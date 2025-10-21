España

La emotiva carta de despedida de Carla Bruni a Nicolas Sarkozy antes de su entrada en prisión: la historia de amor de la cantante y el expresidente

El expresidente francés ha ingresado en la cárcel de La Santé, ubicada en París, donde cumplirá una condena de cinco años

Alba García

Por Alba García

Guardar
Nicolas Sarkozy y Carla Bruni
Nicolas Sarkozy y Carla Bruni en una imagen de archivo. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Francia se convierte protagonista de la jornada debido al ingreso en prisión de Nicolas Sarkozy, condenado a cinco años por la financiación del dictador Muamar el Gadafi en su campaña presidencial en 2007. Un golpe para el expresidente galo, que en estos últimos días se ha ido despidiendo de sus seres queridos. Si bien muchos de esos adiós han tenido lugar en la intimidad, otros tantos han sido públicos.

Uno de ellos es el de su mujer, Carla Bruni, que en sus redes sociales ha compartido un carta de despedida de lo más emotiva. Lo ha hecho utilizando la letra de una de sus canciones, Les Séparés (Los Separados), junto a un collage de fotografías que repasan su relación y en la que también es protagonista la hija que tienen en común, Giulia.

“¿Cómo lo harán los separados cuando sus días estén contados? ¿Cómo se dormirán sin que se mezclen sus suspiros? ¿Cómo lo harán los separados contra el dolor de la ausencia, contra el aburrimiento y el silencio que los desgarra como papel?”, dice la letra de la canción.

Publicación compartida por Carla Bruni
Publicación compartida por Carla Bruni en su perfil de Instagram. (@carlabruniofficial)

Unas horas después, Carla le dedicó un post a su hija, a quien envió un mensaje con alusiones a la entrada en la cárcel de Sarkozy: “Feliz cumpleaños a la hija más maravillosa. Esta vez no es un cumpleaños fácil, pero eres tan fuerte y valiente. Gracias por existir, mi amor. Es un placer ser tu madre”.

Carla Bruni y Nicolas Sarkozy, un amor a primera vista que ha podido con todo

Pocas historias han sido tan comentadas en el mundo de la política y la música como la de Nicolas Sarkozy y Carla Bruni. Todo comenzó en noviembre de 2007, cuando el entonces presidente francés y la exmodelo y cantante italiana se conocieron en una cita a ciegas organizada por su amigo en común, el publicista Jacques Séguéla. La velada, celebrada en una cena íntima con otras parejas, fue el escenario de lo que muchos definen como amor a primera vista.

Sarkozy, recién divorciado, no ocultaba que la soltería no era lo suyo. Pero esa noche, el flechazo fue instantáneo. “Se pasaron toda la noche hablando”, reveló Séguéla. Al terminar la cena, intercambiaron números y se vieron al día siguiente en casa de Carla. Así comenzaba una historia que en menos de tres meses después acabaría con ellos en el altar.

Nicolas Sarkozy y Carla Bruni
Nicolas Sarkozy y Carla Bruni en una imagen de archivo. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

En diciembre, apenas un mes después del primer encuentro, el presidente presentó oficialmente a su nueva pareja en Disneyland París, donde posaron junto a sus hijos y la madre de Bruni, en una imagen que parecía salida de un cuento moderno. Y el 2 de febrero de 2008, la pareja se casó en una ceremonia íntima y sin fotos oficiales. Más tarde, lo celebraron discretamente en el restaurante La Lanterne, manteniendo el romanticismo lejos del ruido mediático.

Ambos hablaron sobre su conexión en libros y entrevistas. En Nicolas Sarkozy and Carla Bruni: The True Story, Carla confesó que el flechazo fue inmediato. “No esperaba que él fuese tan divertido y vital. Su aspecto, su encanto y su inteligencia me sedujeron”, contó la artista, nacida en Turín. Sarkozy, por su parte, dejó claro en sus memorias que lo suyo con Bruni no iba a quedarse en una aventura: “Carla no sería jamás mi amante porque yo quería que fuese mi esposa”.

Tras la boda, Carla se mudó al Palacio del Elíseo, dejando temporalmente su carrera artística. “No echo de menos aquel tiempo en absoluto. Fue extraordinario, una gran experiencia, pero como todos los momentos extraordinarios, tenía que acabar”, reflexionó la exprimera dama sobre su paso por la vida presidencial.

Nicolas Sarkozy y Carla Bruni
Nicolas Sarkozy y Carla Bruni se besan antes de la entrada en prisión del expresidente francés. REUTERS/Benoit Tessier

Y aunque los focos se apagaron un poco, la chispa entre ellos no. En 2017, mientras promocionaba un nuevo disco, Bruni habló sin filtros sobre su relación con Sarkozy en una entrevista con The Times:“Me sigue atrayendo mi hombre. El sexo con él también es fantástico. Me aseguro de que siempre haya un poco de misterio”.

Temas Relacionados

Carla BruniNicolas SarkozyEspaña-noticiasCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

El divertido rescate de un mapache atrapado en el techo causa furor en redes sociales

El rescate del mamífero fue grabado y compartido en TikTok, donde algunos usuarios dudaron de su autenticidad

El divertido rescate de un

El Gobierno aprobará este martes la financiación de la Ley ELA: 500 millones para la atención continuada

El Consejo de Ministros sacará adelante la financiación mediante decreto ley

El Gobierno aprobará este martes

La técnica llegada de EEUU para desactivar conflictos en las empresas sin llegar a los tribunales: qué es el derecho colaborativo

Esta nueva estrategia empresarial para resolver el creciente número de disputas de forma satisfactoria para ambas partes y evitando la vía judicial gana terreno en España y el resto de Europa

La técnica llegada de EEUU

La doctora Ana Molina habla de los tres factores que más impactan en la belleza: “Una persona con una autoestima potente, arrasa”

La dermatóloga explica que la belleza no solo depende de los rasgos físicos, sino también de la seguridad y la actitud con la que una persona se muestra al mundo

La doctora Ana Molina habla

Buñuelos de viento rellenos de chocolate, una receta tradicional versionada para los más golosos

Para esta versión del clásico de Todos los Santos, los esponjosos buñuelos se rellenan con un chocolate cremoso que les da un toque muy especial

Buñuelos de viento rellenos de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los hackers aprenden a usar

Los hackers aprenden a usar a su favor los sistemas de ciberseguridad: de proteger a ser usados como armas

La jueza de la DANA rechaza las “teorías conspirativas” que quería introducir una acusación en la causa: “Se pretende una deriva aberrante”

El ‘Eurodrone’ se acerca con su diseño final cerrado y Francia continúa en el proyecto a pesar de haber planteado “sanciones”

Los países más preparados para conductores mayores de 65 años: España se encuentra entre los primeros

Procedente el despido de un sindicalista que incitó a los trabajadores a incumplir sus obligaciones durante la huelga de basuras de A Coruña en 2024

ECONOMÍA

La técnica llegada de EEUU

La técnica llegada de EEUU para desactivar conflictos en las empresas sin llegar a los tribunales: qué es el derecho colaborativo

Esto es lo que pagarás si dejas el router encendido todo el día durante un año

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Ignacio de la Calzada, abogado: “Te puedes ir de tu empresa con indemnización si te debe tres nóminas o se retrasa seis meses en el pago del salario”

DEPORTES

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español