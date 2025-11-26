Luz Casal asiste a “un programa con huevos” y presenta su colaboración con Carla Bruni en el plató de ‘La Revuelta’

Luz Casal asiste como invitada de David Broncano a 'La Revuelta', en RTVE. / Captura de pantalla del Instagram del programa

David Broncano trata de reinventarse cada noche en la televisión pública al tratar de visibilizar las realidades que cohabitan en el panorama español. Mientras El Hormiguero de Pablo Motos ha apostado esta semana por cuatro hombres como invitados del programa (un deportista, dos chefs y un cantante); La Revuelta arrancó la semana con la insostenible situación de las cerca de 8.000 personas que viven en la Cañada Real de Madrid, y ha continuado esta noche pasada con Luz Casal y su nuevo álbum, Me voy a permitir, en el que colabora Carla Bruni con la canción Ella.

El reencuentro entre Luz Casal y David Broncano ha estado marcado por la complicidad y el sentido del humor. La cantante ha recordado un episodio anterior en el que, según ha contado en el programa, el presentador no la saludó en un acto público. “Entonces dije, cuando me invite al programa, le voy a sacar los colores”, ha afirmado la artista, quien ha reconocido estar satisfecha de haber sido finalmente invitada a La Revuelta.

La reciente visita de la cantante al programa ha dejado una serie de momentos que han puesto de manifiesto tanto la personalidad de la artista gallega como los hitos más recientes de su carrera. Luz Casal ha acudido al plató para presentar su decimoctavo disco, en el que además de cantar junto a Bruni, también pone voz a la histórica canción Toda Cambia, compuesta por el chileno Julio Numhauser y cuya original la puso Mercedes Sosa.

Asistir a “un programa con huevos” con 600 unidades

Luz Casal ha dejado momentos para recordar con su aparición en antena. Uno de ellos ha sido con el regalo con el que ha optado por obsequiar al presentador: 600 huevos de su aldea natal en A Coruña. Ante el desconcierto de David Broncano, la cantante ha explicado que los huevos son una donación al Banco de Alimentos. El por qué, ha explicado Casal, radica en que escuchó que La Revuelta “es un programa con huevos”, por lo que le ha parecido de lo más oportuno. Para evitar que alguien se los tirase, la artista los ha destinado a una buena causa y, a cambio, ha regalado una entrada para su concierto en Madrid, programado para el próximo 17 de enero.

En el transcurso de la entrevista, Luz Casal ha repasado, además, los detalles de su nueva discográfico, en el que ha contado con la colaboración de la cantante francesa Carla Bruni. Sobre esta colaboración, la artista ha explicado que, aunque no conocía personalmente a Bruni, sí estaba familiarizada con su primer disco. “Ella aparece una estrofa cantando en francés, es súper sensual”, ha relatado Luz Casal en el programa. La cantante ha compartido que tuvo la oportunidad de pasar un tiempo con Bruni en un estudio que le pareció “soberbio”.

El disco Me voy a permitir incluye también la canción “Nada es imposible”, inspirada en la historia de Noah Higón, una joven valenciana que convive con siete enfermedades raras y cuya entrevista con Broncano en La Revuelta impactó profundamente a Luz Casal. “Me quedé conmocionada, pensé: esto es una barbaridad”, ha confesado la artista al presentar el tema. La propia Noah Higón ha estado presente en el plató durante la actuación, y ha agradecido a Luz Casal la visibilidad que le ha dado a través de la canción: “Gracias por coger esos imposibles que me han acompañado toda mi vida, ojalá se conviertan en posibles”.

La marquesa Luz Casal por decisión de Felipe VI

Uno de los momentos más comentados de la entrevista ha sido la referencia al reciente nombramiento de Luz Casal como marquesa de Luz y Paz, un título nobiliario concedido por el rey Felipe VI en junio y que reconoce la trayectoria y la sensibilidad artística de la cantante. Luz Casal ha relatado cómo recibió la noticia durante un viaje de Galicia a Asturias: “Mi compañero me dijo, te voy a pasar una llamada, que los reyes han decidido hacerte marquesa”. Ante este comentario, la artista ha contado que su reacción fue “tan cursi que dije ¡yupi!, una palabra que no empleo nunca”.

La cantante ha bromeado sobre el hecho de pertenecer a la aristocracia, afirmando con sarcasmo que, además de “ser un honor, hay alguna gente que me cae regular y que están en el escalafón más por debajo y estoy deseando coincidir”. Luz Casal ha añadido que, tras recibir la noticia, estuvo tres meses sin tener más información sobre el título y llegó a pensar que se habían olvidado o que habían rectificado. Finalmente, la volvieron a llamar cuando se encontraba en Madrid grabando un tema de su nuevo disco.