les Corts, que le ha permitido lograr una mayoría absoluta.

Pérez Llorca aseguraba llegar a su investidura este jueves “sin ningún acuerdo cerrado con ninguna formación”. En parte, porque su puesta en escena durante el debate iba a determinar el todo para convencer finalmente a los de Abascal (si no lo estaban antes). Por eso no se trataba de hablar de medidas concretas, que pocas se han enumerado, sino del tono y el lenguaje utilizado para reflejar los problemas que Vox quería poner sobre la mesa. Así, Pérez Llorca, quien ya era el candidato del PP predilecto por la extrema derecha, ha cargado reiteradamente contra la inacción del Gobierno y ha expuesto un programa repleto de guiños a Vox.

En este sentido, el popular ha reivindicado controlar una inmigración “descontrolada” que “altera la convivencia” de los valencianos; el rechazo al Pacto Verde Europeo -el mismo que su grupo apoyó en la Eurocámara- “que condena a un callejón sin salida a los trabajadores del sector primario”; y ha defendido la construcción de obras hidráulicas.

Asimismo, durante esta parte de su discurso, el candidato a ‘president’ ha abogado por afrontar el futuro energético de la Comunitat Valenciana “sin prejuicios ni complejos”, para lo que ha reiterado su rechazo al cierre de la central nuclear de Cofrentes. Ha defendido la necesidad de “disponer de la energía nuclear para el proceso de descarbonización”. “No quiero volver a ver un apagón en la Comunitat Valenciana”, ha afirmado.

Minutos antes de la votación, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha anticipado el voto de los suyos desde Madrid, que es desde donde se han dirigido las negociaciones con los populares: “A la espera de hablar con el grupo parlamentario de la Comunidad Valenciana, lo que he podido ver que ha dicho el señor Pérez Llorca parece correcto y en línea con lo que pide Vox. Si es así, podría ser presidente, ha afirmado a su salida del Congreso.

Noticia en ampliación

Temas Relacionados

PPGeneralitat ValencianaVoxEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Guía de los nuevos restaurantes Michelin en Madrid: tres estrellas, un biestrellado y cinco locales de alta cocina asequible

La Comunidad de Madrid salió bien parada en la ‘lluvia de estrellas’ de la Guía Michelin 2026, que reconoce a locales de barrio, restaurantes nuevos y espacios fuera de la capital

Guía de los nuevos restaurantes

Cómo limpiar el cristal de la puerta del horno, según los expertos

Es un método sencillo, barato y muy eficaz

Cómo limpiar el cristal de

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Los números que dieron fortuna

Madrid, Cataluña y Andalucía, las autonomías que más pierden tras el “no” de PP, Vox, Junts y UPN a la senda de estabilidad: 2.857 M€ entre las tres

La negativa del Congreso provocará una pérdida total de 5.485 millones para las comunidades autónomas entre 2026 y 2028, con Madrid como la más perjudicada al perder 1.088 millones

Madrid, Cataluña y Andalucía, las

El caso de otro exministro de Transportes que fue condenado a diez años de cárcel: participó en un secuestro

Nunca antes un exministro de la democracia había sido encarcelado por orden de una sentencia judicial firme

El caso de otro exministro
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El caso de otro exministro

El caso de otro exministro de Transportes que fue condenado a diez años de cárcel: participó en un secuestro

Ábalos, el primer diputado en activo en entrar en prisión: el Congreso inicia los trámites para suspenderle de sus funciones como parlamentario

Vox agradece a Pérez Llorca que haya aceptado las exigencias de su partido contra la inmigración y el Pacto Verde Europeo: “Celebro que se haya comprometido”

Ábalos y Koldo a prisión sin fianza: el juez del Supremo decreta la medida cautelar de cara a la apertura del juicio oral

Un funcionario de prisiones explica qué lleva la mochila que Ábalos y Koldo han preparado para ir a la cárcel: ni cepillos de dientes ni sudaderas con capucha

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Madrid, Cataluña y Andalucía, las autonomías que más pierden tras el “no” de PP, Vox, Junts y UPN a la senda de estabilidad: 2.857 M€ entre las tres

Solo en estos casos el propietario de una vivienda puede quedarse con el dinero de la fianza, según un abogado de desahucios: “En el resto de casos hay que devolverla”

El coste laboral alcanza los 3.256 euros mensuales por trabajador, un 28% más que en 2015

La abstención del PSOE permite a las derechas tumbar la ley de Sumar para prohibir a fondos buitre y empresas comprar viviendas

DEPORTES

Edna Imade: de llegar en

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions