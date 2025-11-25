España

Broncano reivindica en ‘La Revuelta’ las necesidades de la Cañada Real: “Es escandaloso que haya tantas familias ahí, sin luz”

El presentador recibió este lunes a los actores de ‘Ciudad sin sueño’, una película basada en la Cañada Real

Guardar
David Broncano en 'La Revuelta'
David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE).

La Revuelta es uno de los espacios más inclusivos de nuestra televisión, y el teatro Príncipe Gran Vía de Madrid recibió este lunes una de las visitas más especiales del formato de TVE presentado por David Broncano. Acostumbrado a abrir su escenario a invitados de perfiles imprevisibles —desde diplomáticas hasta talentos anónimos—, el programa acogió a tres voces que han irrumpido en el cine con una fuerza inesperada: Toni, Sulami y ‘Chule’, protagonistas de Ciudad sin sueño, la ópera prima del director Guillermo Galoe.

Los tres pertenecen a la comunidad gitana y viven en la Cañada Real, un espacio marcado por la precariedad y por un problema que se ha convertido en símbolo del abandono institucional: la ausencia de suministro eléctrico desde hace seis años. Su aparición en La Revuelta no solo sirvió para hablar de la película, presentada en el Festival de Cannes, sino para transmitir la realidad diaria de miles de familias que sobreviven sin luz en pleno siglo XXI.

La charla comenzó en el registro habitual del programa: bromas, complicidad y un ambiente distendido. Los invitados quisieron agradecer a Broncano la invitación llevando varios obsequios tradicionales de su cultura. Sulami le colocó a Broncano un pañuelo para hombre, confeccionado a mano, símbolo del orgullo y la expresividad del arte flamenco. Chule entregó una vara gitana, emblema del respeto y del rol patriarcal dentro de su cultura. “Vaya vara gitana, niño! Mucha responsabilidad”, bromeó el presentador mientras la sostenía.

Antonio Fernández Gabarre en la
Antonio Fernández Gabarre en la 'Ciudad sin sueño' (SINTAGMA FILMS).

El último regalo, sin embargo, alteró por completo la atmósfera. Toni, el más joven del grupo —no asistió a Cannes porque estaba a punto de casarse—, se acercó a Broncano con un candil sin gas. “Para que veas cómo se apaña la gente sin gas, sin luz, sin nada para estar en casa”, explicó con sobriedad. Aquella frase dio paso a una conversación mucho más seria: la falta de electricidad en la Cañada Real desde 2018 y las consecuencias que arrastra su población.

“Una linterna para buscar cualquier cosa en casa te sirve”, comentó Broncano, intentando comprender la precariedad cotidiana. “Sí”, intervino Sulami, “pero a las tres de la mañana se te van las pilas y a ver cómo haces”. Además, la actriz insistió en el impacto social del apagón: “Son 8.000, y la mitad son niños”.

El presentador quiso priorizar el tema de la luz incluso antes de profundizar en el filme. “Seis años ya. Creo que en algún momento habrá que hacer algo con eso”, lamentó, visiblemente incómodo. Chule respondió con resignación: “Aguantar lo que viene, pero eso es escandaloso”. Broncano replicó de inmediato: “Yo pensaba que hace cuatro o cinco años, pero son seis. Fíjate que es algo que se habla de vez en cuando y tal, pero no le damos suficiente importancia”. Los actores explicaron que sobreviven con placas solares y generadores de gasolina, herramientas insuficientes para el invierno, cuando las temperaturas descienden y la falta de recursos se hace más evidente.

Como gesto de agradecimiento, Broncano les entregó una estantería para colocar los premios: “Mientras os los van llevando, para que no quede fea, os hemos puesto algunos. Cuando os lleguen los quitáis. Para que luzca un poco”. Y terminó su reivindicación: “No puedo decir mucho más. Que se arregle en algún momento porque es escandaloso que haya tantas familias ahí, sin luz, durante tantos años. Esperemos que suceda en algún momento".

La Revuelta es un programa de entrevistas y humor presentado por David Broncano en La 1 de RTVE. Emitido en directo desde el Teatro Príncipe Gran Vía, combina improvisación, actualidad y entrevistas sorpresa. Cuenta con colaboradores como Jorge Ponce y Grison, y busca atraer a una audiencia joven en la franja de access prime time.

