La emotiva carta de despedida de Carla Bruni a Nicolas Sarkozy antes de su entrada en prisión: la historia de amor de la cantante y el expresidente

Francia se convierte protagonista de la jornada debido al ingreso en prisión de Nicolas Sarkozy, condenado a cinco años por la financiación del dictador Muamar el Gadafi en su campaña presidencial en 2007. Un golpe para el expresidente galo, que en estos últimos días se ha ido despidiendo de sus seres queridos. Si bien muchos de esos adiós han tenido lugar en la intimidad, otros tantos han sido públicos.

Uno de ellos es el de su mujer, Carla Bruni, que en sus redes sociales ha compartido un carta de despedida de lo más emotiva. Lo ha hecho utilizando la letra de una de sus canciones, Les Séparés (Los Separados), junto a un collage de fotografías que repasan su relación y en la que también es protagonista la hija que tienen en común, Giulia.

“¿Cómo lo harán los separados cuando sus días estén contados? ¿Cómo se dormirán sin que se mezclen sus suspiros? ¿Cómo lo harán los separados contra el dolor de la ausencia, contra el aburrimiento y el silencio que los desgarra como papel?”, dice la letra de la canción.

Publicación compartida por Carla Bruni en su perfil de Instagram. (@carlabruniofficial)

Unas horas después, Carla le dedicó un post a su hija, a quien envió un mensaje con alusiones a la entrada en la cárcel de Sarkozy: “Feliz cumpleaños a la hija más maravillosa. Esta vez no es un cumpleaños fácil, pero eres tan fuerte y valiente. Gracias por existir, mi amor. Es un placer ser tu madre”.

Carla Bruni y Nicolas Sarkozy, un amor a primera vista que ha podido con todo

Pocas historias han sido tan comentadas en el mundo de la política y la música como la de Nicolas Sarkozy y Carla Bruni. Todo comenzó en noviembre de 2007, cuando el entonces presidente francés y la exmodelo y cantante italiana se conocieron en una cita a ciegas organizada por su amigo en común, el publicista Jacques Séguéla. La velada, celebrada en una cena íntima con otras parejas, fue el escenario de lo que muchos definen como amor a primera vista.

Sarkozy, recién divorciado, no ocultaba que la soltería no era lo suyo. Pero esa noche, el flechazo fue instantáneo. “Se pasaron toda la noche hablando”, reveló Séguéla. Al terminar la cena, intercambiaron números y se vieron al día siguiente en casa de Carla. Así comenzaba una historia que en menos de tres meses después acabaría con ellos en el altar.

Nicolas Sarkozy y Carla Bruni en una imagen de archivo. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

En diciembre, apenas un mes después del primer encuentro, el presidente presentó oficialmente a su nueva pareja en Disneyland París, donde posaron junto a sus hijos y la madre de Bruni, en una imagen que parecía salida de un cuento moderno. Y el 2 de febrero de 2008, la pareja se casó en una ceremonia íntima y sin fotos oficiales. Más tarde, lo celebraron discretamente en el restaurante La Lanterne, manteniendo el romanticismo lejos del ruido mediático.

Ambos hablaron sobre su conexión en libros y entrevistas. En Nicolas Sarkozy and Carla Bruni: The True Story, Carla confesó que el flechazo fue inmediato. “No esperaba que él fuese tan divertido y vital. Su aspecto, su encanto y su inteligencia me sedujeron”, contó la artista, nacida en Turín. Sarkozy, por su parte, dejó claro en sus memorias que lo suyo con Bruni no iba a quedarse en una aventura: “Carla no sería jamás mi amante porque yo quería que fuese mi esposa”.

Tras la boda, Carla se mudó al Palacio del Elíseo, dejando temporalmente su carrera artística. “No echo de menos aquel tiempo en absoluto. Fue extraordinario, una gran experiencia, pero como todos los momentos extraordinarios, tenía que acabar”, reflexionó la exprimera dama sobre su paso por la vida presidencial.

Nicolas Sarkozy y Carla Bruni se besan antes de la entrada en prisión del expresidente francés. REUTERS/Benoit Tessier

Y aunque los focos se apagaron un poco, la chispa entre ellos no. En 2017, mientras promocionaba un nuevo disco, Bruni habló sin filtros sobre su relación con Sarkozy en una entrevista con The Times:“Me sigue atrayendo mi hombre. El sexo con él también es fantástico. Me aseguro de que siempre haya un poco de misterio”.