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Una pitón muerde hasta cinco veces a Zape, el hijo de Frank Cuesta, durante una de las lecciones de su padre: “Si te estás quieto no te hace nada”

El joven de 22 años ha acabado con el brazo ensangrentado, como muestra el herpetólogo en su último vídeo de YouTube

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Una pitón muerde a Zape, el hijo de Frank Cuesta (YouTube)
Una pitón muerde a Zape, el hijo de Frank Cuesta (YouTube)

La vida de Frank Cuesta en Tailandia con sus animales siempre ha dejado imágenes impactantes, tanto en su paso por televisión como ahora en su canal de YouTube. Así ha sucedido cuando en uno de sus vídeos desde el Santuario Libertad en Tailandia, una pitón mordió en varias ocasiones a Zape, el hijo de Frank Cuesta, cuando intentaban apartar al animal de una acequia para proteger a ejemplares más pequeños.

El herpetólogo aprovechó la situación para enseñarle a su hijo, de 22 años, cómo manejar una serpiente no venenosa. La escena ocurrió cuando Cuesta, Zape y su mujer Paloma Ramón corrieron hacia el reptil al detectarlo dentro de uno de los hábitats del terreno.

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Según se escucha en el vídeo, Frank Cuesta le dio instrucciones para arrastrar a la pitón, de unos dos metros, hasta una zona arenosa y luego sujetarla por la cabeza. En ese momento, lo animó a comprobar la reacción del animal con la frase: “Pon el brazo, a ver si te muerde”, ordenó su padre, por lo que no pilló por sorpresa lo que acabaría sucediendo.

Una pitón muerde a Zape, el hijo de Frank Cuesta (YouTube)
Una pitón muerde a Zape, el hijo de Frank Cuesta (YouTube)

La pitón muerde a Zape

Eso sí, al margen, Paloma Ramón lo frenó con un reproche: “Por Dios, que es tu hijo”. Obediente, Zape acercó el brazo y la pitón lo mordió una ocasión tras otra, sin que el joven se achantara, hasta que se le vio sangrando. “Eso es defensivo, no de ataque. Te vas a encontrar pitones de estas por todos lados. Si te estás quieto no te hace nada”, le dijo Cuesta, antes de mostrarle cómo tomarla por la cabeza para meterla en una bolsa.

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Una pitón muerde a Zape, el hijo de Frank Cuesta (YouTube)
Una pitón muerde a Zape, el hijo de Frank Cuesta (YouTube)

Tras un segundo intento, lograron embolsarla y retirar al animal, que Cuesta describió como de cerca de 20 kilos. El joven enseñó el brazo ensangrentado, con una sonrisa dibujada en el rostro como si no hubiese pasado nada, y, antes de liberar a la serpiente en terreno abierto, el herpetólogo cerró con una frase irónica: “Te ha dejado bien el brazo... Esto ha sido un tutorial gratis”, bromeaba autodenominándose un “buen padre” por su lección.

La boda de Frank Cuesta

Tan solo una semana antes, Frank Cuesta se había casado con Paloma Ramón. Una boda de la que contó los detalles durante su participación en el programa El tiempo justo de Telecinco. El enlace, que se celebró en Tailandia bajo una ceremonia budista muy íntima, contó con la presencia de apenas una decena de personas.

Una pitón muerde a Zape, el hijo de Frank Cuesta (YouTube)
Una pitón muerde a Zape, el hijo de Frank Cuesta (YouTube)

Cuesta describió el evento como muy privado y aseguró que todo salió según lo planeado, aunque dos invitados no pudieron asistir. El aventurero también abordó el interés generado por su atuendo, ya que eligió usar sus Crocs habituales y una gorra, siguiendo tanto la tradición tailandesa como su propia comodidad.

La Policía tailandesa detiene a Frank Cuesta por posesión ilegal de especies protegidas

Sobre el uso de las Crocs, Cuesta explicó que la elección tuvo motivos prácticos debido a las lluvias y las condiciones del campamento donde se realizó la boda. Durante el ritual, ambos estuvieron descalzos y solo volvieron a calzarse tras el “sí, quiero”. Con humor, Cuesta señaló que le permitieron mantener su estilo y bromeó diciendo: “Ella estaba espectacular y yo parecía el Chavo del 8”.

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