Una película para contar lo que no se ve

Ciudad sin sueño es el primer largometraje de Galoe, que ya se había acercado a la zona en su corto Aunque es de noche, ganador de un Goya. Su debut en la dirección de cine vuelve a situar la mirada en este asentamiento, considerado el mayor de Europa, donde más de 4.500 residentes viven en construcciones improvisadas a lo largo de 15 kilómetros.

Los tres interpretes, que hasta hace unos meses no habían pisado un set, explicaron que no se trata de un documental, sino de una ficción inspirada en vivencias reales. “Hay mucha gente que dice que es documental, pero no, es una película”, aclaró Toni durante su intervención. La actuación, contaron, se convirtió al mismo tiempo en un desafío y en una herramienta para reivindicar la humanidad de un vecindario acostumbrado a ser estigmatizado. “Muy orgullosa de que nos hayan visto, y que no solamente lo malo de la Cañada es que está sin luz, sino que también estamos nosotros, personas con sus problemas”, subrayó Sulami.

Antonio Fernández, Sulami y Jesús
Antonio Fernández, Sulami y Jesús Fernández, actores de 'Ciudad sin sueño' (RTVE).

Temas Relacionados

David BroncanoLa RevueltaRTVETVELa 1Televisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Tres jóvenes españoles dejan Madrid para construir su futuro en Disneyland París “Soy camarera y cobro más que mis padres”

Trabajan entre personajes Disney y jornadas de más de 10 horas, pero aseguran que la estabilidad laboral compensa el esfuerzo

Tres jóvenes españoles dejan Madrid

El caso de la madre más joven del mundo: el embarazo con 5 años que fue un desafío para la medicina

Lina Medina ha cumplido 92 años pero con casi 6 dio a luz el día de la madre tras un abuso sin determinar

El caso de la madre

La cita clave para Lucas González en su deseo de mejorar la estética de su nariz

El que fuera componente de Andy y Lucas vive esta semana un momento importante de cara a la recuperación de su armonía facial

La cita clave para Lucas

Joaquín Durán-Cantolla, médico experto en descanso: “Si tratas de recuperar sueño alargando las horas, desajustas los horarios internos de tu cerebro”

El neumólogo explica tres puntos clave que pueden ayudar a descansar mejor y combatir el insomnio

Joaquín Durán-Cantolla, médico experto en

Este portátil gaming de Acer ofrece un alto rendimiento y está rebajado: 28% de descuento en MediaMarkt durante el Black Friday

El ordenador Acer Nitro V 5ANV15-52-92DT te ofece rendimiento pro para juegos exigentes y multitarea pesada

Este portátil gaming de Acer
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido un policía local de

Detenido un policía local de Málaga en una operación contra el narcotráfico: hay otras ocho personas involucradas

Un juez ordena el desahucio de una finca que estaba ocupada ilegalmente por un hombre: un detective privado acreditó su presencia con fotos de su coche

Quién es Teresa Peramato, la candidata para fiscal general que ha centrado su carrera en la lucha contra la violencia de género

Máximo Sant, experto en coches, sobre la nueva normativa de emisiones: “La Euro 7 es la obsolescencia programada hecha ley”

La Armada Española colabora con el Ejército de Marruecos en un despliegue de la OTAN

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Telefónica eleva hasta 5.459 los afectados por su ERE con 140 trabajadores adicionales de Global Solutions

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 25 noviembre

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre la baja médica: “Llegados a los 18 meses ya no cotizas, pero no estás despedido”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Mijatovic habla tajante sobre la

Mijatovic habla tajante sobre la actitud de Vinicius con el Real Madrid y Xabi Alonso: “Si no estás contento, nadie te ata aquí”

Rafa Nadal le da un consejo a Lamine Yamal: “A veces, los personajes de éxito no queremos escucharlo”

Stamford Bridge, una eliminatoria de Champions y el ‘Iniestazo’: el día que el FC Barcelona eliminó al Chelsea en semifinales

Pep Guardiola pide disculpas tras encararse con un cámara después del partido entre el Manchester City y el Newcastle: “Me siento avergonzado”

Este es el dinero que se ha llevado España por ser subcampeona de la Copa Davis