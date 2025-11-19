Caos en ‘La Revuelta’: por primera vez un espectador se niega a seguir las indicaciones del programa

David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE)

Este martes, el programa de La Revuelta ha vivido un acontecimiento totalmente inesperado, y es que por primera vez desde que el formato comenzó, el tradicional bidé del plató se ha quedado sin nadie que lo ocupe, dejando a David Broncano muy descolocado y provocando una mezcla de sorpresa, caos y humor en pleno directo.

La semana está resultando especialmente movida para David Broncano. Si en el programa del pasado lunes ya había tenido que gestionar un momento incómodo durante la entrevista con la tenista Paula Badosa, que le lanzó algún reproche en pleno directo, recordando que en un pasado fueron pareja, este martes el imprevisto llegó desde el público, y no desde sus invitados famosos.

El famoso bidé y la bañera

El bidé de La Revuelta

Como sucede en cada emisión del programa, La Revuelta elige a dos personas del público para que sean las que se tengan que sentar en la bañera y la otra en el bidé, asumiendo el reto y la exposición que forman parte del humor del programa.

El programa empezó desarrollándose con total normalidad cuando David Broncano se acercó a presentar a los dos escogidos del día. La participante a la que le había tocado sentarse en la bañera resultó ser una mujer embarazada, con quien el presentador no dudó en bromear sobre la posibilidad de que el parto se produjera allí mismo, en pleno directo y dentro de la bañera.

“Se ha negado sin gesticular”

Pero cuando llegó el turno de presentar al ocupante del bidé, Broncano vio que el asiento estaba vacío. La cámara enfocó el lugar y el presentador, visiblemente sorprendido, dijo: “Es la primera vez que hay timidez”, dejando claro que jamás había ocurrido algo similar en la historia del programa.

Bezos, el encargado de presentar a los dos elegidos, añadió: “Se ha negado pero además sin gesticular”. Explicando que el elegido había decidido no sentarse, pero sin dar explicaciones, ni verbalmente ni con gestos. La situación provocó aplausos, risas e incluso cierta expectación entre los asistentes.

Bañera de La Revuelta (RTVE)

El hombre misterioso que no quiso hablar

Después de la sorpresa, el presentador quiso saber donde estaba el elegido. Finalmente lo encontró entre el público e intentó interactuar con él. Primero preguntó, casi entre la broma y la desesperación: “¿Aunque no esté en el bidé, yo le puedo interpelar?”, para asegurarse de si podía hacerlo.

La Revuelta

Sin embargo, la respuesta del propio presentador lo dijo todo: “No quiere hablar. No le saquéis. Es misterioso”, comentó entre risas, dando a entender que el hombre misterioso se negaba no solo a sentarse, sino también a pronunciarse y a hablar delante de las cámaras. Lo que está claro es que el programa continúa demostrando en cada programa que el directo siempre puede traer sorpresas, y que Broncano debe estar preparado para cualquier cosa.

La espontaneidad del directo

Este tipo de situaciones refuerzan uno de los sellos principales del programa: la capacidad que tienen todos los que forman parte del programa para improvisar y convertir cualquier fallo en un momento televisivo lleno de humor.